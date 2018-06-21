يكفي أن يكون الإنسان سار على الأرض، حتى يستحق الحياة عليها، والذين تم رميهم خلف الحدود لا يختلفون عن ملايين المهاجرين الذين تركوا ديارهم، وظلوا يتمسكون بحقهم فيها، وتعيش في وجدانهم جيلاً بعد جيل. يكتبون لها الشعر، ويغنون أغاني الحنين.