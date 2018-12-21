حراك أردني يُسخّن الأجواء الباردة حراك الشتاء في الأردن محدود من حيث حجم المشاركين، واقتصر على مساء كل خميس، لكنه بث رسالة مفادها بأن نبض الشارع يجب أن يصل بأعلى صوت إلى الحكومة وأهل الحكم مجتمعين، إلى أن يلمس المواطن تغييراً يمسّ وضعه المعيشي.

الانسحاب من مجلس التعاون.. خطأ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الرغم من قصوره، هو الكتلة العربية الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة، خلال أربعة عقود، وقد تعززت صورة الخليج (جزءا لا يتجزأ من العالم العربي) ومكانته، في المحافل الإقليمية والدولية مع نشأة المجلس واستمراره.

جموح روسي متجدّد ضد الأوكرانيين يرغب الكرملين في استعادة "أمجاد" روسيا القيصرية والسوفياتية، إذ كانت أوكرانيا خاضعة لهاتين الإمبراطوريتين قرونا، ولم تحقق استقلالها الفعلي إلا في عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.