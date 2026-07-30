وظيفة بدوام كامل

"وظيفة الحرية أن تمكّنك من تحرير شخص آخر". هذه الجملة الكثيفة قالتها مرّة الكاتبة الأميركية توني موريسون (1931–2019)، الحائزة على جائزة نوبل للآداب (1993)، التي سخّرت موهبتها في مدى 70 عاماً لسرد رحلة السود نحو الحرّية في الولايات المتحدة الأميركية. وفي عبارة أخرى من أميركا أيضاً، لاحظ جيمس بالدوين (1924–1984) أنّه في اجتماعات العمل أو في الأنشطة العامّة مثل الندوات والحفلات وفي المدرّجات الجامعية، تتجه النساء (البيض غالباً) تلقائياً إلى الجلوس قرب السود (الرجال غالباً)، وقال: "المهمّشون يجدون بعضهم في الغرفة".

وفي ثقافتنا اليومية البسيطة، نعرف أنّ أكثر الحسنات التي يحصل عليها المتسوّلون تأتي من فقراء يملكون أكثر منهم بقليل، والرغيف يأتي ممَّن يمتلك رغيفَين، لا من مالك فرن. وحين صاغ ماركس نداءه: "يا عمّال العالم اتحدوا"، كان يدغدغ هذا الشعور الإنساني الطبيعي، وينبّه المهمّشين إلى مقاعد المهمّشين الآخرين في الغرفة الكبيرة التي اسمها العالم. ومن دون أن يكمل جملته، فهم الجيل التالي أنّه كان يقصد: يا عمّال العالم اتحدوا مع النساء ومع الأفارقة واللاتينيين ومرضى الجدري وأهالي سلمية وموحسن والحلّة، والرعاة واليهود الحريديم والمسلمين من جماعة التكفير والهجرة.

في منطقتنا اليوم تبدو مساحة الحرّية أوسع قليلاً ممّا كانت قبل "الربيع العربي"، وأوسع بشكل واضح ممّا كانت في الثمانينيّات، ربّما بسبب الأثر الذي تركته التكنولوجيا على المجتمع، وقدرة وسائل التواصل الاجتماعي على تسريع عملية انتقال الأفكار عبر العالم، وربّما بسبب نزعة التحرّر التي أيقظها "الربيع العربي" نفسه، وربّما لأسباب أخرى، والأرجح لاجتماعها كلّها. ولكنّ الذي ما زال ينقصها أداء تلك الوظيفة العظيمة للحرّية، أي تحرير شخص آخر. فعندما يخرج السجين من زنزانته ليعود إليها سجّاناً، تكون الحرّية قد سقطت في حفرة فشل بلا قاع. أو على الأقلّ، تكون قد أجابت عن الأسئلة جميعها، لكن نسيت تسليم الورقة إلى مراقب قاعة الامتحان.

في المجتمعات الأكثر اضطراباً، مثل سورية والعراق ولبنان واليمن، تبدو هذه الأزمة أكثر عريّاً، ومعظم السجّانين في هذه البلدان سجناء محرَّرون، واللصوص الجدد منهوبون سابقون. والأسوأ أنّ مَن يقتلون بعضهم فيها هم مَن كان يجب أن يجدوا بعضهم في الغرفة، ويتجّهوا تلقائياً إلى الجلوس قرب بعضهم في هذه الحفلة الكبيرة.

أسوأ ما يفعله المظلوم حين ينجو أن يتسبّب في صنع مظلومية جديدة، والمظلوميات عموماً متخيّلة، تلملم أحداثاً صغيرة من هنا وهناك، تنمذجها وتصنع منها حكاية ظلم جديد. ثمّ، وبعد جيل أو جيلَين، تصبح حكايةً كُبرى عن مظلمة كُبرى. ثمّ يدور الزمن كما يفعل دوماً، ويعود صانع المظلوميات ليتصرّف حكواتيّاً في مقهى، يعيد إلى الأبد قصّة عنترة.

في حقبة التغيير الكبير التي تجري الآن فوق رؤوسنا وتحت أقدامنا، أكثر ما نحتاجه ليس الموارد والمال والسلاح والمشاريع، بل تلك الخلاصات البسيطة التي توصّلت إليها شعوبٌ سبقتنا، وصاغها مفكّرو وأدباء تلك الشعوب في صورة حكايات ووصايا تأتي في مقدّمها تلك الفكرة المكرّرة، ولكن الصحيحة والعظيمة التي تقول: لن تسيروا إلى المستقبل ما لم تكسروا حلقة الماضي، وتتوقّفوا عن الدوران فيها واستجرار مفاهيمها.

حين ظهر مصطلح العدالة الانتقالية أواخر الثمانينيّات، جاء تتويجاً لفهم بشري جديد بدأ يثير الانتباه مع محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، وتبلور مع موجة سقوط الديكتاتوريات في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية، وقد حامَ هذا المفهوم طويلاً حول الأفكار القديمة التي عرفها البشر عن العدالة وعن الانتقام، ثمّ رفرف فوق فكرة جديدة هي كسر سلسلة الانتقام شراءً للمستقبل وبيعاً للماضي بسعر معقول. والمصطلح في تركيبته يعني ضمنياً أنّ الشعوب بعد الحروب تحتاج إلى شيء جديد، فطالما أنّها تمتلك مشانق ومحاكم وسجون وجنود ببنادق وشرطة بأحزمة عريضة، فلتُطبِّق العدالة ببساطة. وما حاجتها إلى هذه "الانتقالية"؟ حاجتها إليها أنّ عليها في وقت ما أن تتوقّف عن فقأ عين مقابل كلّ عين مفقوءة، كي لا تجعل العالم أعمى، بحسب تعبير غاندي.