نحن والأجسام الطائرة المجهولة

توافرت لنا، عن غير قصد، بعد أن أفرج "البنتاغون" عن وثائق وملفّات تتعلّق بـ"الأجسام الطائرة المجهولة"، فرصةٌ لنتوقّف بعض الوقت عن تتبّع أخبار السياسة والحروب وارتفاع أسعار الوقود... وكأنّنا كنّا في حاجة إلى مساحة مجهولة نستعيد معها، حين نرفع رأسنا نحو السماء فنراها أكبر من مشاكلنا اليومية الصغيرة، تقليداً بشرياً غابراً: الدهشة، المفتاح الأوّل لكلّ فلسفة. فجأةً، بدا وجود ما هو عصيّ على التفسير الكامل أمراً منعشاً بطريقة ما في عصر الشرح الفوري الذي نستطيع فيه أن نعرف تعداد سكّان قرية نائية وأسماءهم وحتّى سجلّاتهم الطبّية. وعدنا إلى حماستنا في التعامل مع "الفضائيين" بما يفوق اهتمامنا بمصيبة جارنا، وإلى الاهتمام بشرح نظريات المؤامرة التي تخطّّط لها كائنات "ألفا سنتوري" بنجومه الكُبرى الثلاث، بأكثر من اهتمامنا بمؤامرات كلّ السُّلط التي قبضتها من حولنا.

أغرتنا السماء منذ امتلكنا أوّل الوعي، وبدا أنّ منطلق فهمنا لحيواتنا في الأرض فهمنا "الحياة" خارجها. شَخصتْ أبصارُنا بحثاً عن إجابات تبدأ من علاج وجع الأسنان وتنتهي بمعنى الوجود. في السماء شاهد المصريون القدماء آلهتهم، وقرأ فيها البابليون مصائر ملوكهم. أمّا عرب شبه الجزيرة فحفظوا أسماء النجوم كما نحفظ اليوم أسماء الشوارع، وكان نجما سهيل والشعرى اليمانية مصدرَي تنظيم الفوضى الكونية ورحابة الصحراء القاحلة... ذلك كلّه قبل أن تنقلب العلاقة بين السماء والأرض وحياً منزّلاً. وفي عصر العلم، لم تختفِ الأسطورة، وأصبحت فكرة الأجسام الطائرة المجهولة مرآةً تعكس مخاوف عصرنا. ارتبطت في الخمسينيّات والستينيات بالحرب الباردة والخوف من السلاح النووي، وفي عصر الذكاء الاصطناعي ترتبط بفكرة التفوّق التكنولوجي، وتستدعي قلقاً وجودياً يتعلّق بمصيرنا، نحن أسياد الحكاية، إن واجهنا ذكاءً يتجاوزنا.

قال كارل ساغان مرّة إنّ "الكون واسع جدّاً، وإن كنّا وحدنا فيه فسيكون ذلك هدراً هائلاً للمساحة". هل هناك "آخرون"؟ لماذا ننتظر منذ ألوف السنين كائناتٍ تأتي من السماء؟ في نهاية المطاف سنجد أنّ البحث عن "الآخر الكوني" إنّ هو ليس إلا طريقة متعرّجة للبحث عن أنفسنا، عن النقص والقلق اللذين نحملهما في داخلنا. ففي "طفيليات العقل"، لكولون ويلسون، لا نجد تشريحاً لـ"الغزو الفضائي"، بوصفه حدثاً خارجياً، وإنّما استعارة عن القوى الخفية التي تستنزف وعينا وإرادتنا. فقد لا يأتي الخطر الحقيقي بالضرورة من مجرّة بعيدة، بل من تلك "الطفيليات" الذهنية التي تنمو داخل عقلنا: القلق واللامعنى والشعور بالعجز والتردّد... لا ينبغي لنا أن نطمئن لتصنيف الرواية خيالاً علمياً، فنحن نتطلّع إلى السماء لتفسير الفراغ الذي ينمو في داخلنا، وبهذا المعنى فإنّ الأجسام الطائرة المجهولة أقلّ أهميةً من حاجتنا الدائمة إلى اختراعها أو انتظارها.

وماذا لو اكتشف البشر حضارةً أذكى منهم بمراحل؟ ماذا سيحدث لأفكارنا عن التفوّق البشري والحدود وصراعات الهُويّة، وحتّى لصراعاتنا الصغيرة؟ هل يمكن أن نتنازل عن غرورنا التقليدي حين نفكّر أكثر في اللامتناهي؟ فلنستمرّ في رفع رؤوسنا نحو السماء، لكن لا للبحث عن صحون طائرة، بل عن كلّ ما يدهشنا، وعن معنى يذكّرنا بأنّ هذا الكون أوسع بكثير من نشرات الأخبار، والحروب، وسداد الفواتير، وكلّ الحدود التي اخترعناها. فالدهشة هي مغامرة عقلنا الأولى (بتعبير فراس السوّاح)، العقل الذي تعلّم لاحقاً ألّا يكتفي بالتفسير، بل أن يفهم حتى لا يبقى التفسير تبريراً، وحتّى لا يكون التفكير السهل في شؤون السماء هروباً ممّا يحدث على الأرض، فنستبدل مشكلاتنا الصغيرة والكبيرة بسؤال كوني نرجو أن يخفّف عنا شعورنا بالاختناق.

قد تكمن أهمية وثائق البنتاغون في ما تثيره من تساؤلات أكثر ممّا تكشفه من حقائق. وبعد أن تعاملت المؤسّسة العسكرية الأكبر في العالم سنواتٍ مع "الأجسام الطائرة المجهولة" بسلطة أبوية تحتكر أسرار العائلة، تقنعنا بأنّها تراقب وتفسّر وتحتكر الحقيقة، ها هي تقدّم لنا اليوم اعترافاً مربكاً: "هذا ما وثّقناه، والله أعلم". هذا يستحقّ الدهشة أيضاً، وأيُّ دهشة!