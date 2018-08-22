تركيا أميركا.. أول الأزمة هناك تحذيراتٌ من أن تترتّب على النزاع التركي الأميركي أزمة اقتصادية كبيرة، ولن تقتصر آثارها على الصعيد الثنائي، وذلك بعد أن برز رد فعل سلبي من الأسواق المالية على ارتفاع سعر صرف الليرة.

سمير أمين.. صمت المفكر بغض النظر عن الموقف السلبي للمفكر سمير أمين من الثورة السورية، إلا أن هذا المفكر لم يعد موجودا على الساحة منذ زمن طويل، وعاش عدة عقود على أمجاد تنظيراته حول الاقتصاد العالمي في السبعينيات، وخصوصا نظرية المركز والأطراف.

"القاعدة" برعاية سعودية إماراتية تحدثت وكالة أسوشييتدبرس عن اتفاق بين التحالف الهربي وتنظيم القاعدة في ربيع عام 2016، سمح "بانسحاب آلاف المقاتلين من التنظيم المتطرّف من مدينة المكلا في حضرموت". وتمّ منح هؤلاء "طريقاً آمنة" للانسحاب، وسمح لهم بالاحتفاظ بأسلحتهم، ومائة مليون دولار نهبوها.