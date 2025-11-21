هذه حرّية التعبير في فرنسا

على وقع الجدل الواسع الذي أثاره قرار "كوليج دو فرانس" إلغاء استضافة مؤتمر مشترك ("فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي والديناميات المعاصرة") مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بضغوط من الجمعيات الصُّهيونية، ما يشكّل تجاوزاً للحرّيات الأكاديمية في بلد ديمقراطي، يتأكّد من خلال هذا المثال أنّ فرنسا لم تصبح ذلك البلد الذي يتغنّى بالحرية وبالديمقراطية، بل هو رهينة في أيدي متطرّفين من اليمين، ومن المنحازين للسّرديات الصُّهيونية على حساب الإنسانية، والحرّيات التي يقال إن الثّورة الفرنسية كرّستها وكانت من الأوائل عبر العالم حديثاً عن حقوق الإنسان وتقديس الحرية.

استوقفني، في هذا الإطار، شريط فيديو في وسائط التواصل الاجتماعي لنقاش إعلامي جرى في قناة فرنسية عمومية (France 5)، جمع بين الصحافي المتخصّص في الاستقصاء، إدوي بلينيل، صاحب موقع "ميديا بارت" (Mediapart)، والصحافي بيتر كوهين، الذي عادة ما يكون معتدلاً، إلا فيما يخصُّ مسألتَي الإسلام والكيان الصُّهيوني. اللقطة الإعلامية في اللّقاء كانت على مستويَيْن. شكلي، بداية برفض بلينيل توجيه نظره إلى كوهين، وإصرار الأخير على توجيه سؤال، ثمّ النّهوض من مكانه ليواجه أعين بلينيل. أمّا، مضموناً، فالمسألة تتعلّق أساساً برفض بلينيل منهجية الإعلام الفرنسي برمّته، ومنها الإعلام العمومي، حصر الحضور الإعلامي في حيّز كبير جدّاً للمعادين للمسلمين، ومنهم ميشل ويلبيك، الكاتب المثير للجدل بعد إصداره كتابه "الخضوع" (Soumission)، وهو كيل من الشّتائم للإسلام والمسلمين من دون أن يتمكّن هؤلاء من الدّفاع عن أنفسهم وردّ الشُّبهات التي أثارها ويلبيك بشأن مؤامرة الاستبدال الكبير، ذلك المشروع الموهوم للمهاجرين بأنّهم يخطّطون لتغيير المعطيات الدّيمغرافية والحضارية لفرنسا من خلال التّوالد وتضخيم الحضور في الأصعدة كافّة، مع تهميش (وفق ويلبك وإسلاموفوبيين آخرين) فرنسا التّاريخ والحضارة والثّقافة.

إلى هنا، المسألة التي أثارها بلينيل، وركّز فيها، كانت مسألة حرية التعبير بحدودها في الدّيمقراطية، إذ أشار إلى جنة أرنديت، وكتابها "السُّلطوية"، الذي ركّزت فيه على المعايير التي تُعتبَر مؤشّراتٍ لتحوُّل السُّلطة نحو السُّلطوية أو الديكتاتورية، وتحدّث بلينيل قائلاً إن المسلمين جزءٌ من التّكوين الدّيمغرافي الفرنسي، ومكوّنٌ مهم في المجتمع لا يجب تركيز النّقد عليهم، مقاربة وصفها بـ"الإسلاموفوبيا"، وقارن بينها وبين تناول الإعلام أعمال ويلبيك وأنّها أعمال أدبية، واحتفى بها بالرّغم من تهجُّمها على الإسلام والمسلمين، في حين أنّ الباب يبقى موصداً إذا تعلّق الأمر بالكيان الصُّهيوني ومن يهاجمه، لأنّ ذلك مصنّف حصراً في فرنسا، وفي الإعلام على وجه الخصوص، معاداة للسّامية، و كلُّ النُّخبة الإعلامية والمثقّفة في فرنسا تعمل (وفق بلينيل) بتلك المعايير المزدوجة، ليتحوّل معنى حرية التعبير ويأخذ أشكالاً عنصرية ومستقطبة، عوض أن يتمتّع الجميع بحرية التعبير وفق المعايير المعترف بها في الديمقراطية، أي حرية التعبير من دون التعدّي إلى الكراهية أو التّحريض ضدّ الآخر، ممّا يمكن اعتباره عنصرية وإسلاموفوبيا، أو كراهيّة حقّاً.

