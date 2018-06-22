كتيبة غيفارا والتذاكي المكشوف كانت جملة "شكلوا كتيبة غيفارا وحاربوا النظام" تقال في وجه كل من يعترض على التسليح وأسلمة الثورة السورية وتطييفها، بذريعة دفاع الثوار عن أرضهم وعرضهم، وبذريعة أن النظام هو من بدأ في تطييف الثورة، ولابد للرد عليه من تطييفٍ مقابل.

البحث عن جوهر السعادة إذا كان المال يحقق السعادة فلماذا ينتحر الأثرياء؟ لماذا يتحول بعضهم إلى مدمنين على المخدرات والكحول؟ لماذا يعيش كثيرون منهم وهم يشتكون من حزن مديد، حتى أن بعضهم يهجر عزّا لديه ويتقشف، لاعتقاده أن سر السعادة في التقشف؟

مو صلاح والإسلاموفوبيا شكل الصعود الصاروخي للاعب المصري، محمد صلاح، إلى الواجهة العالمية، بالنسبة للعرب عموما، وللمصريين خصوصا، تعويضا مهما عن تاريخ من الهزائم والخسارات، وتعويضا عن اليأس الذي منيت به الروح العربية، بعد إفشال ممنهج للثورات التي بدأت عام 2011.