نظام عربي... أو ما شابه ذلك

كان مذيع قناة الجزيرة علي الظفيري دقيقاً ومُحدّداً حين طرح سؤالًا على الرئيس السوري، أحمد الشرع، بشأن الضمانات التي قدّمتها دمشق الجديدة للإدارة الأميركية لكي تعترف بها وتلغي ما تبقى من العقوبات الموروثة من النظام السابق، ولم يكن الشرع أقلّ دقة وتحديداً وصراحة في إجابته، حيث أشار إلى أنّ مبتدأ الحكاية وخبرها هو إزالة كلّ الأشياء التي كانت سبباً في وضع سورية على لائحة العقوبات، وهي بالتحديد دعم جماعات مسلّحة ومُعادية، وهي في وقتها الفصائل الفلسطينية وما شابه ذلك، وأن تكون سورية مأوى للإرهاب "وما شابه ذلك"، هكذا ذُكِرت حركات المقاومة الفلسطينية في سياق الكلام عن الإرهاب.

دقائق بعد مقابلة أحمد الشرع، وخرج وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، بتصريح قال فيه "إذا أقامت تركيا قواعد في سورية فسنقيم نحن أيضًا قواعد هناك". هكذا يتحدّث العدو ويتصرّف وكأنّ الأرض السورية، والعربية عموماً، كلأً مُباحاً وفضاءً مفتوحاً بلا نهاية لكلّ ما تطمع به وتطمح إليه إسرائيل، لتصبح فكرة "المستوطنة" العنصر الحاكم لحركة الكيان الصهيوني في المحيط العربي. والمُحيّر حقّاً أنّ هذا الإعلان للنيات الصهيونية في سورية يأتي بعد ساعات من إعلان الرئيس السوري رغبته في توقيع اتفاقية أمن مع إسرائيل.

لم يعد كافياً لإرضاء إسرائيل أن يلتزم العرب من حولها بضمان أمنها، والتنكّر لكلّ مشاريع المقاومة العربية وتنظيف السجلات من كلّ ما احتوت عليه من دعم لهذه المشاريع بالتسليح أو بالتمويل أو حتى بالخطاب الإعلامي المُقاوم. إسرائيل تريد أكثر من ذلك بمراحل، أن تتعامل مع الدول العربية بوصفها مناطق حكم ذاتي تعيش بشروط الاحتلال، عليها أن تستجيب لشروط وضوابط أمنها، وإلا فقد تضطرّ لأن تتعامل معها مثل المناطق التابعة إداريّاً لسلطة التنسيق الأمني الفلسطينية، مساحات مفتوحة ترعى فيها قطعان المستوطنين كما تشاء وتستحدث فيها مستوطنات جديدة على أنقاض مخيّمات اللجوء الفلسطيني.

يكمل وزير الدفاع الصهيوني، يسرائيل كاتس، ما بدأه وزير الطاقة، فيوجّه رسالة إلى كلّ العرب من خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية استَبَقَت لقاء نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، مضمون الرسالة ما أسماه "محور الإخوان المسلمين" الذي يصفه بأنّه مدعوم من تركيا وقطر، ويشكّل تهديداً استراتيجيّاً مُتزايداً في المنطقة، ولا يقلّ خطورة عن المحاور الأخرى (في إشارة إلى المحور الإيراني)، وقد يصبح بمرور الوقت خطيراً بالقدر نفسه، على ما اعتبره "الاستقرار الإقليمي"، إذ هذا المحور كما يقول "لا يعمل ضد إسرائيل فحسب، بل يهدف بشكل مباشر إلى زعزعة استقرار الأنظمة العربية المعتدلة، ويسعى لإطاحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني".

المطلوب إذن بحسب المفهوم الصهيوني للاستقرار الإقليمي هو ضرورة وجود تنسيق أمني ومصالح مشتركة بين إسرائيل وهذه الدول لمواجهة هذا التهديد، وإلا "فالعواقب وخيمة على أمن المنطقة بأكملها".

في توقيت واحد من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي المُنطلقة من إيمان مُطلق بالوصاية الصهيونية على المنطقة، تصفعك أخبار جديدة عن أنّ "مصر تسعى إلى توقيع اتفاقية لاستيراد غاز بـ20 مليار دولار من إسرائيل"، بحسب التقارير المنشورة في عدّة نوافذ عربية مُعتبرة، منها "العربي الجديد"، وموقع قناة العربية، و"روسيا اليوم"، نقلاً عن بيان لشركة "إسرامكو" الإسرائيلية التي تمتلك 28.75% من حقّ امتياز حقل تمار الإسرائيلي، أوضح أنّ الشركة وشركة مبادلة إنرجي التابعة لـ"مبادلة" الإماراتية والشريكة في الحقل وقّعتا اتفاقية غير ملزمة مع شركة أجنبية لم تحدّداها لتوريد 80 مليار متر مكعب لمصر خلال الفترة من 2031 وحتى 2038 مع إمكانية مدّ الاتفاقية تلقائياً حتى 2043.

تأتي هذه الخطوة الجديدة على طريق ارتهان مصر في مجال الطاقة للوصاية الإسرائيلية بعد بضعة أيام فقط من الإعلان عن أنّ الكيان الصهيوني قرّر زيادة كمية الغاز الطبيعي التي يمنحها إلى مصر بنسبة 26% لتبلغ 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً، ثم تصل إلى 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً مطلع 2027.

ما الذي يمنع إسرائيل، والحال كذلك، أن تفكّر في إنشاء قواعد عسكرية لها في سورية، أو في لبنان، أو تطلب من مصر والأردن الاصطفاف تحت رايتها ضدّ "محور الشر الإخواني"؟