هل تُحرز الدوحة "اعتذار مرمرة"؟

طبيعيٌّ، وأكثر من بديهي، أن تطلبَ قطر من إسرائيل اعتذاراً عن فعلة العدوان الغادرة على الدوحة في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، غير أن موقع أكسيوس الذي نقل، أول من أمس، أن هذا جرى فعلاً، جاء على استئناف قطر وساطتها بشأن الحرب في غزّة تالياً على الاعتذار إنْ حدث مع وعدٍ بتعويض عائلة المواطن القطري الذي قضى شهيداً في الاعتداء، ووعدٍ آخر بعدم انتهاك السيادة القطرية مرّة أخرى. والأمر هنا يثير أكثر من التباس، لنا نحن أهل التعليق والرأي أن نتداول فيه، على أرضية وقائع مُعايَنة. ذلك أن سؤالاً يثور بشأن المفاوضات نفسها، أي عن دواعيها، طالما أن القرار عند رئيس وزراء دولة الاحتلال، نتنياهو، الاستمرار في حرب الإبادة وجرائمها إلى مدىً غير منظور، فهو حافظ على تحلّله من أيِّ التزام بأيِّ وقفٍ لإطلاق النار، وابتدع من العراقيل في المفاوضات منذ نحو ستة أشهر ما تعجز عنها الشياطين، من دون اكتراثٍ منه بما تلحّ عليه عائلات الأسرى الإسرائيليين المُحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، سيّما وأن حكومته الفاشيّة تتسلّح بإسنادٍ غير محدودٍ من واشنطن، دلّ عليه، مجدّداً، إفشال الأخيرة قراراً في مجلس الأمن يطالب بوقف الحرب (واستعادة الرهائن). وهنا، يأتي إلى البال ما سمعه العالم من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين الماضي، في القمّة العربية الإسلامية في الدوحة، أن المفاوضات بالنسبة لنتنياهو كانت مجرّد غطاءٍ للحرب وتعمية للرأي العام الإسرائيلي. وبالتالي، ليس من مقادير للصحّة في الذي قرن به "أكسيوس" طلب الدوحة اعتذاراً من دولة العدوان باستئناف المفاوضات.

هل تتّصف إسرائيل بشيءٍ من الأخلاق، وتقدّم اعتذاراً لدولة قطر التي تعرّضت لاعتداءٍ غادرٍ منها، قضى فيه أحد مواطنيها شهيداً؟ ليس متوقّعاً أن تُبادر، من تلقاءِ نفسها، إلى خطوةٍ كهذه، وقد كانت الصلافة على أشدّ وجوهها عندما أعلن نتنياهو احتمال تكرار الاعتداء لقتل قادة حركة حماس في الدوحة إذا لم يُطردوا منها. وقد ماشاه في هذه السفالة مسؤولون من قماشته يُحيطُهم برعايته. ولكن، في الوُسع أن تُلزَم دولة العدوان بالذي تُطالب به الدوحة، وهو الحد الأدنى، من دون أن يقترن حدوثُه بعودةٍ إلى وساطة لمفاوضات ثبت بالملموس، وبالممارسات العدوانية نفسها، أن لا طائل منها، فخيار نتنياهو وحكومته محسومٌ باتجاه الاستمرار في التوحش اليومي في قطاع غزّة والضفة الغربية، ومزاعمهما عن حرصٍ على استعادة المحتجزين الإسرائيليين جعجعةٌ لا معنى لها. أما كيف تُلزَم حكومة الاحتلال بالاعتذار والتعويض، فثمة سابقةٌ يمكن البناء عليها، وهي تقديم حكومة سابقة في الدولة العبرية، برئاسة نتنياهو أيضاً، اعتذاراً إلى تركيا، في مارس/ آذار 2013، عن "أخطاء ربما تسبّبت في مقتل نشطاء أتراك" في العدوان على سفينة مافي مرمرة، التي ضمّت الضحايا التسعة وزملاء لهم، في البحر، في أثناء محاولتها الوصول إلى شواطئ قطاع غزّة لكسر الحصار عنه في مايو/ أيار 2010.

ويذكّرنا بأن وزير الخارجية الأميركي في حينه، جون كيري، لعب دوراً في توصل أنقرة وتل أبيب إلى اتفاق الاعتذار وتعويض أسر الضحايا الأتراك، ما جاء في خبر "أكسيوس" أن أمير قطر أثار مطلب بلاده في استقباله قبل أيام في الدوحة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي تباحث أيضاً مع نتنياهو في هذا الأمر. والمعنى هنا أن ثمّة دوراً مطلوباً من الولايات المتحدة ينبغي أن تنشط فيه بالتشديد على حليفها المدلّل في دولة العدوان بأن يعلن الاعتذار المُطالب به، ويدفع التعويض الذي يمكن الإتفاق عليه، وأن يعد بعدم تكرار اعتداءٍ غادرٍ ينتهك السيادة القطرية. أما حكاية الوساطة، فقد قال المتحدّث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الأسبوع الماضي، إنّ لا معنى لاستئناف مفاوضاتٍ بعد استهداف المفاوض الفلسطيني والوسيط القطري.

ومن أجل مغادرة الحرْث في الماء، يجدُر بقادة حركة حماس المجاهدة، حماهم الله وحفظهم في كل مكان، أن يتجهوا إلى قرارٍ يتحرّر من مربّع المفاوضات والوسطاء، ذلك أن ما بعد الاعتداء على الدوحة يحسُن أن يكون غير ما قبله، كما أن العبث الذي تمادت فيه حكومة الاحتلال في لعبة التفاوض المملّة لا تجوز العودة إليه، ولا المشاركة فيه. وهذا يستدعي تفكيراً من خارج كل الصناديق، من قبيل عودة جميع الأسرى المحتجزين مقابل وقف الحرب والانسحاب من القطاع، وبديهيّةٌ كهذه لا تحتاج وفود تفاوض تتسلّى بالسفر إلى الدوحة والقاهرة، إنما تحتاج مجرىً أخر مختلفاً، وأهل القرار أدرى، كما شِعاب مكّة أدرى بها أهلوها.