خطاب فرانسوا فيون يمثل انحداراً غير مسبوق لقيم وثقافة وإعلانات حقوق الإنسان والمواطن التي كانت فرنسا منطلقها الأول، لتعود إلى درك ومستنقع ثقافة الطوائف وعنصرية الحروب الصليبية.

خطاب فرانسوا فيون يمثل انحداراً غير مسبوق لقيم وثقافة وإعلانات حقوق الإنسان والمواطن التي كانت فرنسا منطلقها الأول، لتعود إلى درك ومستنقع ثقافة الطوائف وعنصرية الحروب الصليبية.

بدلا من سوق الرئيس السوري المجرم إلى محكمة الجنايات الدولية، كما أمثاله من مجرمي العصر في البوسنة ورواندا، ها هو السكوت عن جرائمه السابقة والمستمرة يتحول إلى إعادة تأهيل له ولنظامه، فيصبح حليفاً ضرورياً لمحاربة الإرهاب.

بدلا من سوق الرئيس السوري المجرم إلى محكمة الجنايات الدولية، كما أمثاله من مجرمي العصر في البوسنة ورواندا، ها هو السكوت عن جرائمه السابقة والمستمرة يتحول إلى إعادة تأهيل له ولنظامه، فيصبح حليفاً ضرورياً لمحاربة الإرهاب.

هذا الانتشاء الانتصاري، والمخلّ بالخطوط الحمر المضمرة، سرعان ما واجه موازين القوى الكامنة، والتي ظهر أنها استعادت فاعليتها، ربما بعد تفرّغ الدولة التركية، وتوحد قيادتها العسكرية إثر فشل الانقلاب.

هذا الانتشاء الانتصاري، والمخلّ بالخطوط الحمر المضمرة، سرعان ما واجه موازين القوى الكامنة، والتي ظهر أنها استعادت فاعليتها، ربما بعد تفرّغ الدولة التركية، وتوحد قيادتها العسكرية إثر فشل الانقلاب.