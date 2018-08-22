أصدرت دولة قطر سنة 2008 رؤيتها الوطنية 2030، وضعت من خلالها الخطوط العامة لتوجهاتها التنموية، ثم أتبعتها باستراتيجية تنميتها الوطنية الأولى (2011 – 2016)، ثم استراتيجية تنميتها الوطنية الثانية (2018 – 2022).

أصدرت دولة قطر سنة 2008 رؤيتها الوطنية 2030، وضعت من خلالها الخطوط العامة لتوجهاتها التنموية، ثم أتبعتها باستراتيجية تنميتها الوطنية الأولى (2011 – 2016)، ثم استراتيجية تنميتها الوطنية الثانية (2018 – 2022).

تجربة الهند في التنمية، وفي نظام الحكم، ذات أهمية كبيرة لبلداننا العربية، ولكن لا يوجد خبراء عرب ومراكز أبحاث عربية مختصة بالهند، تدرس الهند وتتابع شؤونها على نحو علمي ممنهج، لإنتاج معرفة لصانع السياسة العامة والسياسة التجارية والنشاطات الاجتماعية والثقافية.

تجربة الهند في التنمية، وفي نظام الحكم، ذات أهمية كبيرة لبلداننا العربية، ولكن لا يوجد خبراء عرب ومراكز أبحاث عربية مختصة بالهند، تدرس الهند وتتابع شؤونها على نحو علمي ممنهج، لإنتاج معرفة لصانع السياسة العامة والسياسة التجارية والنشاطات الاجتماعية والثقافية.