يشير بلينيل إلى إشكالية مهمّة في الوقت الحاضر، إذ يُخلَط بين الخطاب العنصري، المُستقطَب والمُوجَّه ضدّ فئة بعينها، وحرية التعبير، ذلك أنّ حدود تلك الحرية لا يُعلَم مداها إلا من خلال السّماح للكلّ بالتعبير مع وضع موانع وخطوط حمر لا يجب تجاوزها، ليكون الأمر بين حرية التعبير وتجاوز حدودها هو تلك الحرية، واعتبارها مطلقة بالنّسبة إلى بعضهم، وتصنيف ذلك ضمن المُقدَّس. وعندما تحين الفرصة لتحوير تلك الحرية، أو لي عنقها، يمكن التّعلُّق بحجج واهية ممّا نسمّيه هنا بـ"المُدنَّس"، أي تصنيفه ضمن المعايير المزدوجة والكيل بمعيارين، وهو ما ستحاول المقالة الحديث عنه في توضيح لمعاني حرية التعبير وحدودها التي لا يجب أن تصبح هي الأخرى منعاً للنّاس من التعبير، حتى لا يكون ذلك في الجهة المقابلة مدعاة لخنق حرية التعبير. والمسألة حقّاً تحتاج إلى معايير مُتوافَقاً عليها ويضبطها القانون، أي السلطة القهرية، ومن دون ذلك ما انتقده بلينيل من اعتبار ويلبك أديباً ويُحتفى به، بل ويُخصَّص لكتاباته السيئة حيّز في الإعلام وكأنّه حقّاً أديب، وأنها حرية تعبير ليس إلّا.

طبعاً، ربما يتساءل بعضهم عن تاريخ فيديو بلينيل في القناة العمومية الفرنسية، ليكون الرّد إنّ المحتوى يعود إلى عشرة أعوام خلت (2015)، والمفارقة أنّ الانحدار في مهاوي العنصرية في الإعلام استمرّ، بل أخذ، مع ما نشهده منذ 2023، منعرجات أخطر، فأصبح للإعلام الموجّه قنواتٍ وليس برامج فقط، وأضحى من كان يتحدّث أحياناً مستخدماً عبارات عنصريّة أمراً عادياً في المشهد الإعلامي الفرنسي، مضافاً إليه عنصر محوري، أنّ الهجوم يومي، مُركَّز، ومن نُخبة توسّعت لتصبح شاملة لفئة أو لعيّنة ذات شهرة وصيت، والضّحيّة أيضاً لم تتوقّف عند المهاجرين فحسب، بل تعدّتهم إلى كلّ من هو ليس فرنسياً أو غربياً. وترافق ذلك مع اختيار إشكالات بحدّ ذاتها لتصبح الغذاء اليومي لعقول الفرنسيين وجدول أعمال حصص نقاشية وبرامج ديدنُها العنصرية، والإسلاموفوبيا، وتتتبّع سقطات من أخطاء لتضخيمها بخلفية أن كل خطأ هو من فعل الدخلاء على الحضارة، وكل حضور، حتى الرياضي منه الذي كان إلى زمن قريب مقبولاً، أضحى مرفوضاً، خصوصاً إذا ترافق مع أسماء شرقية، أو لمسلمات مرتديات الحجاب في المرافق العامّة كلّها، من المدرسة إلى السوق، مروراً بالمجالس والمؤسّسات والشّركات، وحتّى الجامعات.

تحوّل المشهد الإعلامي الفرنسي لمرجعيّة واحدة لحرية التعبير مرتبطة بالهُويَّة

المشكلة في أنّ تلك النُّخبة تسمّي ما تقوم به حرية تعبير، وتبرّر عدم فسح المجال للآخر بالحديث بأنّه غير معني بذلك لمجرّد أنّه متّهم من دون محاكمة، ومنتقد من دون أن يكون هناك حجج، كما أنّ النّقاشات موجّهة ومُستقطَبة، تُكال فيها التُّهم والشتائم، والانتقادات مغلّفة بخطاب يُقدّم لذلك المشهد بأنّه من فرنسا التّاريخ والحضارة والفلاسفة، وبأنّ الإشكاليات التي يعيشها المجتمع الفرنسي، أيّاً كانت (بتضخيم المشاهد السّيّئة من جرائم جنوح للأحداث أو ارتفاع لنسب السّرقات مثلاً) هي فعل من يعتبرون دخلاء على المجتمع الفرنسي، من دون أن يكون لذلك قاعدة من مرجعيّة إحصائية، لأنّ كل ما يُقدَّم من أرقام وإحصاءات من دون سند ولا مرجعية، وعندما يقدّم الدليل على أنّ دراسات أكاديمية أو مؤسّسات رسمية قدّمت ما يمكن اعتباره مناقضاً للخطاب كلّه، شكلاً ومضموناً، يكون الرّد بأنّ الأرقام صحيحة، وبأنّ الملاحظة والشّهادات المجروحة من الأدلّة على أنّ الخطاب صحيح، وبأنّ ثمّة استبدال كبير يسير على مهل، لإعادة تشكيل المعطيات الخاصّة بمميّزات المجتمع الفرنسي أو الغربي، عند توسيع دائرة الحديث عن مؤامرة الاستبدال الكبير.

