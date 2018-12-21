الجريمة المبهجة اختلست راهبتان خمسمائة ألف دولار من المدرسة التي تتبع إحدى الكنائس، وتعملان فيها في أميركا، وذهبتا إلى لاس فيغاس لممارسة واحدة من ألعاب القمار التي أدمنتا عليها عشرة أعوام.

سقط الجميع مع بطانة الفستان لا تتمنّى أية امراة في الكون أن تكون في مكان الممثلة المصرية، رانيا يوسف، فما تلقته من الإهانات والإساءات يفوق الوصف، وسوق المزايدات الذي فتح لبيع الشرف والعفّة والفضيلة يتفوق على الخيال، وكمية الردح التي تلقاها من ساندها تصيب بالذهول.

فيروز والانقسام السوري شيء ما اختلف في علاقة السوريين مع فيروز بعد الثورة. فجأة بدأ سوريون كثيرون يعلنون مللهم من فيروز، أو كرههم لها. بدأوا يعترفون بأنهم لم يعودوا يطيقون سماعها، لم تعد تعني لهم شيئا، تلك الرومانسية التي ميّزتها صارت سخيفة ومتعالية.