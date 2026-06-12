مونديال الفوضى

من غير المعلوم على ماذا ارتكز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنح الولايات المتحدة أحقية استضافة كأس العالم لكرة القدم، بالاشتراك مع كندا والمكسيك، اللتين سيكون دورهما رمزياً، إذ ستقام غالبية المباريات في الولايات الأميركية المختلفة.

الولايات المتحدة غير معروفة باهتمامها بكرة القدم، فهذه الرياضة تأتي في الدرجة الرابعة أو الخامسة في اهتمامات الجماهير الأميركية. وحاولت الدولة تعديل هذا الواقع لدى استضافتها كأس العالم عام 1994، إلا أنه بقي على حاله. حتى إن الاسم الأميركي الذي يطلق على هذه الرياضة مختلف كلياً عن المسمى الذي يطلق عليها في كل الدول. ورغم أن أصل كلمة Soccer التي يعرف بها الأميركي اللعبة إنكليزي، ويعود إلى القرن التاسع عشر، انقرض ولم يعد يُستخدم إلا في الولايات المتحدة.

اليوم، ومع انطلاق البطولة، بدأ العالم يرى الكارثة التي ارتكبها الاتحاد الدولي لكرة القدم. أخطاء تنظيمية كثيرة بدأت تظهر منذ ما قبل انطلاق المنافسات. لا يتعلق الأمر فقط بتوقيت المباريات المرتبط بفرق التوقيت الشاسع بين الولايات المتحدة وباقي العالم، وحتى داخل أميركا نفسها، بل في عدم جهوزية هذه الدولة لاستضافة مثل هذا الحدث أو تقدير أهميته بالنسبة إلى معظم سكان الكوكب. ... يبدأ الأمر من طريقة تعاطي الولايات المتحدة مع "الضيوف" القادمين للمشاركة في البطولة. وهنا الحديث ليس عن الجماهير فقط، بل أيضاً عن اللاعبين النجوم الذي فوجئوا لدى وصولهم إلى المطارات الأميركية بعمليات تفتيش مهينة لم تحصل سابقاً في أي من الدول التي استضافت هذه البطولة. حتى إن السلطات احتجزت مهاجم منتخب العراق أيمن حسين مدة قاربت سبع ساعات لاستجوابه في مطار أوهير في شيكاغو.

ولم تكن هذه المشكلة الوحيدة في التعاطي مع المشاركين في المونديال، فقبل ساعات من صفارة البداية منعت السلطات الأميركية دخول الحكم الصومالي، عمر عرتن، والذي يعد الأفضل في أفريقيا، من دخول البلاد رغم امتلاكه جواز سفر دبلوماسياً وحصوله على التأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة. الأمر نفسه تكرّر مع جزء من الطاقم الفني الإيراني الذي لن يكون بإمكانه المشاركة مع الفريق خلال مبارياته في أميركا، إضافة إلى منع الفريق الإيراني من المبيت على الأراضي الأميركية، وإجباره على العودة إلى المكسيك بعد كل مباراة يخوضها في الولايات المتحدة. ولم تقتصر هذه البلطجة على المنتخب الإيراني على أفراد الفريق، بل امتدت إلى الجماهير. فوفق قوانين "فيفا" يحق للاتحاد المحلي لأي منتخب مشارك في كأس العالم الحصول على 20% من تذاكر المباريات، وهو ما منعته الولايات المتحدة وصادرت التذاكر لحرمان الجماهير الإيرانية من تشجيع منتخبها الوطني.

ويبدو أن غياب الجماهير عن المدرّجات لن يكون محصوراً بمشجعي إيران، بل سيكون سمة شبه عامة بفعل الغلاء الفاحش لأسعار تذاكر الدخول، والتي تصل إلى حدود ألف دولار، وأحياناً أكثر. يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار التنقلات إلى نحو عشرة أضعاف، وكذلك أسعار الغرف الفندقية بشكل لا يسمح إلا لطبقة معينة بتحمل هذه النفقات.

وبعيداً عن كل هذه المعطيات التنظيمية، يمكن الانتقال إلى المنشآت الرياضية التي ستستضيف المباريات، إذ كشفت المباريات الودية التي سبقت البطولة سوء أرضيات الملاعب، والتي أساساً لم تكن مخصّصة لكرة القدم، وهو ما اشتكى منه مدرّبون رأوا أن ذلك سيؤثر على أداء فرقهم.

كل هذه الفوضى التنظيمية لا تقابل بحملات إعلامية ضد هذه الإجراءات الأميركية، بل تأتي الانتقادات خجولة وعابرة، على عكس ما كان عليه الوضع قبل أربع سنوات، حين استهدفت حملات منظمة استضافة قطر بطولة كأس العالم، والتي أقر العالم بأنها كانت من أفضل النسخ في تاريخ البطولة.