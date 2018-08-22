غادر المكان، لكن لم يغادر المكانة، غادر المنصب لكن لم تغادره القضية، تنحّى قائدا لكنه لم يتنحّ من الريادة، غادر الوظيفة لكن لم يغادره الحلم.

فمن أيّ أبواب الثّناء سندخل، وبأي أبيات القصيد نعبر، كان مثل سحابة معطاءة سقت الأرض دماءً فأنبتت بنادق، وكان ولا زال كالنّخلة الشّامخة تعطي بلا حدود.

فمن بين شمائلَ غير قليلةٍ تُعجبك في شخص القائد، خالد مشعل، حرصُه الكبير على الوحدة الفلسطينية، والتي يعبّر عنها في أحاديثه باللكنة الفلسطينية. وهو، في أحاديثه وندواته ومشاركاته في مختلف المحافل الثورية والفكرية، بل وأيضا في مُلحِه ولطائفه، يُمتعك بعمق حرصه على المشتركات، وعلى لغة القواسم المشتركة.

فلسطين، تأخذ بتلابيب همومٍه الفكريةٍ والثورية التحررية المتأصلة في ثقافة الرجل الصلبة، والتي انصرف إليها المهندس خالد مشعل منذ نعومة أظفاره، شغلتْه وداوم على الإلحاح عليها، منذ أزيد من ثلاثة عقود، هي المشتركاتُ الإسلامية الجامعة بين الأمة الإسلامية تجاه فلسطين، وإن تنوعت ثقافاتها وجغرافيتها وحضارتها.

وبدا، في جهده النشط، محليّا في قضيته فلسطين، وفي فضائه العربي والإسلامي، وفي ارتدادات شعبيته الطاغية بين أحرار العرب والمسلمين المنتشرين في قارّات الأرض، صاحب نزوع تحرّري جامع في هذا الأمر.

ولذلك، كان ولا يزال، عضوا مشاركا في أكبر حركة مقاومة فلسطينية، ورافعا لأشرعة علاقات ممتدة مع كل منظمات التحرّر الوطني، بمظلاتها المتنوّعة، الخاصة بتحرير الأرض والإنسان، ويحرص دائما على توثيق التواصل الفكري والثقافي مع مختلف الشعوب لإيصال فكر وصوت المقاومة في فلسطين، عدا عن الشبكات والفضاءات الإقليمية الجامعة، في مختلف القارات.

وفي هذا كله، وغيره، يظل القائد الثوري والمثقّف المفكر مسكونا بما يجمع الأمة العربية في فلسطين وعلى فلسطين، ويصون وجدانها الموحد تجاه قبلتها الأولى، ومهموما بتجسير كل الخلافات كي لا تختلف على فلسطين.

طاف مشعل، بعدد كبير من المنعرجات المركزية خلال مجهوده الطويل سنواتٍ، من أجل جمع الأمة شعوب ومجتمعات على المشتركات الخلاقة، وضد الاستقطابات الحزبية والكراهية.

غير أنّه لا يستطيع إخفاء تعابير الأسف والأسى من وجوهه، كما لا يستطيع محو تقاسيم الإحباط عن جبهته الناصعة، تجاه ما نشهدُه، في وطننا العربي الكبير الذي باتت تتصدّع فيه الدولٌ الكبيرة والكيانات الوازنة، ويتمزق معه اهتمامها بقضية العرب الأولى. نبرته لا تخلو من التفاؤل الشحيح، ويعلو في بحته ولغته الميل إلى التحذير مما هي عليه أحوال الأمة، بيد أنه لا يألو جهدا في التبشير بمستقبل مشرق.

ولذلك، ربما جاز القول إن خالد مشعل في الوقت الذي لا يتوقف فيه عن إطلاق زفرات الحرقة والشجن على ما وصل إليه حال أمتنا، إلا أنه يغادر إلحاحَه، المقيم في حواشيه ووجدانه، على حاجة الأمة إلى مشروع نهضوي تحرّري جامع للأوطان وللشعوب معا، يبدأ بتعبـئتها فكريا وثقافيا معا لتعود إلى معينها الإسلامي الصافي وإلى أمجادها الخوالي.

وزرع كل ما من شأنه تعظيم شأن الوحدة الإسلامية والعربية من جانب، والوحدة الوطنية الداخلية من جانب آخر، في فلسطين وغيرها. فما أحوجنا اليوم لدور مثل هذا الرجل في تأسيس منطلقات ومحافل للوحدة والعمل المشترك، من أجل فسطين، فقد شبعت فلسطين فرقة وانقسام. وما أحوجنا اليوم إلى قادة يعنون بإعلاء قيمة الوعي المشترك للأمة، والتصدي بقوة وثبات عاقلين لكل من يسعون إلى تفتيتنا إلى أحزاب وطوائف وإثنيات ومذاهب، لضمان استمرار الاستعمار في فلسطين، ولمزيد من طمس الهوية الفلسطينية والعربية والإسلامية والإنسانية فيها.