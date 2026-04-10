نتنياهو وشرق أوسط جديد من جنوب لبنان وسورية

من جملة الوقائع والخطط الموضوعة مسبقاً، يمكن الافتراض أنّ المنطقة التي احتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتقدّم فيها يومياً في جنوب لبنان وسورية، ستكون هي المدماك الأوّل الذي يضعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبدء مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي طرحه، ويتحدّث عنه دائماً. وبالأخذ بعين الاعتبار الحرب التي يشنّها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة لإضعاف إيران والتأثير في دول الجوار من أجل فرض إسرائيل قوةً إقليميةً، ومثلما قال نتنياهو أخيراً: "قوة دولية"، من الطبيعي أن نشهد خطوات توسّعية غير متوقّعة من الإسرائيليين، مدفوعين بفائض القوة الذي ظهر عليهم في الحرب أخيراً.

يتذرّع الإسرائيليون بحجّة السعي لضمان أمن سكّان المستوطنات الشمالية من خلال إنشاء المنطقة العازلة في جنوب لبنان في منطقة الليطاني. هذه المستوطنات التي لم تشهد أيّ خروقات من الجانب اللبناني بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والحكومة اللبنانية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701، على عكس الطرف الإسرائيلي الذي خرق ذلك الاتفاق آلاف المرّات عبر غارات شنّتها المقاتلات الحربية والمسيّرات، ما أدّى إلى سقوط مئات الضحايا والتسبّب في دمار كبير في المنازل والمؤسّسات. وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أمر نتنياهو ووزير حربه بتدمير جميع الجسور القائمة على نهر الليطاني بحجّة منع عناصر حزب الله من عبورها. وأمرا سكّان منطقة جنوب النهر بإخلائها، ووجّها قواتهما إلى تدمير جميع القرى والبلدات والمساكن في تلك المنطقة التي تشكّل 10% من مساحة لبنان الكلّية، معتمدين سياسةً تقوم على تدميرها بدلاً من شنّ عمليات عسكرية لتطهيرها من المقاتلين. وتزامن صدور أوامر الإخلاء بحادثتَين، أوّلهما رشّ القوات الإسرائيلية مبيدات غريبة في هذه المنطقة، وفي المنطقة التي احتلّتها جنوبي سورية بعد سقوط نظام بشّار الأسد، ورجّح كثيرون أنّها مواد حارقة وظيفتها القضاء على الغطاء النباتي الذي يوفّر التستر والحماية للمقاتلين. وثانيهما الأمر الذي أصدره نتنياهو لقوّاته في 29 مارس/ آذار الماضي، القاضي بتوسيع المنطقة العازلة لتشمل منطقة جنوبي الليطاني برمّتها، بالتزامن مع الاجتياح البرّي الجاري والهجمات اليومية في عمق الأراضي اللبنانية.

يعرف الإسرائيليون حقّ المعرفة أنّ المنطقة الآمنة هذه لن تكون الحلّ الذي يجلب لهم الأمن في المستقبل إذا ما استمرّوا في عملياتهم العدوانية بحقّ الشعب اللبناني، خصوصاً بعدما قرّروا احتلال قسم من أراضي لبنان. فمهما توسّعت هذه المنطقة، ستبقى غير مجدية، إذ إنّ عامل المسافة لا يحول دون وصول الصواريخ إلى أهدافها في فلسطين المحتلّة، مع التطوّر الكبير الذي شهدته ترسانة حزب الله. ففي الحرب الجارية، تبيّن أنّ حزب الله أطلق عدداً منها من منطقة البقاع، البعيدة بالقياس إلى مساحة لبنان وجنوبه عن حدود فلسطين المحتلّة، ووصلت إلى أهدافها بدقّة.

