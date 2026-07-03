هل انتهى التوريث؟

لا يمكن النظر إلى النظام الأسدي الذي حكم سورية ما يقارب خمسة عقود أنه كان أمنياً أو نظام حزب شمولي حاكم فقط، فهو، عبر هذه العقود، استطاع أن يتحوّل إلى معمل لإنتاج أنماط من التفكير والسلوك لم ينج منها ولا جيل واحد من السوريين الذين عاصروه أو عاشوا تحت ظله في مرحلتي الأب والابن. حتى لكأن التوريث في سورية لم ينته مع هروب بشار الأسد، بل هو مستمرّ بعد غيابه الكامل عن المشهد السوري؛ فما يبدو من حال السوريين وسلوكهم اليوم يفضح عمق الإرث والأثر الذي تركه هذا النظام لهم، وكأنه كان يدرك أن الوسيلة الوحيدة للبقاء الأبدي في السلطة، حتى لو غاب عنها، هي في تحويل المجتمع كله إلى نسخٍ شديدة الشبه به، هكذا يتحوّل التوريث من الفرد إلى المجتمع كله، ويتحوّل النظام من زائلٍ إلى خالد، والوسيلة لكل هذا تكمن في جعل أفراد المجتمع يؤمنون أن ما يرشح عنهم من سلوكٍ هو أصالة في الشخصية وتمسّك بالعقائد، وليس عادات اكتسبوها من العيش طويلاً ضمن دوائر مغلقة مغلّفة باستبداد نجح في تشكيل مجتمع يشبهه في ردات أفعاله ولغته وعلاقاته إلى درجة التطابق.

تمكّن نظام الأسد في عقود حكمه من تحويل الاستبداد من مصطلح وحالة سياسية إلى بيئة اجتماعية تضع معايير للحياة اليومية للأفراد والجماعات، تبدأ بكيف يتكلم الناس ولا تنتهي عند اختلال ثقتهم بمن حولهم وحتى بأنفسهم، هذه البيئة الاستبدادية حوّلت الصمت إلى عادة مستحبة، بل إلى قيمة أخلاقية تتحوّل، بسهولة، إلى النقيض، حين يطلب صاحب الأمر هذا، وتتحوّل إلى عنف حين يقترب الخطر من السلطة الحامية، وكأن مهمّة المجتمعات التي تعيش في نظم استبدادية هي حماية هذه النظم بكل الطرق والوسائل، وليس العكس، وكأن مهمّة المجتمعات تسهيل توريث الاستبداد وجعله ينتقل بسلاسة من نظام إلى آخر، وكأن مهمّة هذه المجتمعات تحديث إرث الاستبداد بها كلما لاحت بادرة لانتفائه.

اختفى نظام الأسد عن المشهد كما اختفى غيره من الأنظمة المشابهة. ولكن هل تغير شيء في منظومتنا القيمية والأخلاقية؟ بالتأكيد أن سنة ونصف السنة ليست وقتاً كافياً كي يتمكّن السوريون من الخلاص من نتاج الاستبداد الطويل الذي ورّثهم إعاقات مختلفة في بنى المجتمع، وورّثهم الخوف والصمت وتقديس الحاكم وحاشيته وبنيته، وورّثهم تجنّب العمل السياسي ونأيهم بالنفس عن العمل بالشأن العام وانعدام الثقة بكل المبادرات المدنية والشك فيها ومحاربتها وتشويه عملها. ورثنا نحن السوريين كل ما سبق، كل ما سعى نظام الأسد إلى بنائه منظومة سلطوية تحفر للخراب في عمق المجتمع وفي عمق البنية النفسية للأفراد والمجموعات التي تشكل المجتمع. سنة ونصف السنة حتماً ليست وقتاً كافياً للشفاء، لكنه كافٍ للنخب كي تبدأ بوضع برامج علاجية للمجتمع، ولذاتها أولاً، فالأنتلجنسيا السورية تبدو اليوم الأكثر استقبالاً لإرث الأسد والقبول ببنية الاستبداد بذريعة الالتزام بما يريده الشعب؛ هي الأكثر التصاقاً، حتى اللحظة، بالنظام البديل الذي ما زال يرفض نطق مصطلح الديمقراطية في كل خطاباته الرسمية والإعلامية؛ هي الأكثر تبريراً للسلوكات الإقصائية ومنحها الشرعية اللازمة، والأكثر استنكاراً لأسئلة العدالة والمحاسبة، والأكثر إنكاراً للجرائم الموصوفة التي تُرتكب في سورية من قتل وخطف وفساد، وهي الأكثر ذكاء في التفتيت الطائفي الموارب الذي برع فيه نظام الأسد. الأنتلجنسيا اليوم دعامة العلل الاجتماعية الموروثة عن نظام الأسد.

اختفى نظام الأسد من المشهد السوري ظاهريّاً، لكن كل ما بناه يتم اليوم، في العمق، إعادة إظهاره كما لو أنه ركن رئيس من أركان البنية المجتمعية السورية، أو كما لو أن كل ما حدث في 15 عاماً كان لإظهار المعدن الذي صنع في مصانع الاستبداد الأسدي، المعدن المتأجّج طائفية وخنوعاً وخضوعاً وخوفاً، المعدن الذي تتقاذفه فيما بينها اليوم النخب السورية كما لو أنه كرة نار محمولة من دون شعور بخطر الحريق القادم منها.