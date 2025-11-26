هل يكفي الأمل السعودي لوقف الحرب في السودان المكلوم؟

أثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنتدى الأميركي السعودي للاستثمار (في واشنطن)، بأنه يعتزم العمل من أجل إنهاء الحرب في السودان، بناء على طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تفاؤلاً عريضاً على منصّات التواصل الاجتماعي، حيث برز تيار واسع يُعبّر عن الامتنان للدور السعودي، ويحتفي بما قاله ترامب، ويرى فيه "بارقة أمل" وفرصة لإيقاف نزيف الدم. وفي مقابل هذا التفاؤل، أبدت مجموعة أخرى مخاوفها من هذا التصريح، لأنه لا يُعبّر بالضرورة عن خطّة واضحة بحسب السياق الذي وردت فيه، ولأنه قد يقود إلى تسويات فوقية تتجاوز تعقيدات الواقع السوداني ومتطلبات العدالة واشتراطات حل الأزمة السياسية. ولا بأس، في ما أرى، في هذا التباين، إذ لا يُتوقع أن تُصادر تلك التخوّفات الأمل في وقف هذه الحرب غير المسبوقة في حروب العالم، بما أحدثته من احتلال لعاصمة البلاد وقتل ونزوح وتصفيات على أساس العرق، وإرباك في الأداء الحكومي وتشظٍّ مجتمعي. ولا يمنعنا هذا الأمل، في المقابل، من التساؤل المشروع: هل نهاية هذه الحرب يمكن أن تمثل نهاية لحروبنا التي شهدتها البلاد في حقبة ما بعد الاستقلال؟ هل تعلمنا منها دروساً وعبراً لمستقبلنا القريب والبعيد؟ وهل يمكن لوساطة خارجية، بهذا الزخم، أن تصمد في مساعيها لتجسر الاختلافات بين النخب السودانية التي تغذّيها خطابات كراهية وشروخ عدم ثقة عصية عن الرتق؟

حان الوقت للأحزاب والتكتلات السياسية أن تتحاور عبر مؤسّساتها الحزبية لتُقدم قيادات شابة بديلة تقود طروحات أكثر عمقاً ووطنية

من السهل التأشير إلى قضايا التنمية والثروة والسلطة بوصفها من الأسباب الظاهرة لاندلاع الحروب التي وقعت في أطراف البلد، في جنوبها وغربها، حين اتخذت الحرب وسيلة للمطالبة بالحقوق، ويوم فشلت أنظمة الحكم المتعاقبة في الاستجابة لتلك المطالب (المشروعة)، كما فشلت في منع الناس من اللجوء إلى الوسائل (غير المشروعة). فقد كانت النتيجة ليس فقط عجز الحكومات عن استخدام القوة (المشروعة) المكفولة للجيوش عادة لحماية البلاد من الانزلاق إلى التمرّد وتناسل حركاته، بل استخدام وسيلة غير مشروعة (الجنجويد) لحسم التمرّد في دارفور 2003، وإلى اتخاذ تلك القوات لاحقاً (الدعم السريع) ضامناً لاستمرار سلطة النظام وحسم الخصوم.

ليس هنا مقام التأريخ للوقائع التي تُختزل هنا وتجري الإشارة إليها بالعبارات أعلاه، ولا لبسط التحليل في حجج الأطراف التي تمثل مادة ذلك التاريخ، غير أن من المهم استدعاؤها بين يدي تفسير الأمل الذي رأه عامة الناس في مسعى ولي العهد السعودي في شأن يؤرقهم ويمسّ حياتهم، المسعى الذي استحسنه مجلس السيادة السوداني وباركته بعض القوى السياسية ببيانات. وقد يفيد استدعاء كل هذا الزخم والاحتفاء في تصور المسارات المأمول أن تجنب السودانيين مخاوف التسويات الفوقية التي لا تستجيب لمعالجة تعقيدات الأزمة التي تمر بها البلاد منذ بدأت حرب 15 إبريل/ نيسان (2023) وقبلها. فقد أظهرت هذه الحرب أن الخصومات السياسية لم تعد اختلافاتٍ في إطار التدافع السياسي السلمي، فهي، إلى جانب أنها تزكّي الكراهية، تُستغل برعاية خارجية للتكسّب بالحرب في وقت تحولت فيه إلى مهدّد وجودي لكيان الدولة نفسه؛ فعوض الاصطفاف خلف خيار إنهاء التمرّد يجري تبريره بالفشل في العملية السياسية والاتفاق الإطاري، من دون توقف موضوعي حول ظاهرة الصمت المطبق لشركاء الفترة الانتقالية عن تفسير سلوك قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) يومها، وإطلاق يده في ملفّات سيادية عديدة، وبالأخص الأمنية والاقتصادية والعلاقات الخارجية، وهو سلوكٌ ظل ينبئ يومها، حتى غير الخبراء العارفين، عن قرب وقوع كارثة أمنية كبرى؛ وعوض إدانة الاصطفاف القبلي المفضي إلى إضعاف الدولة وتفويت تماسك المجتمع يتوافق بعض خصوم الأمس، من إسلاميين ويساريين، على تشكيل إسناد مدني (سياسي وإعلامي) للتمرّد؛ وعوض استثمار مواقعهم، قبل الحرب، في العمل الدبلوماسي والسياسي، للتحدّث بسردية مشتركة تدين التمرّد وتكشف خطره على الوطن وجواره ومحيطه الإقليمي، يتماهون مع سردية مموّلي الحرب وداعميها!

