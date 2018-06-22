حاشية على عام حصار قطر مثّل اندفاع الرياض مبكرًا إلى تأييد الانقلاب في مصر مؤشرا واضحاً على مقاربة اختارتها، تجسدت، عقب ذلك، في عداء المقاومة الفلسطينية، وتجريم كل متعاطف معها، ما يعطي تفسيرًا لما انتهت إليه الرياض وحلفاؤها بحصارهم قطر.

العرب وحرب إسرائيلية إيرانية لا يجب أن ينجح "الصهاينة الجدد" في غسل أدمغتنا ومحاولة إقناعنا بأن إسرائيل ليست دولة احتلال وفصل عنصري، وبأنه ينبغي التحالف معها في مواجهة الخطر الإيراني، وعلينا تذكّر أن هذا المشروع الصهيوني نجح في تأسيس دولته الأولى جرّاء الفشل العربي.

عباس إلى الانتحار السياسي يقول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه سيتخذ قرارات ضد غزة حفاظا على ما يسميه "المشروع الوطني"، وفي الحقيقة يقضي على ما تبقى من مشروع وطني فلسطيني، ويعجّل سيناريو إقامة دولة فلسطينية في غزة ويشرعنه، يتم فيها اختزال حل القضية الفلسطينية.