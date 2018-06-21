نحن إزاء ما يمكن أن يُطلق عليه "النموذج القطري" في التنمية، وهو نموذج يجمع ما بين تحقيق تنمية داخلية مستدامة، قوامها اقتصاد المعرفة، وحيوية خارجية فيما يمكن أن تسمى دبلوماسية "إطفاء الحرائق"، من خلال الوساطة القطرية في نزاعات إقليمية عديدة.