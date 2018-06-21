إسبانيا.. ما وراء ملتمس الرقابة الثنائية الحزبية التي تنتج استقراراً حكومياً مبنياً على تداول حول السلطة بين الحزبين الكبيرين أصبحت اليوم جزءاً من الماضي الانتخابي الإسباني، إذ منذ خمس سنوات أصبحت الخريطة الحزبية أكثر انشطاراً وتشتتاً.

المغرب.. اليسار وقلق التعريف لا يفعل الرهان في المغرب على مركزية "يسار القيم" أمام تواري اليسار الاجتماعي، وتردد اليسار الديمقراطي، سوى على تأجيج اصطفافات هوياتية، تستعصي على المقاربة السياسية السريعة لانتمائها الطبيعي إلى زمن مجتمعي أكثر عمقا وامتدادا

المغرب.. الطبقة الوسطى تعثر على سلاحها يفكر المواطن المغربي في الأسعار وفي رمضان المقبل، لكن المقاول الذي يستعير ردود فعل السلطة لبناء تصور عن الموضوع يفكر في الخلايا الإلكترونية، وفي خلفيات الحملة وتوقيتها، وفي الانتخابات المقبلة.