تحوّل المشهد الإعلامي الفرنسي بفعل ذلك إلى التّركيز في مرجعيّة واحدة لحرية التعبير متعلّقة بهُويَّة المُتحدِّث، والمُعلِّق، صاحب الكتاب والمفكّر إذا كان غربياً أو موافقاً للغرب على غرار من نسمّيهم بالمرتزقة من الكتّاب، الذين هم في مهمّة. ويكفي أن تتابع ندوة نقاشيّة في قناة مثل CNews، التّابعة لرجل الأعمال المتطرّف بولوري، لتقف عند طبيعة حرية التعبير المرتبطة بالهُويَّة، وربّما يكون النّموذج هو جريمة القتل التي راح ضحيّتها أبو بكر طراوري في مسجد منذ أشهر، أو مقتل الحلاق التُّونسي منذ أسابيع على يد عنصري برّر الجريمة بمؤامرة الاستبدال الكبير، وهي للعلم نماذج فقط لتوجيه الخطاب والبناء على مرجعية هُويَّة القاتل أو المقتول لإثارة مسائل تحمل في ظاهرها مسمّى حرية التعبير، ولكنّها في الحقيقة مناقضة لتلك الحرية من ناحية، ومن المحظور قانوناً من حيث إثارة الفتنة، ونشر خطاب الكراهيّة، ومنع الآخرين من الدّفاع عن أنفسهم، أو فسح المجال لهم للرّد على ذلك التّركيز الإعلامي العنصري ضدّهم، ومن دون توقُّف من ناحية أخرى.

منذ "طوفان الأقصى"، صار الإعلام الفرنسي في أيدي مَن يدافع عن الإبادة والجريمة ضدّ الإنسانية

نحن في النتيجة أمام إشكاليَّتَيْن هما حرية التعبير وتحويل المُقدَّس منها مُدنَّساً وفق الجنس والعرق والدين، في مقابل المُقدَّس الآخر، الذي هو الهُويَّة، ولكن هُويَّة من يملك وسائل الإعلام، ومن يملك حقّ النّقد والتعليق والتحليل، وكيل التُّهم للآخر على أساس تلك المعايير.

نحن لسنا أيضاً أمام تحوُّل انحداري في قلب مفهوم حرية التعبير فقط، بل نحن أمام ما أضحى يسمّيه بعضهم بـ"توجّه ما بعد الحقيقة"، أي إقرار معانٍ ومضامين جديدة لمفاهيم كانت تُعرف وتُعرَّف (حتى زمن قريب) بشكل ومضمون متوافق عليهما بضابط اسمه القانون الذي يضع، بسلطته القهريّة، حدوداً لحرية التعبير لتكون مُقدَّسة للجميع، لا يملك أحد أن يتجاوزها، وليس لفئة معينة أن تكون هي من تشرّع شكلاً ومضموناً جديدَيْن لحرية التعبير على غرار العنصريين من نخبة الإعلام والثّقافة، في فرنسا.

لا نريد هنا التعرّض إلى المزالق التي عرفها المشهد الإعلامي الفرنسي منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى، وكيف أنّ الإعلام أصبح في أيدي من يدافع عن الإبادة والجريمة ضدّ الإنسانية، بل ويعاقب من يدافع عن فلسطين أو يرفع علمها، إذ مُنِعتْ حرية التعبير جملة وتفصيلاً، ولم يصبح ذلك النّقاش بين بلينيل وكوهين عن حيّز إعلامي يُمنَح لعنصري مستتر في ثياب الأديب، بل أضحى إشكالية تدخل ضمن مجال جديد في العلوم الإنسانية يُعرَف بـ"ما بعد الحقيقة"، وهو مجال بدأ يستقطب نخبة من المُفكِّرين، وبدأت دور نشر تعرف "مقاربة ما بعد الحقيقة" دفاعاً عن المُقدَّس من حرية التعبير في وجه المُدنَّس منها، وتلك قصّة أخرى.