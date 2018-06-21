سورية.. اللجنة الدستورية والاحتلال الدائم ما علاقة اللجنة الدستورية بالاحتلالات في سورية؟ وكيف سيتم شرعنة هذه الاحتلالات؟ وكيف سيتمّ تضمين الدستور المزمع تشكيله بنوداً تتعلق بالاحتلالات هذه؟ هذه القضية هي ما يجب نقاشه في إطار المعارضة السورية، وكذلك لدى الشعب السوري.

علمانيون لا يجدون من يدافع عنهم أكثر من خمس سنوات عاشها البشر تحت حكم الإسلاميين. عاشوا فشلهم الكامل في تطبيق الشريعة، ورأوا اشتعال الحروب بين بعضهم بعضا، وقتلوا بسبب ذلك آلافا من الشباب السوري، كما حدث تقريباً بين كل الفصائل الإسلامية والجهادية.

دروس روسية للنظام السوري لا تُنافسُ أميركا روسيا على احتلال سورية، لكنها لن تتركها تسيطر بشكل كامل عليها من ناحية أخرى، ومصالحها ومصالح إسرائيل لا بد من تأمينها، وكذلك مصالح شركائها العرب والأوروبيين. قبالة ذلك يقع على روسيا إخراج إيران.