عن إعمار سورية بعد أن اعتبر الروس أن الحرب في سورية تحطّ أوزارها، بات همّهم "إعادة الإعمار"، بعد أن تحصلوا من النظام على الحق الكامل بها. مَنْ يدقق في الأمر يلاحظ أن الشّره الذي يظهره هؤلاء يوازي الوحشية التي مارسوها وهم يدمرون البلد.

الهروب إلى المؤامرة تخاف نخب، يسارية خصوصا، الثورة أكثر من خوفها من النظم نفسها. لهذا تكرّر خطاب النظم حول المندسين والعملاء، والمؤامرة. يدفع الخوف من ثورة الفقراء هؤلاء إلى حضن الأنظمة المافياوية، هكذا ببساطة، فهم من فئات وسطى مهمشة.

الكتيبة الطلابية وتجربة ناجي علوش ويسار "فتح" تنطلق المطالعة السجالية التالية بشأن بواكير "الكتيبة الطلابية" التي ظهرت في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، قوةّ مسلحة في منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، مما ورد بشأنها من شهادات أحد أبرز أسمائها، معين الطاهر.