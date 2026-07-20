هل تبتلع الأيديولوجيا الطائفية أحلام التنمية والمواطنة؟

شهدت ردهات البيت الأبيض في 14 يوليو/ تمّوز الجاري ما يكثّف معضلة الحكم في العراق المعاصر، إذ التقى رئيسُ الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب. لم يكن هذا اللقاء تقليدياً عابراً، بل كان رسمياً إعلان ولوج بغداد مرحلةً سياسيةً جديدةً وضعت حدّاً لـ"فيتو" واشنطن الصارم ضدّ الوجوه العقائدية القديمة، وافتتحت فصلاً يقوده رجلٌ قادم من ساحات المصارف والأعمال، حاملاً حقيبة التنمية بديلاً من الأيديولوجيات التي أرهقت العراق لأكثر من عقدَين. ورغم أنّ جزءاً كبيراً من المسؤولية عن حال العراق الراهنة تتحمّله الولايات المتحدة بسبب احتلالها له في عام 2003، وما تبعه من سياسات كارثية، يضعنا التحوّل الطارئ أمام سؤال عن قدرة العراق اليوم على التحرّر من أسر الهُويّات القاتلة والشعارات الكُبرى لمصلحة واقعية تنموية شبيهة بالنموذج الخليجي، أم أنّ براغماتية المصارف ستصطدم مجدّداً بجدران البنية العميقة لدولة المحاصصة والسلاح.

لم يكن العراق يوماً غريباً عن عبء الأيديولوجيا. فخلال عقود حكم "البعث" اختُزلت الدولة والمجتمع في بوتقة النهج القومي العربي بمفهومه المتعصّب والعسكري

لم يكن العراق يوماً غريباً عن عبء الأيديولوجيا. فخلال عقود حكم نظام حزب البعث، وتحديداً في حقبة صدّام حسين، اختُزلت الدولة والمجتمع في بوتقة النهج القومي العربي بمفهومه المتعصّب والعسكري. تحوّلت بغداد من مركز إشعاع حضاري واقتصادي إلى ثكنة عسكرية كبرى تصدّر المعارك والحروب الإقليمية تحت شعارات حماية البوابة الشرقية. جرى في تلك الحقبة تجريف الاقتصاد وتوجيهه بالكامل إلى خدمة المجهود الحربي وعسكرة المجتمع، الأمر الذي انتهى بالبلاد إلى عزلة دولية خانقة، وحصار اقتصادي مرير دمّر الطبقة الوسطى، ومهّد سيكولوجياً ومادّياً لإنهاك الدولة وصولاً إلى لحظة انهيارها التام تحت ضربات الاحتلال الأميركي.

بدلاً من أن يؤدّي سقوط النظام الشمولي إلى ولادة دولة المواطنة والمؤسّسات، سقطت البلاد في فخّ أيديولوجيا بديلة لا تقلّ فتكاً؛ وهي الأيديولوجيا الطائفية العقائدية. فقد تسلّمت القوى السياسية الشيعية، التي نضجت في المنفى الإيراني، مقاليد الأمور مستندةً إلى سردية المظلومية التاريخية والمحاصصة الطائفية. جرى فكّ ارتباط العراق بعمقه العربي لمصلحة النفوذ الإيراني، وحُلّت مؤسّسات الدولة الرسمية لمصلحة نموذجٍ موازٍ تديره المليشيات والأحزاب العقائدية. لم تعد ثروات العراق النفطية تُوجّه نحو التنمية والتطوير والبحث العلمي وبناء المدارس والمستشفيات، بل تحوّلت إلى مغانم لتمويل الإمبراطوريات المالية الحزبية وشبكات الولاء العابر للحدود. كانت النتيجة الحتمية لهذا النهج هي تفشّي الفساد الهيكلي، وضياع الهُويّة الوطنية الجامعة، وبروز تنظيمات متطرّفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وهو ما جعل الدولة تدور في حلقة مفرغة من العنف المتبادل والإفلاس الخدمي، وكشفت حملة مكافحة الفساد أخيراً، التي بدأت بعملية "صولة الفجر"، رأس جبل الجليد المخفي تحت ركام 23 عاماً من الضياع والخراب.

نتيجة للتغيّرات الجيوسياسية العميقة التي أصابت المنطقة منذ "7 أكتوبر" (2023)، وبعد الحروب القصيرة المتلاحقة في الخليج، وإثر سقوط نظام الأسد في سورية، كان من الطبيعي أن يمتدّ التغيير نحو العراق. يمثّل صعود الزيدي إلى السلطة اعترافاً ضمنياً من النُّخبة السياسية الحاكمة بانسداد أفق النهج العقائدي القديم أمام الضغوط الاقتصادية والتهديدات الأميركية بقطع شريان الدولار. لقد فرض واقع الحال تجاوز صقور الطائفية والفساد التقليديين والذهاب نحو تكنوقراط مالي يستطيع التحدّث بلغة الأرقام والمصارف التي تفهمها واشنطن والمؤسّسات الدولية. يحاول الزيدي اليوم تسويق نهج التنمية خياراً أساسياً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. يركّز خطابه على مشاريع الاستثمار، وربط العراق بالمحيط الإقليمي والدولي عبر خطوط النقل والطاقة، وتصفير المشكلات السياسية لتأمين تدفّقات رؤوس الأموال. هي محاولة للانتقال بالعراق من مربّع دولة الأيديولوجيا إلى مربّع دولة الإنجاز والخدمات.

