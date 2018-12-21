"طُرق الرب".. قصة القبطي الحائر بأسلوبٍ مشوق، ومعالجة ذكية، وبلا خطابية زاعقة، وبلا تركيزٍ على شيطنة أي طرف، تستعرض رواية شادي لويس "طرق الرب" أنواع "وكلاء الرب" الذين يعاقبون المسيحي المصري مرّتين، مرة على مسيحيته، ومرة أخرى لو لم يكن مسيحياً بالقدر الكافي.

إنذار السترات الصفراء بعد نحو ثلاثة أسابيع من توسع الاحتجاجات إلى عنف واسع، تراجعت الحكومة الفرنسية عن خطة الضريبة الجديدة على الوقود لصالح حماية البيئة، الأمر الذي اعتبره المراقبون إنذارا عالميا حول سياسة الضرائب عالميا ومسائل الهجرة وتخفيض ميزانيات التعليم والصحة وغيرها.

لماذا قتلت "النُصرة" أخي رائد؟ دماء الناشطين السوريين، رائد الفارس وحمود جنيد، تخبر التيار الديمقراطي العربي بكل القصة. لا يمكن أبداً التهاون مع خطر الاحتلاليين والظلاميين، "كاب" العسكري ولحية المتطرّف، نسور الأول لا تفترس إلا أهله، وسيوف الثاني لا تذبح إلا قومه.