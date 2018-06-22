القضايا الإنسانية فمسائل حياة أو موت. لا يمكن أن نشهد على موت إنسانٍ ونسكت، فيما ننتفض حين يتعلّق الأمر بمباراةٍ لكرة القدم. الأمور والحياة والمسار الكوني أكبر من ذلك بكثير، والإنسان أكبر من ذلك بكثير.

القضايا الإنسانية فمسائل حياة أو موت. لا يمكن أن نشهد على موت إنسانٍ ونسكت، فيما ننتفض حين يتعلّق الأمر بمباراةٍ لكرة القدم. الأمور والحياة والمسار الكوني أكبر من ذلك بكثير، والإنسان أكبر من ذلك بكثير.

لماذا تنتصر أميركا دائماً؟ ليس لأنها أميركا، وليس لأنها "خارقة الذكاء". هي تنتصر فقط لاعتمادها "الواقعية المخادعة"، ولا يمكن كسر الأميركيين سوى باعتماد سياستهم هذه بحرفية، لا بطريقة محرّفة.

لماذا تنتصر أميركا دائماً؟ ليس لأنها أميركا، وليس لأنها "خارقة الذكاء". هي تنتصر فقط لاعتمادها "الواقعية المخادعة"، ولا يمكن كسر الأميركيين سوى باعتماد سياستهم هذه بحرفية، لا بطريقة محرّفة.