مفاوضات النكبة ونكبة المفاوضات

اختار الثنائي ترامب - نتنياهو يوم 14 مايو/ أيار موعداً لاستدعاء لبنان إلى مائدة التفاوض، لإنهاء حالة المقاومة وإنشاء علاقة طبيعية مع الاحتلال الصهيوني. ويذهب لبنان الرسمي إلى واشنطن في لحظة الاحتفالات الإسرائيلية بإنشاء كيانهم على أنقاض فلسطين، بعد 88 عاماً من تلك اللحظة الحزينة في التاريخ العربي، منذ دقّت الساعة الرابعة بعد الظهر (14 مايو/ أيار 1948)، ليعلن المجلس اليهودي الصهيوني في تل أبيب أنّ قيام دولة إسرائيل سيصبح ساري المفعول في منتصف تلك الليلة، ليعلن الرئيس الأميركي هاري ترومان الاعتراف بإسرائيل، بعد إعلان قيامها ببضع دقائق.

لا يترك الصهيوني شيئاً للمصادفة، فاختيار يوم النكبة للجلوس مع الحكومة اللبنانية، بناء على طلبها وإلحاحها لم يأتِ اعتباطاً، بل هو سياقٌ ممتدٌّ من التقاط المواعيد التي تزيد إحساس العرب بالهزيمة والانكسار. هل فكّر أحدٌ من أهل السلطة اللبنانية في دلالة اختيار يوم العيد الصهيوني الأكبر للقاء بين لبنان والاحتلال على أرضية التحالف ضدّ المقاومة اللبنانية التي باتت العدو المشترك للاحتلال والحكومة اللبنانية على السواء، وفق رؤية "الصديق ترامب"؟ وإن فكّر أحدٌ في هذا، فهل يملك لبنان الرسمي شيئاً من أمره حتى يعترض على هذا الموعد اللعين، ويطلب تقديمه أو تأخيره؟ أم أنّ الأمر لا يهمّ، محض شكليات ينبغي ألا تكبح هذا الاندفاع الهائل نحو مصالحة تاريخية مع العدو المحتلّ، ومخاصمة مع مشروع المقاومة؟ هل لا يزال أحد يتذكّر يوم ضاعت فلسطين أصلاً، وإن تذكّر اليوم، فهل لا يزال ثمّة من يتألم أو يغضب أو يسمح بالغضب ضدّ العدو؟

ثمّة ملاحظة أخرى تتعلّق بتفضيل واشنطن وتل أبيب يوم هذه الذكرى مناسبةً لإعلان منعطفات تاريخية في منطقتنا، إذ دائماً ما يختار دونالد ترامب أيّام النكبة موعداً للرحلة الاعتيادية لكلّ من الخليج وإسرائيل عقب فوزه بانتخابات الرئاسة، كما في العام 2017، ثمّ في العام الماضي 2025.

كان ترامب في زيارته الأولى للمنطقة 2017 ممعناً في إظهار انحيازه الصهيوني، غير عابئ بردّات الفعل العربية، وأعقبت هذا مجموعة من الخطوات الدرامية المتلاحقة، جاءت كلّها في مصلحة الاحتلال، من نقل السفارة الأميركية إلى القدس اعترافاً بها عاصمة الكيان، على أن تكون يهوديةً خالصةً، وخروج نتنياهو متحدّياً بكلّ ثقة: "أقول بوضوح لأفضل أصدقائنا أورشليم الكاملة هي عاصمة (إسرائيل) الأبدية وسنواصل البناء فيها، في كل أحيائها، مثلما يبني كلّ شعب في عاصمته ويعمّرها. هذا حقّ طبيعي في دولة ذات سيادة ولن نتخلى عنه وسنواصل ممارسته". ثمّ ظهور ما عرفت بـ"صفقة القرن" التي كانت الأساس الأيديولوجي الذي تمارس به إسرائيل عدوانها الممتدّ منذ العام 2023، تحت عطاء أميركي جعل ترامب يقرّ بضرورة توسّع الاحتلال جغرافياً في الإقليم، وهو ما جرى بالفعل في الجغرافيا السورية الجديدة، وما يحدث في مشروع إعادة احتلال الضفة الغربية وتهويدها.

وفي الزيارة الثانية 2025، كان إعلان بداية مرحلة مختلفة من التحالف الأميركي الصهيوني ضدّ كلّ ما يعطّل السيادة على المنطقة، والبدء في الحرب الشاملة على مشروع المقاومة، وبعد الانتهاء من غزّة بإخضاعها لخطّة ترامب وسلطته، جاء الدور على المقاومة اللبنانية، من خلال استقطاب الحكومة اللبنانية لتكون جزءاً من الحشد ضدّها، في ظلّ تصفيق حادّ من محيط عربي رسمي يتعجّل دخول لبنان تحت مظلّة السلام الإسرائيلي، لتصبح ذكرى نكبة فلسطين هذا العام مناسبةً أخرى سعيدة للاحتلال، إذ يستقبل واحدةً من دول الطوق عضواً في معسكر العداء للمقاومة.

حلّت في العام 2024 ذكرى النكبة، بينما كانت غزّة وحيدةً في مواجهة جحيم العدوان الإسرائيلي الأميركي، وصقيع المواقف الرسمية العربية المتفرّجة على حرب الإبادة، فيما كانت وحدها جنوب أفريقيا تذكّر العالم بمأساةِ النكبة الأولى التي تُعادُ الآن بإيقاعٍ أكثر وحشية، ومعها نيكاراغوا وكولومبيا وأيرلندا ودول أخرى، تمتلك مقاربات ومواقف ناصعة في النظرِ إلى الصراعِ قضيّة تحرّر وطني وكفاحاً مشروعاً ضدَّ احتلال، تكفله القوانين والقرارات الدولية كلّها. كانت جنوب أفريقيا تخوض المعركة القانونية والدبلوماسية ضدّ الاحتلال منفردةً في لاهاي، حيث محكمة العدل الدولية، التي كان أحد أعضائها، ويا لسخرية المشهد، نوّاف سلام، القاضي الدولي الذي جاءوا به رئيساً لحكومة لبنانية قرّرت منذ اليوم الأول العداء مع المقاومة والوئام مع الاحتلال.