هالة الغموض أم خطوط بسيطة في الكفّ؟

لا أحبّ هالات الغموض في جبين المرء. ولكن، أميل إلى تلك الخطوط البسيطة التي تشبه خطوط كفّ الإنسان أو عمله الواضح وعرقه في صنعته. سواء كان يصنع بالفخّارات والطين برجاً للحمام أو يشتل في مشتله أعواد الورد والعنب والكافور.

لا أحبّ غموض المحبّ الذي يداري أغراضه تحت طيّات جلده، وينصب لأهدافه في تلك الغايات البعيدة من شمس الوضوح.

أحبّ بساطة الخطوط المحفورة في باطن الكفّ، وأعتبرها عملاً صالحاً. فالفعل الصالح عبارة عن مسافة مستقيمة ما بين نقطتَين لشخص ينقل مياه القناة ما بين خطوط زرعته كي تشبع العيدان بلا أذى للجار. يعبّر الغموض، حتّى في العمل، عن وحشة ورغبة ما في اصطناع الهيمنة، سواء في الحديث المتداول أو في تصريحات السياسة أو حتّى في الدرس في قاعات المحاضرات والفصول أو في الكتابة أو حتّى في الارتحال بحثاً عن المتعة في السفر أو حتّى في البحث عن الرزق.

أحبّ خطوط اليد البسيطة، ولا أجري وراء النجمات البعيدات ولا أبحث عن طريق درب التبّانة، وأبتعد تماماً عن أصحاب طريق الأربعين أو البحث عن مغارات الذهب وكنوزه، ولا أحبّ طريق "الأربعين حرامي". أحبّ السفر، وأخافه في الوقت نفسه، لأنّه كتلك المتاهة الغامضة التي أتجنّب مخاطرها.

أحبّ السجيّة وأبحث عما فيها من ذهب منسي في حكايات أصحاب تلك السجايا. هم مكشوفون للشمس والحظّ والريح، هم المساكين بلا مكر، لأنّ بساطتهم مدهشة لأصحاب التأويل، وفي باطن رغباتهم وأكفّهم وخطوطهم وحظوظهم ترى نفسك البسيطة في لحظات ضعفها ووحدتها، أتأمّل ابتساماتهم المتواضعة بلا تقعّر، وكلماتهم الحميدة بلا بلاغة مصطنعة، وكتاباتهم التي كأنّها حيواتهم الأليفة بلا قفز إلى فراغ الكلمات والجمل. حتّى خطواتهم تشبه ظلالهم، من دون أن أحسّ بثقل الدم ومراوغة الجمل أو عصيان الألم واستجلابه جلباً من حقول ليست حقولهم، ومن شوارعَ ليست شوارعهم، ومن ذكريات غير ذكرياتهم. الغموض المصطنع الذي يشبه الهالة، هالة عنف مكتوم كبئر مغطّاة للخديعة، أو كفخّ جميل وغامض ومبهر في حديقة لاصطياد اليمام. لا يغريني الشخص المرتبك من غير سبب واضح، ولا الشخص الذي صنع بحرفية هذا الارتباك لنفسه وأعتبر ذلك أولى خطوات النصب أو حتّى الشروع في الابتزاز. ولذا، لا أحبّ ميكيافيلي ولا أحفاده في أي أرض، حتّى وإن كانت أرضاً مقدَّسة، وأحبّ وأدهش أمام خطوط خوان ميرو البسيطة، وأحبّ كلمات العامّة البسيطة التي توصل الغرض في السوق أو في الاتفاق على الحصاد أو درس الغلال.

لا يغريني أحفاد ميكيافيلي لا في السياسة ولا في شرح استراتيجيتهم العسكرية ولا في الكتابة ولا في صناعة الأشرطة السينمائية، ولا حتّى في الصداقة أو الجيرة، سواء أكانوا في دهاليز المدن أم في غيطان القرى ودكاكين الحدّادين، وهم في القرى بالطبع أكثر وضوحاً وسمعتهم تسبقهم.

أحبّ الكتاب الذي يسلّمني إلى روح صاحبه بلا قواميس ولا جهد تأويلي أو بحث تاريخي إلى آخره. أبتعد دائماً عن الطرق المتشعّبة، وأحبّ ذلك النور البسيط في أوّل الصباح. ذلك النور الذي كأنّه ينادي بخفّة على الكائنات ويلامس الندى. ذلك النور الطري الذي تتنبّه إليه الروح بعد نوم ثقيل وكاتم وكوابيس عدّة. ذلك النور الذي يُغري العصفورات بفراق أعشاشها الصغيرة في شقوق الحوائط، ويغريها بفراق أعشاشها وصغارها لملاقاة أوّل الشمس النابتة من هناك.

أحبّ جسارة البسطاء الباحثين في الأسواق عن الرزق أو الباحثين بهمة المُحِبّ لأولادهم في القرى المجاورة عن النسب أو السفر إلى بلد بعيد حيث ليونة الرزق بعدما عزّت اللقمة في قراهم وكفورهم ونجوعهم وأطراف مدنهم، على أمل العودة إلى زوجاتهم ليلاً بحكاية أو طرف حكاية عن ذلك التعب أو ذلك الفرح. أو وهم في الصباح يتأمّلون الحقول التي تركوها لزوجاتهم والأولاد الصغار، فزُرع القمح أو الشعير في غيابهم كحكاية تشدّني حينما أسمعها في مقهى لغرباء من قرى بعيدة، أو ككتاب يشدّني الخيط الأوّل فيه؛ يشدّني من مكان ما في قلبي ويقول لي: "تفضّل"، وقد فتح لي باب ملكه، ونافضاً بكفّ يده الغبار البسيط عن الورق أو المقعد كي أجلس بجوار صديق قديم لم أره منذ أربعين سنة بعدما ذهب كثير من نور عينيه، فيأتي الشاي، وأقرّب له الكوب كأنّني أفتح ذلك الكتاب الجميل الذي غاب عنّي غير عامد لسنوات طويلة.