من جهة أخرى، وفي الفترة الماضية التي كان يجري فيها الحديث عن نزع سلاح حزب الله، طالبت الحكومة اللبنانية وقسم من اللبنانيين الحزبَ بتسليم سلاحه، مستندين إلى حقيقة انتفاء الحاجة إليه نتيجة عدم وجود أراضٍ لبنانية يحتلّها الإسرائيليون. الآن، ومع احتلال هذه المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، ستتوافر الذريعة لحزب الله للاحتفاظ بسلاحه لمقاومة الإسرائيليين، خصوصاً مع ضعف الجيش اللبناني وعدم قدرته على مواجهة الإسرائيليين وفق قدراته اللوجستية والعسكرية والمادية المتوفّرة حالياً. أمّا إذا كان احتلال هذه المنطقة هدفه المساهمة في عملية نزع السلاح، فإنّ الإسرائيليين أنفسهم، قبل غيرهم، يعرفون صعوبة تنفيذ هذه المهمّة بأياديهم، وبعيداً من تسوية إقليمية والتزامهم الاتفاقات الدولية وتعهّدهم بعدم الاعتداء على لبنان أو احتلال أراضيه.

في الحرب الحالية، فكّر الإسرائيليون باتخاذ المناطق السورية التي احتلوها أخيراً في جبل الشيخ للالتفاف إلى منطقة البقاع والسيطرة على المناطق التي يوجد فيها حزب الله، مستغلّين غياب أيّ مقاومة في هذه المنطقة لتسهيل ذلك الالتفاف. وكان الإسرائيليون قد احتلّوا مساحةً تقدّر بأكثر من 600 كيلومتر مربّع من الأراضي السورية بعد سقوط الأسد. لذلك يبدو أنّهم يفكّرون بضمّ هذه المنطقة الجديدة إلى منطقة جنوب الليطاني لتشكّلا معاً منطقة منزوعة السلاح، وربّما لإلحاقهما مستقبلاً بالمناطق المحتلّة في الجولان والأراضي الفلسطينية، خصوصاً أنّ نتنياهو قال عندما زار إحدى قمم جبل الشيخ التي احتلّها جيشه أخيراً: "سنبقى هنا لفترة طويلة". وإذا كان احتلال المنطقة السورية مقدّمةً لتنفيذ خطّة ممر داوود نحو الفرات ودجلة وكردستان العراق مروراً بالسويداء ودرعا وحمص، وهو ما يرجّحه كثيرون، فإنّ حلم نتنياهو بإسرائيل الكبرى أو الشرق الأوسط الجديد يكون قد بدأ خطواته الأولى، بالنظر إلى سياسة الإسرائيليين في العمل بهدوء وبطء لقضم الأراضي وتهويدها.

للإسرائيليين تجربة كبيرة في التوسّع عبر القضم اليومي لأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وزرع مستوطنات فيها، وشقّ طرق التفافية لتغيير ملامحها ومحاولة تغيير طابعها القانوني. وهم يبدون صبراً كبيراً في ذلك، وقد استطاعوا على مدى خمسين سنة تهويد مساحات واسعة من أملاك الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية عبر قضمها شبراً شبراً، وصولاً إلى السطو على مساحات واسعة وتهويدها وتغيير طابعها بشكل نهائي. وتبرز هنا خطط الحريديم للاستيطان في الجنوب اللبناني في منطقة الليطاني، والمناطق التي احتلّها الإسرائيليون في جنوب سورية، علاوة على وضعهم خططاً مستقبليةً للاستيطان في أراضٍ تقع في جبل لبنان وغيرها من المناطق اللبنانية.

يتسلّح نتنياهو لتنفيذ خططه بوعود ترامب الذي تحدّث في 15 أغسطس/ آب 2024، أي قبل أشهر من تنصيبه في البيت الأبيض، عن نيّته توسيع مساحة إسرائيل على حساب الدول المحيطة. وإذ يمكن القول إنّ كلام ترامب لم يأتِ من فراغ، وربّما قاله مدفوعاً بطلب من نتنياهو من أجل تحضير الأجواء لخطّة التوسّع للوصول إلى حلم إسرائيل الكبرى، فقد شُنّت الحربان على إيران في هذا السياق. فكسر شوكة طهران شرط لازم لتنصيب إسرائيل قوّةً إقليميةً، أمّا الشرط الآخر لهذه القوّة فهو بثّ الخوف لكي يهابها الجميع، وهو ما توفّر بعد ضربها إيران. وبعد هذا، قد لا تجد من يقف في وجهها لتنفيذ خططها، ومنها خطّة الشرق الأوسط الجديد التي يمكن أن تبدأ بها من جنوب لبنان وسورية، بعدما أُضعفت سورية، وها هي تُدمّر لبنان لزيادة ضعفه، ومنع أيّ شكل من أشكال الاعتراض التي قد يبديها.