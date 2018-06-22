لأن الجماهير تعرف حقيقتهم، فإنها تحكم على كل من يزكّونه بأنه من الأشرار، وترى في من يهاجمونه الخير كله. ولهذا، فإن كل مجهودهم الدعائي يذهب هباءً، لأن البشر ليسوا من الغباء بما يعتقدون.

لأن الجماهير تعرف حقيقتهم، فإنها تحكم على كل من يزكّونه بأنه من الأشرار، وترى في من يهاجمونه الخير كله. ولهذا، فإن كل مجهودهم الدعائي يذهب هباءً، لأن البشر ليسوا من الغباء بما يعتقدون.

إيداع رجل في السابعة والستين السجن خمس سنوات هو أقرب إلى حكم إعدام، خصوصا إذا كان يواجه مشكلات صحية. ولكن أنور إبراهيم خرج من السجن ليتابع عمله السياسي في ماليزيا التي تواجه تحديات كثيرة اليوم.

إيداع رجل في السابعة والستين السجن خمس سنوات هو أقرب إلى حكم إعدام، خصوصا إذا كان يواجه مشكلات صحية. ولكن أنور إبراهيم خرج من السجن ليتابع عمله السياسي في ماليزيا التي تواجه تحديات كثيرة اليوم.