نتنياهو... وقائع إذلال معلن

لم تكن تلك المرّة الأولى التي تبادر فيها إيران إلى قصف إسرائيل فحسب، بل الأولى التي تتبادل فيها الأدوار مع حلفائها (ويُقال أدواتها)، فتدافع هي عنهم، بعد عقود كانوا فيها خندق دفاعها الأوّل ودرعها وسيفها. ولم يكن هدفها الدفاع عن حزب الله، فالأخير هو من يدافع عنها عملياً ويخوض حروبها منذ نحو أربعة عقود، بل يكرّس معادلة جنوبي لبنان مقابل إسرائيل، وبالنار إذا اقتضى الأمر، ولذلك صلة بتثبيت مبدأ وحدة الساحات الذي يعمل ترامب (في خطّ موازٍ) على تفكيكه بمفاوضات لبنانية إسرائيلية ترعاها بلاده، ذلك أنّ طهران تعلم أنّ فكّ ارتباطها بلبنان يعني عزلها وإضعافها، وإعادتها إلى القفص مجرّد دولة بلا أيّ نفوذ إقليمي حقيقي.

لذلك، حقّقت ضربات الأحد الماضي على إسرائيل الكثير لطهران، ودعك من صورة المنتصر أو من يُملي الشروط، فلا هي انتصرت بعد ولا أملت شرطاً، بل في الديناميات التي أنشأتها هذه الضربات في ما يخصّ العلاقات بين ترامب ونتنياهو، فتثبيت مبدأ "وحدة الساحات" إيرانياً، على الأقلّ بين طهران والضاحية الجنوبية، أدّى إلى شروخ في "وحدة الأهداف" بين واشنطن وتل أبيب، فإذا الخلاف بينهما يخرج إلى العلن مجدّداً للمرّة الثانية خلال نحو أسبوع، ما يؤشّر على أن الهارموني، على الأقل، بين ترامب ونتنياهو لم يعد كما كان.

لقد أُهين نتنياهو مجدّداً، وعلى رؤوس الأشهاد. ظهر أمام الكاميرات كبالون فارغ، كما كتب بن كسبيت في "معاريف"، وبالإمكان معرفة "حجم انكساره" إذا قورن وضعه (حالياً) بخطابات "النصر المطلق" التي ألقاها في السنوات الماضية، والاستنتاج لبن كسبيت أيضاً. فللمرّة الثانية، يُجبر نتنياهو على تأجيل ضربات أو تخفيفها على لبنان وإيران، ولم يحدث هذا من جرّاء دبلوماسية كتومة، بل على الهواء مباشرة. فبينما كانت إيران تقصف أهدافها في جوار نتنياهو، حيث بإمكانه رؤية ألسنة الدخان تتصاعد بالقرب من شرفة مطبخه، كانت الشاشات تعجّ بالأخبار العاجلة من "أكسيوس" و"فاينانشال تايمز" وفضائيات أميركية، تنقل كلّها عن ترامب أنّها ليست حربه هذه المرّة، وأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي "يخرّب" جهوده للتوصّل إلى اتفاق، وعليه بالتالي أن يعرف أنّ عليه ألا يردّ وإلّا فإنّه سيكون وحيداً.

"أنا من يقرّر"، يقول ترامب: "وليس نتنياهو الذي عليه أن يقبل أيّ اتفاق نتوصّل إليه مع إيران". كانت هذه رصاصة الرحمة. ... هل ثمّة إهانات أخرى؟ نعم، فقد كان عليه أن يردّ مهما كانت الضغوط، لأسباب بالغة التعقيد تتعلّق بالاستراتيجيات الدفاعية لإسرائيل منذ إنشائها، فغياب الردّ "القوي" (والقاصم بالضرورة)، يعني تآكل الصورة التي تتغذّى عليها قوّة الردع الإسرائيلية منذ بن غوريون، لكنّ الردّ، وقد وقع، كان رمزياً، وأضعف من أن يحقّق الهدف، ما يعني أنّ إيران تقدّمت عليه خطوةً وأرست قواعد اشتباك جديدة لها فيها اليد الطولى، ومنها أنّها بادرت إلى إعلان وقف الضربات على إسرائيل، وأنّها اكتفت.

كان ذلك إعلاناً مهيناً آخر لنتنياهو، ويعني أنّ زمام المبادرة لم يعد في يده، وأنّ طهران تتفاوض مع راعيه الرسمي، فإذا اتفقا، فعليه أن ينفذ وحسب، وهذا ما حدث على الهواء مباشرة. ثمّة بالطبع من يميل إلى التقليل من أهمية الخلاف بين ترامب ونتنياهو، أو إدراجه في سياق لعبة تبادل أدوار بينهما لا غير، لكنّ ذلك إن صحّ، وهو ليس صحيحاً على إطلاقه، لا ينفي أنّ ثمّة هوّة تتّسع على صعيد إدارة الحرب، إعلامياً على الأقلّ، ما يصيب في مقتل صورةً حرص نتنياهو على تكريسها عن نفسه، وهي أنّه قادر على قول "لا"، وأنّ إسرائيل ليست دولةً تحت الوصاية في عهده كما يتّهمه معارضوه، ما يعني في نهاية المطاف أنّه سيدفع الثمن في صناديق الاقتراع على الأقلّ، وماذا تريد إيران أكثر من هذا؟ أي دفعه إلى خانة مهينة يُصنّف فيها مصيره السياسي بعدّه جزءاً من الأضرار الجانبية لحربها مع الولايات المتحدة كما تصرّ وتؤكّد.

وسواء استأنف ترامب حربه على إيران بعد انتهاء كأس العالم أو لا، ثمّة نتائج أُعلنت مسبقاً لمباريات المنطقة، تُظهر تقدّم طهران بالنقاط، وأنّ ثمّة لاعباً دون غيره تُرفع في وجهه البطاقات الصفراء والحمراء، ما يهدّد بطرده من الملعب نفسه في مقبل الأيّام.