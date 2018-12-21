إيران تستعد للمعركة بدأت إيران أعمالا استباقية نشطة، عبرت عن نفسها في جملة تدابير تستهدف توسعة ميدان أي معركة قد تبدأ من الساحة السورية، حيث تريدها واشنطن، إلى الساحة العربية وما وراءها، لإضفاء طابع على الصراع، تبدو طهران معه كأنها غير منخرطة فيه.

خيارات روسية ليست روسيا قادرةً على إغضاب تركيا، من دون تفاهم استراتيجي مع أميركا. وليست أميركا قادرةً على التخلص من بشار الأسد، من دون صفقة كبيرة مع موسكو، هي اليوم ورقتها الأقوى التي ستفتح لها المداخل التي تأخذها إلى ما خططت له

حالة تفاعلية محاولاتٌ عديدةٌ تشهدها الساحة الديمقراطية المعارضة، للرد على الدّرك الذي وصلت إليه نضالات الشعب السوري، والحال المأزقية التي بلغتها الأطراف والنخب السياسية، بسبب تشتتها وتبعثرها، وعجزها على صعيد الوعي والممارسة عن مقاومة خطط الأسدية والتيارات المذهبية المتعسكرة التي سرقت الثورة.