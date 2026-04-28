مواهب شيطانية

قد تبلغ البراعة حدّاً يفوق مجرّد تزاوج الموهبة والجهد. أتكلّم هنا عمّا يقارب المعجزة الفنّية التي، لبراعتها، تستدعي تأويلات من نوع آخر. والحال أنّ ما يتجاوز مقدرتنا على الاستيعاب، لم يجد عبر التاريخ سوى تفسيرَين اثنَين: فإمّا هو من لدن المقدّس، أو أنّه من طبيعة الشيطاني. في أوروبا المسيحية حيث كان التفوّق المبهر يُثير شُبهة تجاوز إرادة الخالق بشكل ما، غلب التأويلُ الثاني غالباً، إذ كثر الحديث عن توقيع عقود مريبة مع الكائن السفلي الأشهر، ألا وهو إبليس أو الشيطان. فعندما كان يبدع أحدهم على نحوٍ لا يُعقَل، كان ثمّة سؤال تلقائي ينهض من ذاته: من أين تراه يجيء بهذا كلّه؟ فإذا ما عجز العقل عن الإجابة، تقدّمت الأسطورة، وأفتَتْ: لقد باع روحه!.

يسهل علينا اليوم اعتبار الفكرة مجرّد سذاجة، لكن، إذا ما أمعنّا النظر، سنجدها تعبيراً عن حسد ميتافيزيقي لم يبارح إلى اليوم، وكأنّ الإنسان يرفض أن يبلغ أحد هذه العظمة من غير تقديم مقابل، أو تضحية، أو حتى ربّما عقد صفقة سرّية مع قوى ما، ذلك أنّ مثل هذا التفوّق المطلق هو حتماً نتيجة غشّ كوني. أيضاً تعبّر الفكرة عن نوع من التبجيل المقلوب، إذ قد تكون "شيطنة" المرء نوعاً من تأليهه والامتناع عن وصف عظمته بألفاظ عادية. فالقول إنّ عبقريّاً ما قد "باع روحه للشيطان"، يعني في العمق: أنّ هذا الرجل ليس واحداً منّا تماماً، وقد اجتاز حدوداً نعجز نحن حتى عن إدراكها.

ولطالما برزت هذه الظاهرة في عالم الموسيقى خاصّة، ربّما لأنّ الموسيقى هي أكثر الفنون تجريداً وغموضاً، وأشدّها تأثيراً في الأمزجة والنفوس. وقد تكون حكاية المؤلّف الموسيقي الإيطالي وعازف الكمان الأشهر، نيكولو باغانيني، هي الأفضل تعبيراً في هذا السياق، إذ عُرف بأنّه "عازف الشيطان"، وهو الذي قال شوبِرت عن موسيقاه، إنّه سمع "غناء الملائكة"، ووصفه شوبان بأنّه "أعجوبة فوق الطبيعة"، وكتب عنه فرانز ليست، بتواضع مؤلم: "عظمة عبقريته لا تُضاهى، ولا تُتجاوز، بل هي تُقصي حتى فكرة أن يكون له خَلَف".

وُلد باغانيني في جنوة سنة 1782، ودُرّب منذ طفولته على العزف عشر ساعاتٍ يومياً، فكان قادراً على لعب 14 نغمة في ثانية. اليوم، تُرجَّح إصابته باضطراب في النسيج الضامّ (متلازمة مارفان) التي جعلت أصابعه الطويلة ذات مرونة استثنائية. بيد أنّ ما رآه الجمهور كان جسداً نحيلاً غريب القسمات، وأصابع متفلّتة راقصة، وموسيقى لم يألفوها من قبل: نغمات تُنتزع من وتر واحد، وقرصٌ بالأصابع اليسرى، وهارمونيّات هوائية كأنّها آتية من عالم آخر. لقد شاع عنه أنّه أبرم عهداً مع الشيطان، وأنّ أوتار كمانه صُنعت من أمعاء عشيقة قتلها، وقد كلّفه الأمر حرمانه من الدفن الكنسي، إذ توفّي في نيس سنة 1840، ولم يُوارَ الثرى إلّا بعد مرور خمس سنوات على كفاح ابنه آشيل لدفنه.

هنالك أيضاً حكاية أخرى، في قارّة مختلفة وعلى مسافة قرنَين، حدثت لروبرت جونسون، عازف الغيتار الأميركي المتُوفَّى سنة 1938، عن 27 عاماً، والذي سُجّل عنه أنّه باع روحه للشيطان عند مفترق طرق في ميسيسبي، لقاء مهارة خارقة في العزف. لا أحد يعرف أصل الحكاية، لكنّها انسجمت مع أسطورة البلوز، موسيقى الألم والخطيئة، حتّى غدت جزءاً من سيرته.

الأمثلة عديدة عن ربط العبقرية بالشيطنة، وهي تعبّر ربّما عن ضيقنا بالتفوّق حين يتجاوز السقوف كلّها، وعجزنا عن تفسيره بأدواتنا البسيطة. ولعلّ الشيطان في نهاية الأمر، ليس إلّا اسماً نطلقه على ما يتجاوزنا، ويقلقنا الاعتراف به.