تستند محاولة الزيدي التنموية إلى أسس التجربة الخليجية المجاورة. فدول الخليج العربي مثل قطر والإمارات، أدركت منذ نشأتها أنّ الاستقرار المستدام يبدأ وينتهي بالاقتصاد، مبتعدةً عن الصراعات الأيديولوجية الكُبرى التي مزّقت دول المشرق العربي. هذا النموذج البراغماتي لم يعد محصوراً في الدول الصغيرة؛ بل تجسّد في أوضح صوره في التحوّل التاريخي الذي تشهده السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمّد بن سلمان. فمن خلال رؤية 2030، نَحَّتِ الرياضُ الأيديولوجيا الدينيةَ التقليدية جانباً لمصلحة مشروع تنموي واقتصادي عابر للحدود، يركّز على جودة الحياة، وجذب الاستثمارات، وصناعة السياحة والترفيه بوصفها بدائل مستدامة للنفط.

تصطدم المقارنة بين العراق والخليج بفوارق هيكلية وجوهرية؛ فالدول الخليجية تمتلك أجهزة دولة مركزية قوية، واحتكاراً مطلقاً للسلاح، وبيئة تشريعية مستقرّة جاذبة للاستثمار. في المقابل، يواجه الزيدي في العراق بيئة ملغومة بالعبوات السياسية، حيث السلاح منفلت خارج إطار الدولة، والولاءات العقائدية للمليشيات تتفوّق على الولاء للوطن والدستور، فضلاً عن شبكات الفساد الحزبي التي تتغذّى من ريع الدولة ومشاريعها التنموية. إنّ نجاح الزيدي في رحلته التنموية لا يقاس بمدى رضا واشنطن عنه، ولا بحجم الوعود الاستثمارية التي يحملها من عواصم القرار الاقتصادي فقط، بل أولاً، بمدى قدرته على فرض سيادة القانون وحصر السلاح في يد الدولة وهدم أسس الفساد. ومن الواضح أنّه من دون بيئةٍ سياسيةٍ نظيفةٍ وآمنة، ومن دون تفكيكٍ حقيقي لمنظومة المحاصصة الطائفية، ستبقى مشاريع التنمية مجرّد واجهات استثمارية برّاقة تتقاسم أرباحها المليشيات والأحزاب نفسها التي دمّرت العراق طوال أزيد من عقدَين. إنّ الدرس الذي يجب أخذه من تجارب المنطقة هو أنّ الاقتصاد لا يمكن أن ينمو في تربة ترويها العقائد المسلّحة، وأنّ التنمية بلا سيادة ليست سوى حرث في البحر.

يهدّد التسنّن السياسي الإقصائي في سورية بإجهاض تطلّعات السوريين في بناء الدولة

لا تبدو المعضلة العراقية معزولةً عن محيطها؛ إذ يمتدّ خطّ المقارنة اليوم ليرسم ظلالاً قاتمة على المشهد السوري الآخذ في التبلور. ففي وقتٍ تبحث فيه بغداد عن طوق نجاة تنموي للخروج من مستنقع الأدلجة، تواجه دمشق خطر السقوط في الفخ ذاته، لكن بنسخة طائفية مغايرة. فبعد ثورة مريرة طالت 14 سنة، قدّم فيها الشعب السوري تضحيات جسيمة من أجل حلم دولة المواطنة والتشاركية والديمقراطية والعدالة، تبرز اليوم مخاوف حقيقية من انزلاق البلاد نحو نموذج استقطابي جديد تهيمن عليه هيئة تحرير الشام وحلفاؤها تحت شعار تمثيل المكوّن السُنّي. إنّ هذا التوجّه نحو تطييف الفضاء السياسي وإقصاء المكوّنات السورية الأخرى يعيد إنتاج التجربة العراقية المريرة التي بدأت في عام 2003 بحذافيرها؛ حين سارعت النُّخبة السياسية الشيعية بدعم إيراني إلى احتكار الدولة وتهميش الآخرين تحت مظلّة المظلومية والأغلبية. وكما أدّى التشيّع السياسي في العراق إلى تفتيت الهُويّة الوطنية وبروز المليشيات وانهيار الاقتصاد، يهدّد التسنّن السياسي الإقصائي في سورية بإجهاض تطلّعات السوريين في بناء دولة قانون ومؤسّسات عابرة للطوائف.

التحذير الذي يرسله الجسد العراقي المثخن بالجراح إلى صانعي القرار الجدد في دمشق واضح وصريح: إنّ بناء الاستقرار على أسس الهُويّات العقائدية الضيّقة (أيّاً كانت طوائفها) هو وصفة لحروب أهلية مؤجّلة جديدة ولإفلاس اقتصادي حتمي. فالشرعية الحقيقية لا تُنتزع بفرض الهيمنة الفئوية، بل بمدى القدرة على تأسيس شراكة وطنية شاملة تُعلي لغة المصالح والتنمية والمواطنة فوق لغة الإقصاء والعقيدة. تبدأ حياة الدول والأوطان بالسياسة، لا بإقصائها، والسياسة فضاء يضمّ الجميع، وإلا أصبحت سجناً ومقصلة.