نوعٌ لاحمٌ واهمٌ

على العموم، كلّنا سنصاب بالزهايمر، ثمّ سنموت بالسرطان، إن لم يسبق ذلك حادثُ سيارة أو صاروخٌ يعترض صاروخاً أكبر، أو تمساحٌ متحمّس على ضفة نهر. كلّنا، بشراً وبشريةً وكوكباً ونجماً ومجرّة، سنفنى. مع ذلك، لا نستطيع أن نتعامل مع هذا الوجود الخاطف، الذاهب إلى العدم الحتمي، بما يستحقّ من استخفاف وعدم اكتراث.

نأخذه بجدّية مفرطة، نأخذ أنفسنا وممتلكاتنا، ولكَم تبدو كلمة ممتلكاتنا مضحكةً عندما نفكّر في حقائق جدّية كهذه. نبذل كثيراً من التوتّر واشتداد عصب على شتيمة يطلقها سائق فوجئ بحركة سائق آخر، وكلتا السيارتَين تسيران على أرض ستصبح يباباً عمّا قريب. ننفق وقتاً وجهداً على تتبّع منشورات شخص غبي في "فيسبوك"، فيما نعرف يقيناً أنّ الشخص وآراءه مجرّد نقطة مهملة في فضاء كوكب، لا يتعدّى بكامله أن يكون نقطةً باهتةً في مجرّة هائلة، وكلّهم سيفنون عمّا قريب.

أعرف أنّ هذه الطريقة في رؤية العالم قد انتهى زمنها، وصارت "موضةً" فلسفيةً قديمةً، أي أنّها فانية أيضاً. ومع هذا، لا بأس من تذكّرها بين الفينة والفينة.

كارل ساغان، حكّاء العلوم الأبرز في القرن العشرين، أعدّ "الكون" وقدّمه أنجح برنامج في تاريخ التلفزيون، لخّص كلّ ما تعلمه عن الكون بجملتَين: "الأرض مجرّد نقطة صغيرة جدّاً في مسرح كوني هائل، وهذا الإدراك يفضح أوهام عظمة الإنسان، ويفترض أن يعلّمه التواضع". لكنّ هذه الحكمة القديمة تتردّد على أفواه أذكياء نوعنا منذ تعلّموا التأمل، أي قبل الفيزياء بكثير، وظلّت تتردّد في الفراغ من دون جدوى، لأنّها تُتناقل بين نوعٍ غير صالح لتلقيها. فكما في الطبيعة نوع لاحم ونوع عاشب، نحن النوع الواهم.

وأوّل أوهامنا وأكبرها اعتقادنا أنّنا مهمّون، خصومنا أشرار، كلماتنا جواهر، آراؤنا مركزية، توقّعاتنا لمسار حرب إيران أفضل من توقّعات البنتاغون وفيلق القدس مجتمعَين، تحليلنا لكأس العالم يصوّب جهل "فيفا" والمدرِّبين، فشل توقّعاتنا في التحقّق ناجمة عن غباء آخرين، وعن مفاجآت حصلت في اللحظة الأخيرة، وحرفت التاريخ عن مساره الصحيح الذي حدّدناه له بأدقّ ما يمكن.

كان برتراند راسل يعتبر أن اعتقاد الإنسان أن عمله مهمّ جدّاً أولى علامات الانهيار العصبي. والمعلم الجاحظ بدأ بيانه وتبيّنه بأعظم دعاء قاله عالِم: "اللهم إنَّا نعوذ بك من فتنة القول، كما نعوذ بك من فتنة العمل. ونعوذ بك من التكلُّف لما لا نُحسِن، كما نعوذ بك من العُجْب بما نُحسِن".

كشفت وسائل التواصل الاجتماعي هشاشةَ النفس البشرية، أكثر ممّا كشفها فرويد ويونغ وجان لاكان، وعرّت البنية المهزوزة للإنسان أكثر ممّا فعل دستويفسكي، لم تأتِ بجديد، كما قد يبدو للوهلة الأولى، وكلّ ما فعلته أنّها قلبت المجتمعات كما تُقلَب كنزة صوف، فظهرت الدرزات وأماكن وصل الخيط كما هي حقاً، واكتشفنا فجأةً أنّنا متفرّغون للاهتمام بالسخافات، وأنّنا مستعدّون للشجار دونما سبب واضح، وأنّنا متقلّبون، نأخذ من الأشياء قشرتها.

تظهر أمامي كثيراً فيديوهات يقدّمها "خبراء" متمرّسون في أحدث تخصّص يمكن تخيّله: الآثار النفسية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي. ويحذّرون من تعفّن الدماغ، ومن التشتّت وضعف الانتباه، وإدمان "الريلز"، وضرورة التوقّف عن سحب الإصبع على شريط الموبايل، على الرغم من أنّه لولا حركة الإصبع هذه لما ظهر هؤلاء الخبراء في وجوهنا.

بالمقارنة بين ما بدأت منه وما وصلت إليه في لعبة الأمثلة المتتالية، فهذا سياق مثالي للحالة التي وصل إليها نوعنا في انكشاف ذاته، عندما أخرج الرداءة كلّها التي في داخله، وألقى بها على الطاولة. ولم أعد أعتقد أنّ وسائل التواصل الاجتماعي كشفت كم نحن عدائيون، وكم نحمل في دواخلنا من الكراهية للعالم وشركائنا فيه. بل كشفت كم نحن مغرورون، واهمون، نظنّ أنفسنا مركز مجرّة ذاهبة من تلقاء نفسها لتفنى وتصبح ثقباً أسود، يبتلع ما حوله.

وكم هو سخيف وتافه نوع وحجم ما ننشغل به، ونتبادل اللكمات، بل الرفسات الافتراضية حوله وعنه.