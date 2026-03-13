من يوقف الحرب؟

بعد أسبوعين على العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، بدت ملامح الفراق بين الحليفين، وسط تباين في التصريحات والأهداف ومدى الاستمرار في العدوان، فالتصريحات الأميركية، سيما من الرئيس دونالد ترامب، توحي بأن واشنطن باتت متعجّلة لوقف هذا العدوان، وادّعاء نصر على القدرات العسكرية الإيرانية، بعدما تخلت عن الفكرة التي أعلنتها في بداية العدوان، تغيير النظام وتعيين شخص موالٍ لواشنطن في منصب المرشد.

في المقابل، لا تخفي إسرائيل خشيتها من قرار مفاجئ للرئيس الأميركي يعلن خلاله "تحقيق الأهداف"، وبالتالي وقف العدوان، خصوصاً أن الردود الإيرانية على الهجمات الأميركية الإسرائيلية، سواء بالتضييق الكبير على الملاحة في مضيق هرمز أو في الاعتداء على الدول الخليجية، باتت تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، وتنعكس ارتفاعاً في الأسعار في أوروبا والولايات المتحدة. وهو ما دفع الدول، إضافة إلى وكالة الطاقة الدولية، إلى الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية لضبط الأسعار.

لم تأت الخشية الإسرائيلية من فراغ، فالرئيس الأميركي لم يوفر مناسبة في الأيام القليلة الماضية ليفصح فيها عن رغبته في إنهاء العدوان، وإنْ بأسلوب موارب، فتارّة يؤكد أن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الأميركية والإسرائيلية تمكّنت من تدمير 90% من القدرات الصاروخية والنووية والإيرانية. وتارّة أخرى يشير إلى أن لا مزيد من الأهداف لضربها في الداخل الإيراني، ما يعني ضمناً أن الاستهدافات الأميركية والإسرائيلية ربما تتوقف في غضون أيام.

مع ذلك، ليست الولايات المتحدة بالدرجة الأولى قادرة على إنهاء العدوان بشكل مفاجئ، ومن دون تحقيق أيٍّ من الأهداف التي وضعتها، حتى بعد تخفيض سقفها، فمن الواضح أن خط التواصل مع طهران مقطوع حالياً، رغم إعلان ترامب أنه مستعد للحديث مع الإيرانيين، إذ إن الرسالة التي يوصلها المسؤولون في الجمهورية الإسلامية إلى الرئيس الأميركي بشكل شبه يومي تحمل معنىً واحداً: أنت بدأت الحرب لكنك لست من ينهيها.

ترى طهران نفسها، حتى الآن، في موقع المنتصر. "انتصار" يأتي على أكثر من صعيد، بداية من إحباط فكرة تغيير النظام، بعدما أظهر هذا النظام تماسكاً رغم اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وأظهر أن مؤسّساته لا تزال تعمل بشكل كامل، وهو ما انعكس في اختيار خليفة للمرشد في وقت قصير، الأمر الذي يبدو أنه دفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تعديلٍ في الأهداف التي وضعتاها، فلم يعد تعبير "تغيير النظام" يأتي على لسان أيٍّ من المسؤولين من الطرفين، ليحل مكانه "تهيئة الأرضية لتغيير النظام"، وحتى هذا الهدف ليس مضموناً.

كذلك، ورغم الادعاءات الأميركية، لا تزال طهران قادرة على ردة الفعل في مواجهة الضربات الأميركية والإسرائيلية المتتالية، فهي قادرة يومياً على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وتواصل الاعتداء على الدول المحيطة بذريعة مهاجمة القواعد الأميركية، رغم أن ضرباتٍ عديدة باتت تستهدف بنى تحتية ومنشآت مدنية.

وأيضاً بالرغم من التهديدات الأميركية المتواصلة، لا تزال إيران تتحكّم بمسار الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي أسواق الطاقة، في ظل عجز واضح من الولايات المتحدة والدول الغربية عن التعامل مع هذا الأمر. فإعلان الرئيس الأميركي عن تدمير 80% من الأسطول الإيراني لم ينعكس إطلاقاً على الأرض، مع استمرار البحرية الإيرانية في منع السفن من عبور مضيق هرمز.

هذه القناعة الإيرانية، والتي تدعمها معطيات على الأرض كثيرة، تجعل نهاية الحرب بشكل مجاني، وفق ما يريده ترامب، مستبعدة كلياً. وحتى إذا أراد ترامب العودة إلى المفاوضات، وفي ظل الوقائع الحالية، فإن سقف الشروط التي كانت موضوعة قبل الحرب، ووافقت إيران على كثير منها، لا بد أن ينخفض إلى مستوياتٍ أدنى بكثير، ومع منح طهران مكتسباتٍ لم تكن واشنطن في وارد طرحها قبل العدوان.

بناءً على ذلك، يمكن القول إن ترامب لم يعد وحده صاحب المبادرة في إنهاء العدوان، حتى إن أراد ذلك، فهناك طرف آخر له حساباته وشروطه التي لا تنسجم مع رغبات الرئيس الأميركي.