في كولونيالية إسرائيل وإفرازاتها القضائية يعكس الصراع القانوني المحتدم داخل الكنيست، كما على أرض الواقع السياسي، انسداد كل سبل حل الصراعات الأخرى أو حلحلتها، فيما الرواية الصهيونية بات يشوبها كثير من الادعاء والزيف بانضمام المسيحانية الإنجيلية إلى جانب المسيحانية التوراتية، وتشكيلهما "رؤية" موحدة و"تحالفا متناميا".

فلسطين في خطة ترامب.. كيان تحت الوصاية أين هي مقاومة مشروع صفقة القرن، وبماذا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقاومها، إذا كان هذا الشعب، ومعه الشعوب العربية الشقيقة، تُترك "لأقدارها" و"أقدار" غيرها لتتمكن منها صفقة، لا يمكن توصيفها أو تصنيفها سوى بأنها صفقة "شايلوكية".

الفلسطينيون الحاضرون قبل النكبة.. وبعدها قبل أيام من يوم الأرض في فلسطين هذا العام، ومع الذكرى السبعين للنكبة، أقدم الكنيست الاسرائيلي على المصادقة بأغلبية أصوات الائتلاف الحكومي، على صيغة "قانون القومية اليهودية"، تمهيدًا لطرحه للقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.