هناك شبه إجماع على أهمية تحييد الدور السياسي للمؤسّسة العسكرية، وهو إجماع على قدر عالٍ من الأهمية

وعلينا أن نشير، قبل تناول فرص الحراك الخارجي وتحدّياته، إلى أن مطالعة يوميات الحرب تُنبئ بأن وقفها يعني أن تتوقف قوات الدعم السريع عن تمرّدها، وأن تكفّ عن عمليات الإبادة وقتل المدنيين. ومن المهم، في هذا السياق، إشراك زعماء القبائل في عمليات التفاوض على القضايا الأمنية والمجتمعية مع أطراف الوساطة، من غير محاصَصة سياسية أو تفكير في بقاء "الدعم السريع" بأي شكل كان، لا سياسيّاً ولا عسكريّاً؛ ففي بقائه بقاء لبذرة تمرّد لاحق. ومن المهم أن يُعلن الجيش، في المقابل، عن تصوّرات قيادته لمستقبل القوات المساندة له في هذه الحرب على التمرّد، وأن يُعلن عن موقعه في ترتيبات الفترة الانتقالية في إطار المهام الأمنية والعسكرية لا غير.

الحراك الإقليمي والدولي الذي أحدثه ولي العهد السعودي في الملف السوداني، ومن منبر منتدى استثماري أميركي سعودي، يذكّر بما يسمعه السودانيون كثيراً من الإخوة الخليجيين من استنكار عدم تقديرهم قيمة بلدهم الذي حباه الله بالموارد والموقع الجيوسياسي، حيث لم يفلحوا في تسخير ذلك كله لمصلحتهم العامة فحوّلوه إلى لعنة التاريخ والجغرافية معاً، لعنة الفشل في التوافق على عقد اجتماعي يديرون به الخلافات بينهم، ولعنة اتساع رقعة بلد مترامي الأطراف، عجز المركز عن تنميته، فهجر الناس الأقاليم والريف لصالح العيش على هامش المدن، والعاصمة على وجه الخصوص، بلا أدنى مقوّمات لحياة كريمة أو إحساس مسؤول بأولوية معالجة تلك الظواهر والاختلالات. أحياناً أقول ما أضرّ السودان غير أبنائه، باطن أرضه وسهوله خيرات وكنوز، وفوق أرضه احتراب واقتتال! ما أتعسه من واقع. ومن سخرية الزمن أن يتبارى مفكّرونا في تطوير طروحاتٍ في الهوية والانتماء بين الغابة والصحراء، واليسار واليمين، ويعجزوا عن نحت أفكارٍ تقوّي رابطة الوطن وتشيع ثقافة القانون واحترامه، وتحرّر المشتركات الوطنية ومبادئ العيش المشترك؛ أفكار تغرس في النفوس احترام كرامة الإنسان وإعلاء قيم السيادة الوطنية وحب الوطن.

نعم؛ يمكن أن يمثل الدور السعودي فرصة لبناء شراكاتٍ أمنيةٍ واستثماراتٍ تعود على الأطراف المنخرطة فيها بالخير، ومن غير تفريط في المصلحة الوطنية. وذلك في حال جرى التوافق على رؤية سودانية استراتيجية أولية، تُعدّها مجموعة مُختارة من أهل الفكر والرأي والخبرة وتكون قاعدة لحوار ترعاه الوساطة الخارجية، بشرط أن تُرْغَم القِوى السياسية، بكل أطيافها، على الجلوس للتفكير في مشروع الرؤية الاستراتيجية تلك (موضوع الوساطة) ولرسم خريطة طريق سياسية، وأن يَنصب النقاش (المتكافئ) حول الحاضر والمستقبل مستصحبين أخطاء التجارب السابقة. وأن تُرغم الكيانات السياسية المشاركة على تشكيل تحالفات تعزّز فكرة العمل المشترك بين طيف واسع بينه غير قليل من التباينات، على اعتبار أن النجاح في ممارسة التوافقات السياسية قد يمثل بداية الوعي بأن الوطن يتسع للاختلاف والتنوّع، وأن المواطنة لا يسقطها الاختلاف في الرأي والمواقف، وأن السير معاً إلى الأمام لا يقتضي تنميط المجتمع، ولا إلزام الدولة بخيارات أحادية.

