اختلف الباحثون في لغة الجسد، فيما يخص لغة الصمت، فمنهم من يعتبرها جزءا من التواصل غير اللفظي، ومنهم من لا يدرجها ضمن هذا النوع من التواصل، ومعظم الكتب التي تناولت دراسة لغة الجسد لم تتطرق إلى لغة الصمت، بل لم تجعل لها ولو جزءا يسيرا ضمن المباحث والقضايا التي تطرقت لها.

والحق أننا إذا تأملنا جليا، سوف ندرك أن للصمت حضورا كبيرا في حياتنا، ووجودا يوميا في علاقاتنا بالآخرين، وما نزال نستعمل القول المعروف "السكوت من علامات الرضا"، وهو ما يعطي للصمت طابعا لغويا وتواصليا، وإن لم يكن لفظيا، حيث يفهم من صمت أحدهم قبوله الشيء ورضاه بما قدم له.

ولعل هذا المثال قيل في حالة الزواج كما بلغنا، إذ تكتفي المرأة بالصمت، عندما يعرض عليها الزواج لتعبر عن قبولها ورضاها، وهو ما يجعل الصمت بدوره مقيدا بالزمان والمكان والسياق، حيث يختلف معنى الصمت من مكان إلى آخر، ومن زمان إلى آخر، كما يختلف من سياق إلى آخر.

فإذا كان الصمت في الزواج عند المرأة يعني الرضا، فإنه يعني، في سياقات أخرى، عدة معان، منها الغضب والحزن واللامبالاة والاستهزاء والتكبر...، وغيرها من الرسائل التي يمكن أن تفهم من الصمت.

عندما نغضب طفلا صغيرا، فإنه يلتزم الصمت، وأحيانا لا يجيبنا مهما كانت أهمية أسئلتنا، وعندما يسأل الأستاذ تلميذا فيصمت، فإنه غالبا ما يكون بسبب معرفة الجواب، وعندما يصرخ الأب في وجه ابنه فيصمت فإنه غالبا ما يكون تعبيرا على الخوف أو الاحترام والتقدير...الخ.

كنت قد فكّرت في إجراء استجواب في الجامعة عن الصمت ولغته، وكيف ينظر إليه الطلاب، لكني عندما انتبهت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت أن ناسا كثيرين ينشئون صفحاتهم بأسماء من نوع: الصمت لغتي، لغة الصمت، مواقفي في صمتي، حنين الصمت، أنين الصمت، أمير الصمت، عازفة الصمت، عنواني الصمت، الصمت لغة العظماء، المثقف الصامت، همسات في الصمت...، فمن خلال هذه الدراسة البسيطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتبين أن الصمت عالم آخر بعيد عما يعيشه الإنسان في الواقع.

يشير هذا الاستعمال الكبير للصمت إلى أنه نوع آخر من اللغة، ويعتبر صورة عاكسة للواقع الإنساني، حيث يغدو الصمت لغة ناس كثيرين، حتى أنهم قالوا: إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب، وقالوا إن الصامتين إما أنهم يحملون بداخلهم حزنا كبيرا أو حلما كبيرا، وهذا تعبير بليغ على أهمية الصمت، باعتباره لغة أخرى من اللغات، أو بالأحرى من أبلغ اللغات.

الصمت باعتباره لغة من نوع أخر، بل من أقوى اللغات، لا يمكن التعامل معه بمعزل عن العملية التواصلية، بل من الصعب أن نتجاهله ونحن نميز بين أنواع التواصل وأشكاله، فالصمت في وسعه أن يشغل مساحة كبيرة من خانة التواصل غير اللفظي، انطلاقا من اعتباره نقيضا لكل ما هو لفظي، وهو ما يدفعنا إلى اعتباره من أشكال التواصل غير اللفظي، أو بالأحرى من أرقى أشكالها وأبلغها.

ومما لا شك فيه أن التواصل باللفظ والكلام أبلغ وأبين من الصمت، إذ بإمكان أي كان أن يعبر عما يريده في عبارة واحدة مثل: لا تكلمني.

لكن الصمت كواحدٍ من أشكال التواصل يبقى غامضا، ويحتاج استحضار ومراعاة مجموعة من الاعتبارات، كالسياق الذي يأتي فيه الصمت، ومعاني الصمت من ثقافة لأخرى، وإطار الزمكاني كذلك.

إنني قادر على استيعاب الرسالة التواصلية من خلال صمت أحدهم، كما أنني قادر على إرسال الرسائل البليغة الواضحة من خلال صمتي، وهذا كافٍ لأقول إن الصمت لغة من نوع آخر، ولعله الغريم الأهم للفظ.