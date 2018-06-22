أفادت وسائل الإعلام التركية عن حدوث لقاء بين العربية السعودية و"وحدات حماية الشعب" لمناقشة تشكيل قوة عربية في شرق سورية. وليس مؤكدا ما إذا كان هذا يخفف التوترات بين العناصر الكردية والعربية في "قوات سوريا الديمقراطية" أو يفاقمها.