لا تنحصر رهانات السودانيين على الوساطة السعودية في حسم التمرد ومنع اختطاف الدولة فحسب، بل تمتد إلى الرهان على قدرتها على رعاية حوار وطني ينتج رؤى استراتيجية

من ناحية أخرى، ثمة إحساس عريض بأن معظم القيادات في الطيف السياسي ظلت تحتكر العمل العام عقوداً، وحان الوقت للأحزاب والتكتلات السياسية أن تتحاور عبر مؤسّساتها الحزبية لتُقدم قيادات شابة بديلة تقود طروحات أكثر عمقاً ووطنية، لا سيما أن ما لدى القيادات الحزبية الحالية مبذولٌ ومتداولٌ، ويمكن الاستفادة منه بالقدر الذي يساهم في تطوير تصوّر لفترة انتقالية مستقرّة تنتهي بنظام يسمح بتداول السلطة سلميّاً، ويجرم حيازتها باستخدام القوة، سواء في حالة التمرّد على الدولة أو بالانقلاب العسكري.

وهناك شبه إجماع على أهمية تحييد الدور السياسي للمؤسّسة العسكرية، وهو إجماع على قدر عالٍ من الأهمية، غير أن الوعي بمطلوبات التعاطي معه يظل ناقصاً ما لم يُناقش منبر وساطة الحوار السوداني ازدواجية الرؤى المحركة للفاعلين السياسيين، فقد أثبتت تجارب الحكم العسكري السابقة أن تحرّكات الجيش لاستلام السلطة ظلت دوماً مرتبطة بإيعاز وتخطيط من قوى مدنية من خارجه. والسبب ظاهرة تشظّي النخبة السودانية، بين فئة علمانية حداثية لها حظها من التواصل مع الغرب، يُسخر لها مؤسساته الحقوقية وغيرها لصالح الضغط على أنظمة الحكم وتمرير أجندة الخارج، لكنها داخليّاً بلا جذور في المجتمع، ما يجعلها تضطر للاستثمار في العمل العسكري بحيازة السلطة (كما في حالة جعفر النميري)، أو للضغط عليها ومحاصرتها (بحركات تمرّد مسلح مدعوم خارجيّاً)، وفئة ذات خلفيات إسلامية حداثية أو طائفية تقليدية غير مرغوب فيها من الغرب ودول الجوار لكنها متجذرة في المجتمع ولها قدرتها على التحشيد والضغط السياسي المؤثر، فتضطر إلى اختطاف المؤسّسة العسكرية (كما في حالة نظام عمر البشير)، بذريعة أن القوى الدولية لن تسمح لها بكسب رهان التنافس الديمقراطي (بناء على التدخلات الخارجية في تجارب شبيهة في الإقليم). والحال كذلك، إلى أي مدىً يمكن للوساطة والحوار السوداني أن يُطوّرا مبادئ تُرشد هذا التجاذب، وتنهي حالة الانقسام النخبوي وتعيد التعافي لاستقلالية المسار السياسي، بوصفه أولوية عاجلة؟

بالإضافة إلى ما تقدّم، يجب ألا تُهمل الإجابة عن كيف يُحكم السودان، بنظام فدرالي أم بديمقراطية توافقية أو غيرهما، حقيقة أن الوطن منهك وأن المجتمع مثقل بالجراح، وأن القيادات الفاعلة في المشهدين السياسي والمجتمعي متصلبة في مواقفها تجاه بعضها بعضاً، وأن الصحافة منقسمة إلى حد يفوق قدرتها على ترشيد الوعي العام، وأن الفضاء العام الذي تشكله مواقع التواصل الاجتماعي يزيد من حدة التصلب في عصر عولمي تزداد فيه الهوة بين الريف والحضر. كل ذلك يأتي متزامناً مع وضع إنساني سوداني يزداد تأزمّاً، وهو وضع يتطلب من الجميع استشعار المسؤولية الوطنية وتفهم التحدّيات.

