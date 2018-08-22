مخيّم اليرموك.. وطني وِسادَة منذ استقرار اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك عام 1957، تعالى ضجيج الحياة فيه. ومع ذلك، لم ينقطعوا عن محيطهم الاجتماعي السوري، منخرطين في سوق العمل، بقطاعاته المختلفة، وبدت نسبة الفلسطيني إلى السوري، في عبارة "فلسطيني سوري"، معبرة.

لي رأيٌ ليس عامّا في مجتمعات الحداثة وما بعدها، سبق تَكوّن الرأي العام المجتمع الافتراضي. وفي المجتمعات التقليدية، فعلى الرغم من بوادر إيجابية، ما زالت العوالم الافتراضية، حتى الآن على الأقل، عاجزةً عن إنتاج رأي عام لم تتوفر اشتراطاته مسبقا في المجتمع الواقعي.

الرّق واقعاً وموروثاً.. المستعبدون الجدد يستهدف غياب تحريم فقهي للرّق، قبل الواقع القائم، موروثاً ثقافياً كرّسته منظومة القيم التقليدية، أدى شعورياً ولا شعورياً إلى استسهال تبرير الظلم الاجتماعي، والتمييز العنصري، الديني والعرقي والطائفي.