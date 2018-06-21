قمة ترامب - كيم ونظرية صانع القرار لم يشر الإعلان المشترك، بعد لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي، دونالد ترامب، والكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى صواريخ كوريا الشمالية الباليستية. دع عنك أنه لم يضع آليات رقابةٍ صارمةٍ على التحقق من التزام كوريا الشمالية بتفكيك ترسانتها النووية كلياً.

السياق الأوسع لاحتجاجات الأردن ما لا يفهمه محور السعودية - الإمارات أن اضطرابات شعبية في الأردن لن يكونا في مأمنٍ منها مستقبلا، فحتى هما لديهما مشكلاتهما الاقتصادية مع شعبيهما، وأي اهتزازٍ في استقرار نظام ملكيٍّ عربي سيكون له ما بعده على نظرائه.

حماس وإيران من جديد يبدو أن قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحالية في حاجة إلى من يذكّرها بأن قرارها الخروج من سورية عام 2012 جاء اتساقا مع ثوابت أعلنتها هي نفسها من أنها لا يمكن لها إلا أن تقف في صف الشعوب المطالبة بحريتها.