لا تكتمل جدوى الوساطة ولا مصداقية أي تسوية سياسية من دون إقرار مبادئ دستورية صارمة، وقوانين واضحة تُجرّم العنف والعمل المسلح

باختصار، لا تنحصر رهانات السودانيين على الوساطة السعودية في حسم التمرد ومنع اختطاف الدولة فحسب، بل تمتد إلى الرهان على قدرتها على رعاية حوار وطني ينتج رؤى استراتيجية تُعيد تعريف أسس إدارة الدولة السودانية، وتفضي إلى سياسات عملية تمكّن المسؤولين التنفيذيين من إنجاز مهام جوهرية في إعادة بناء المجالين السياسي والاجتماعي. في الصدارة من ذلك تأتي الحاجة لهندسة سياسية جديدة تقوم على ابتكار أسلوب تحالفات عريضة، ترجح منطق الشراكة الوطنية على منطق الغلبة العسكرية أو الحزبية الضيقة. وتوازي ذلك الحاجة إلى هندسة اجتماعية تُعيد وصل جهود التنمية وإعادة الإعمار بتحديات الأقاليم والمجموعات الاجتماعية الأقل حظاً، بما يحد من فرص إنتاج أزمات الهامش مجدداً. كما يُفترض أن تتجسّد هذه الرؤى في مشروع متكامل للبنى التحتية، يتقدم فيه إنشاء شبكة مواصلات فعّالة تسرّع الحركة والتنقل بين الولايات وتعزز تماسك الفضاء الوطني. وأن يتكامل ذلك مع تشريعات ثقافية تساهم في بناء وجدان قومي مشترك، من غير أن تُهدر قيمة التنوع الثقافي وخصوصيات بعض الأقاليم.

بالإضافة إلى تلك المطلوبات، ثمّة اتفاق في معظم التحليلات السياسية على أن التدخّلات الخارجية، سواء عبر السفارات أو الوكالات الدولية أو الشبكات الإقليمية، أضحت أحد أبرز العقبات أمام استقرار السودان واستعادة سيادته الوطنية. ولذا، تبرُز الحاجة الملحّة لوضع سياسات واضحة تحدّ من تدخل البعثات الدبلوماسية والوكالات الأجنبية في الشؤون الداخلية، عبر تفعيل آليات الرقابة الوطنية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة السيادية، وسن تشريعات تنظّم منح التصاريح والامتيازات، وتكفل الشفافية في نشاط المجتمع المدني والمؤسسات البحثية ذات التمويل الخارجي. ويبدأ إغلاق منافذ التدخل بضمان استقلال القرار الوطني عن ضغوط الخارج، وتعزيز الثقافة السياسية التي ترفض استغلال الانقسامات الداخلية لتبرير تدخل أي طرف خارجي، وتكوين جبهة وطنية تمنع محاولات تسييس المساعدات الإنسانية أو تحويلها إلى أدوات نفوذ سياسي.

انتقال السودانيين إلى واقع يحقق تطلعاتهم في الحياة الكريمة يتطلب قيادة وطنية تمتلك رؤية سياسية استراتيجية

وفي المحصلة، لا تكتمل جدوى الوساطة ولا مصداقية أي تسوية سياسية من دون إقرار مبادئ دستورية صارمة، وقوانين واضحة تُجرّم العنف والعمل المسلح لأغراض سياسية أو جهوية أو مناطقية، بحيث يصبح حمل السلاح خارج الدولة فعلاً مجرّماً وأداةً غير مقبولة في التنافس على السلطة.

أختم بالقول، إذا لم يتم الاتفاق أولاً على أولويات وطنية واضحة، يظلّ استئناف العملية السياسية عبثيّاً، تماماً مثلما أن الحوار الذي يُجرى تحت تهديد العنف والسلاح، وتحت أفواه البنادق ومرمى المسيرات، لا جدوى منه. وقد يُفضي ذلك كله إلى زهد الوساطة السعودية في الاستثمار في وضع يصعب إحداث اختراقات حقيقية فيه، وهي نهاياتٌ، لا قدّر الله، قد تشجّع التدخل الخارجي الداعم للتمرّد.

انتقال السودانيين إلى واقع يحقق تطلعاتهم في الحياة الكريمة والوطن المعافى يتطلب قيادة وطنية تمتلك رؤية سياسية استراتيجية، قادرة على معالجة القضايا الداخلية المرتبطة بالاستقرار والسلم المجتمعي، وفي الوقت نفسه، تقيم علاقات متوازنة مع الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي، استناداً إلى مبادئ السيادة الوطنية والشراكة البناءة. وغياب هذا النهج يعني استمرار دائرة الفشل.