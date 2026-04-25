هل ما زالت فرنسا فضاءً لحرّية التعبير؟

ارتبط إرث فرنسا التنويري بفكرة حرّية التعبير، فمنذ فولتير ومثقّفي عصر الأنوار، ترسّخت صورة فرنسا فضاءً يحتضن الجدل، ويمنح الكلمة مكانتها بوصفها أداةً للفكر. هذا التصوّر جعل منها وجهةً ثقافيةً عالميةً، لا لقوة لغتها وآدابها فقط، بل أيضاً لأنّها شكّلت، عقوداً، ملاذاً لعدد من الكتّاب في العالم، ومنهم الكتّاب العرب الذين وجدوا فيها مساحةً أوسع للحرية الإبداعية. من الصحافة إلى الفلسفة إلى الرواية، ظلّ الحقل الثقافي الفرنسي يُرى مساحةً تحمي التعدّد وتستوعب حتى المواقف الأكثر حدّة داخل النقاش العام. لكنّ هذه الصورة لم تعد مستقرّة كما كانت. فمع تحوّلات الحقل الإعلامي وصناعة النشر، وصعود المؤسّسات الكُبرى، برزت أسئلة جديدة: هل لا تزال حرّية التعبير تعمل بالقوة الرمزية نفسها، أم أنّها باتت محكومةً باعتبارات السوق والتمويل وإعادة توزيع السلطة داخل المؤسّسات الثقافية؟

تظهر هذه الأسئلة بوضوح في النقاشات المتكرّرة في علاقة الكاتب بدور النشر وحدود استقلاله. وقد أعادت أزمة دار غراسيه أخيراً فتح هذا الملفّ بعد انسحابات ومراجعات لعلاقات تعاون من عدد من الكتّاب على خلفية تغييرات تنظيمية داخل الدار. وقد تصدّرت ما تُعرف بـ"قضية غراسيه" صفحات صحف فرنسية، مع انخراط واسع لكتّاب وصحافيين في النقاش حولها. هذا الزخم غير المعتاد يعكس حجم الاهتمام داخل الحقل الثقافي، ويطرح سؤالاً حول ما إذا كنّا أمام جدل عابر، أم أمام لحظة تكشف تحوّلات أعمق في المشهد الثقافي الفرنسي.

لم تُقرأ هذه القضية مسألةً إداريةً فحسب تتعلّق بإقالة أوليفييه نورا من إدارة دار نشر غراسيه، بل مؤشّراً على تحوّلات أعمق تمسّ موقع الكاتب نفسه. فقد شدّد بعض الكتّاب على ما يمكن تسميته "استقلال الموقف الأدبي"، معتبرين أنّ علاقتهم بالناشر لا تُختزل في عَقد، بل ترتبط أيضاً بقناعات فكرية وأخلاقية تتعلّق بحرّية الكتابة. من هنا، برز في النقاش الثقافي ما يُشار إليه أحياناً بـ"شرط الضمير": لا بوصفه مفهوماً قانونياً، بل حقّاً معنوياً يتيح للكاتب إعادة النظر في علاقته بمؤسّسة النشر حين يشعر بأنّ التوازن بين الاستقلال والاختيار التحريري قد اختلّ. وهو طرح يعيد فتح السؤال القديم بصيغة جديدة: هل علاقة الكاتب بالناشر مهنية فقط، أم أنّها علاقة ثقافية ذات أبعاد رمزية؟

في المقابل، ترى أصواتٌ في قطاع النشر أنّ هذه التحوّلات تدخل في إطار دينامية طبيعية، فتفرض التغيّرات في السوق وإعادة التنظيم تحديث السياسات والأسماء، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تحوّلاً في جوهر الدور الثقافي. سياسياً، لم يصدر موقف مباشر عن الدولة الفرنسية، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون كان قد أكّد في مناسبات عدّة أهمية التعدّدية الثقافية واستقلال الحقل الأدبي، في سياق نقاش أوسع حول تركّز الصناعة الثقافية داخل مجموعات كبرى، وتأثير ذلك في تنوّع الإنتاج. وهذه التحوّلات اليوم لا تُقرأ فقط في إطار اقتصادي أو مهني، بل تُدرج أيضاً ضمن ما يصفه بعض المراقبين بـ"المعارك الثقافية"، إذ يصبح التحكّم في مؤسّسات النشر جزءاً من صراع أوسع حول إعادة تشكيل الفضاء الرمزي، وتحديد ما يُنشر وما يُهمَّش، ومن يملك شرعية تمثيل الخطاب الثقافي داخل المجتمع.

ضمن هذا المشهد السجالي المتوتّر، يبرز اسم الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلّام صنصال بوصفه أحد أكثر الأصوات إثارةً للجدل في الفضاء الفرنسي المتوسّطي، نظراً إلى اقتراب كتابته من مناطق حسّاسة تتقاطع فيها السياسة مع الهُويّة والذاكرة. وعلى الرغم من أنّ صنصال لم يكن طرفاً مباشراً في أزمة "غراسيه"، فقد حضر اسمه في بعض التحليلات بوصفه مثالاً على الكاتب الذي يتحوّل إلى مؤشّر رمزي داخل الحقل الأدبي. فحضوره لا يُقرأ فقط من خلال نصوصه، بل أيضاً من خلال موقعه داخل منظومة النشر والعلاقات التي تشكّلها.

وفي خضمّ هذه التوتّرات، تداولت أوساط ثقافية وإعلامية تأويلات غير مؤكّدة ربطت بين إعادة تشكيل إدارة دار غراسيه وملفّات نشر معينة، من بينها احتمال تأجيل إصدار عمل جديد لصنصال، الذي ترك دار غاليمار والتحق بغراسيه. كما رُبطت هذه القراءات بمغادرة أوليفييه نورا، في محاولة لإعطاء الأزمة بُعداً يتجاوز الإطار الإداري. غير أنّ هذه التأويلات بقيت من دون تأكيد رسمي، ونُفيت هذه التأويلات أو قلّلت أطراف معنية من دقّتها، بما في ذلك ما نُقل عن صنصال نفسه، الذي شدّد على أنّ مسارات النشر تخضع لاعتبارات تحريرية مستقلّة.

تكشف هذه التفاصيل أنّ الكاتب، في السياق الفرنسي المعاصر، لم يعد مجرّد مؤلّف منفصل عن محيطه، بل أصبح جزءاً من منظومة تتداخل فيها الرمزية الأدبية مع التمثيل الثقافي والسياسي، خاصّةً لكتّاب يكتبون بالفرنسية من خارج المركز الفرنسي التقليدي. تعكس هذه التطوّرات تحوّلات أعمق في الحقل الثقافي الفرنسي، إذ يتراجع نموذج "الناشر الراعي" لمصلحة علاقة أكثر تعقيداً تتقاطع عندها الاعتبارات الثقافية والاقتصادية، ويبرز فيها استقلال الكاتب بوصفه موقفاً لا يقلّ أهميةً عن إنتاجه الأدبي.

ويبقى السؤال مفتوحاً داخل الأوساط الأدبية: هل لا تزال فرنسا تُعرَّف بوصفها فضاءً لحرّية التعبير والتنوير الثقافي كما ترسّخا في صورتها التاريخية؟ أم أنّ هذه الصورة نفسها باتت تخضع لإعادة تعريف هادئة من الداخل؟