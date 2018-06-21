السيسي بين القول والفعل حينما يتحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن الصحة والتعليم، فذلك الخراب المقيم، وفق قاعدته "هتدفع يعني هتدفع"، "وإللي ما معهوش ميلزموش". هذه خطته في الإصلاح. وكما كانت خطته في إصلاح الاقتصاد ستكون خطته في إصلاح الخدمات في الصحة والتعليم.

المسخ السياسي والظاهرة الحزبية في مصر إدماج الأحزاب وتوحيدها هو الشأن المناسب للمعسكر السياسي، كما يراه عبد الفتاح السيسي، ولا يجد في الظاهرة الحزبية التي تقوم على التعدّد والتعقد والتمدد استثناء من ذلك، بل يجب أن تدخل في "مفرمة" الواحدية التي لا يرى لها بديلا.

في قلب القاهرة.. الاحتفال الملعون أليس من العار على الحكومة المصرية أن تسجن المتظاهرين، ولا تسمح لهم أبدا بالوجود في ميدان التحرير، وتسمح في الوقت نفسه لإسرائيل بأن تحتفل بجوار ميدان التحرير بذكرى احتلالها فلسطين؟