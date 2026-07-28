هل قتلت السرعةُ الحبَّ؟

لماذا انسحب الحبّ، بوصفه تجربةً وجوديةً بطيئة التكوّن، من صفحات الكتابة المعاصرة أو تراجع إلى هامشها؟ فكلّما استعدنا أعمال الكتّاب الذين عالجوا الموضوع بجدّية، من أمثال السويسري دنيس دو روجمون، والإيطالي فرانشيسكو ألبيروني، والفرنسيَّين رولان بارت وآلان باديو، تكشَّف لنا خيطٌ واحدٌ يربطهم، برغم اختلاف مناهجهم: إنّه الزمن. فالحبُّ، كما كتبوا عنه، بنية تحتاج إلى الوقت كي توجد. هكذا يبيّن دو روجمون، في كتابه "الحبُّ والغرب"، أنّ الحبَّ الرومانسي الغربي قد وُلد أدبياً من فكرة العائق، وذلك بدءاً من أسطورة عشق تريستان وإيزولد، وصولاً إلى أفلام هوليوود، فالحبُّ لا يضطرم إلّا لأنّه ممنوع، ومؤجَّل، ومحفوف بالخطر ومحكوم بالانتظار. والعائق هنا ليس تفصيلاً، إنّه ما يصنع الزمن نفسه. فمن دون انتظار أو مسافة تفصل الرغبة عن تحقّقها، لا توجد قصّة حبٍّ بالمعنى الذي عرفه الأدب الغربي (والشرقي بطبيعة الحال)، إذ يصبح الزمن المادّة الخام التي تُصنع منها القصّة. وفي كتابه الشهير "مقاطع من خطاب عاشق"، يكتب رولان بارت مقاطعَ قصيرةً ومتفرّقةً عن لحظات ومواقف يعيشها العاشق مثل الانتظار والغياب والغيرة والكارثة... إلخ، من خلال عملية تأمّل بطيء ومطوَّل، فيحتلّ "الانتظارُ" لديه مكانةً مركزيةً بوصفه الحالة الأكثر تكثيفاً لتجربة الحبِّ. فالعاشق في جوهره كائن ينتظر، والانتظار يعني أن يُقيم في الزمن بكلّ ثقله.

أمّا فرانشيسكو ألبيروني، في عمله "صدمة الحبِّ"، فيرى الحبَّ "حالةً ناشئةً" تشبه الحركات الجماعية الثورية في تكوّنها التدريجي: عالم جديد يتشكّل رويداً بين شخصَين، عبر تراكم اللقاءات ولحظات التردّد والاكتشاف المتبادل، وهو ما لا يمكن اختصاره أو تسريعه من دون أن يفقد طبيعته. هذا التكوّن، بحكم طبيعتَيه البيولوجية والنفسية معاً كما يصفهما ألبيروني، يحتاج إلى مدّة زمنية دنيا لا يمكن القفز فوقها، تماماً كما لا يمكن تسريع نمو كائن حيّ. فعندما تُختزل مرحلة التعارف، لا تجد الحالة الناشئة الوقت اللازم لتتكامل، فتُجهَض لأنّ الزمن اللازم لنضجها قد أُلغي بنيوياً. أخيراً، يبدو آلان باديو، في مؤلّفه "في مديح الحبِّ"، الأكثر صراحة في الربط بين تراجع الحبِّ وإلغاء الزمن، إذ يهاجم مواقع المواعدة وتطبيقاتها تحديداً، لأنّها تحوّل الحبَّ إلى عملية اختيار "مؤمَّنة" وفورية، تُلغي المخاطرة والصدفة والانتظار غير المضمون العاقبة، بينما الحبُّ "حدث" فلسفي يقتحم حياة الفرد ويفرض عليه إعادة بناء العالم بأكمله من منظور "اثنَين". والحدث، بتعريفه الفلسفي، لا يمكن أن يكون آنياً محضاً، إذ يتطلّب إخلاصاً ممتدّاً في الزمن كي يتحقّق فعلاً. ومفاده أنّ الحبَّ السريع ليس حبّاً مختصراً فحسب، بما أنّه نقيض الحبِّ من حيث الجوهر، لأنّه ينتزع منه بالضبط الشرط الزمني الذي يجعله حدثاً، لا مجرّد مصادفة.

والحال أنّ السؤال يبقى: هل قتلت السرعةُ الحبَّ؟... قد لا تقتل الشعور بالضرورة، لكنّها حتماً تلغي الشرط الزمني الذي لطالما احتاجه الحبُّ تاريخياً لكي يُشكّل حدثاً وجودياً يستحقّ أن يُروى وأن يُكتَب عنه. هل هذا ما يفسّر سبب تراجع الكتابة الجادّة عن الحبِّ بعد باديو، لتحلّ محلّها كتابةٌ علاجيةٌ استهلاكيةٌ أو اعترافات تحاكي شكل الحبِّ القديم في مظهره، لكنّها في الحقيقة مولودة من رحم تلك السرعة التي أفرغته من زمنه الداخلي، ومن إمكانية أن يُكتَب عنه بالعمق نفسه من جديد؟ لعلّ ثمّة مَن يجيب.