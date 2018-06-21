تعقيباً على برهان غليون.. عن الاستعصاء العربي حيال الديموقراطية يساجل الكاتب عمر كوش أفكار المفكر برهان غليون عن "الخصوصية العربية وفشل التحولات الديمقراطية"، معتبراً أنه لم يناقش الحجة الإشكالية التي بنى عليها أصحاب نظرية الخصوصية العربية، وهي "انتشار الحركات السلفية والإسلاموية الواسع، وانتزاعها القيادة في الثورات العربية".

عن إنهاء الوجود الإيراني في سورية لن يجد نظام الملالي الإيراني من يدعم مشروعه التوسعي، لا في سورية، ولا في سائر المنطقة. وإذا أضفنا ما تمخضت عنه الانتخابات العراقية، فإن على ساستها أن يتعودوا على اللطم بقوة في طهران وقم ومشهد وسواها من المدن الإيرانية.

هل يمكن اجتثاث التدخل الإيراني في سورية؟ ليست مصادفة أن يلتقي تقاطع المصالح ما بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على انسحاب قوات نظام الملالي الإيرانية ومليشياته الطائفية والمتعدّدة الجنسيات من سورية، على الرغم من أن لكل طرف أجندته ودوافعه الخاصة المرتبطة بمصالحه.