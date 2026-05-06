معضلة الخليج بين "الاستشراق" و "الاستخلاج"

لم تعد الإشكالية في التعاطي مع الخليج العربي رهينة ندرة ما يُكتب عنه، بل انزاحت إلى مستوى أعمق وأكثر تعقيداً، حيث تتكشف بوصفها مأزقاً إبستمولوجيّاً يمسّ جوهر عملية الكتابة نفسها، فالسؤال لم يعد عن الكمّ، بل عن الكيف: عن البُنى المعرفية التي تُنتج هذا الخطاب، وعن الأدوات التي تُشكّله، وعن الزوايا التي يُختار منها النظر إلى هذا الفضاء بكل ما يحمله من تشابكات تاريخية وثقافية.

لم يعد التحدي مرتبطاً بالسرد، بل في مساءلته؛ في تفكيك منطلقاته، وكشف تحيزاته، وإعادة النظر في شروط إنتاجه. من يكتب هذا الخليج؟ ولأي غاياتٍ يُكتب؟ وبأي وعيٍ يُعاد تشكيله داخل النص؟ إنها أسئلةٌ لا تقف عند حدود التمثيل، بل تتجاوزها إلى مساءلة الوعي الذي ينتج هذا التمثيل، وإلى إعادة التفكير في العلاقة بين المعرفة والسلطة، وبين المتخيل والحقيقة.

لا تمثل هذه الحالة خللاً عابراً في التقدير أو قصوراً ظرفيّاً في التحليل، بل تكشف عن منظومة منهجية متكاملة تعمل على اقتلاع الخليج من سياقاته البنيوية والتاريخية، ثم إعادة تركيبه بوصفه مادة أولية قابلة للاختزال. وفي هذه العملية، يُعاد تقديمه مُنتجاً تحليليّاً سريع الاستهلاك، يتخفّى وراء لغة أكاديمية مُصطنعة، تُضفي عليه وهم العمق، بينما هو في جوهره إعادة تدوير لقراءات سطحية ومقولات جاهزة.

إذا كان الاستشراق، وفق تصور إدوارد سعيد، قد انبنى على تمثيل الشرق بوصفه نقيضاً متخلّفاً وخاضعاً لمنطق الهيمنة الغربية، فإن "الاستخلاج" يمكن اعتباره تجسيداً معاصراً ومحدّثًا لهذه الهيمنة المعرفية، فهو لا يكتفي بإعادة إنتاج أنماط الاختزال، بل يعمل على تأطير الخليج فضاءً منزوع الإرادة، مُفرغاً من فاعليته التاريخية. وضمن هذا النسق الخطابي، لا يُنظر إلى الخليج بوصفه ذاتاً فاعلة تمتلك خياراتها ومساراتها الخاصة، بل يُختزل إلى مجرّد استجابة أو انعكاس لسياسات وقوى خارجية.

يُفضي هذا الانتزاع المعرفي إلى تفريغ المنظومة الخليجية من كثافتها السوسيولوجية والثقافية، عبر إقصاء تعقيداتها الداخلية وتنوع بنياتها. وبدلاً من مقاربة المجتمعات والدول الخليجية من داخل سياقاتها التاريخية والاجتماعية، تُفرض عليها منظورات خارجية ذات نزعة استعلائية، تختزلها في صور نمطية جاهزة: إما بوصفها خزّاناً نفطيّاً ضخماً، أو موقعاً عسكريّاً متقدماً، أو مجرّد سوق استهلاكية مفتوحة. وفي هذا الاختزال، يُمحى البعدان، الإنساني والتاريخي، لصالح تمثيلات وظيفية ضيقة.

لم يعد الخليج، منذ عقود، قابلاً للاختزال في تعريفه الفيزيائي الضيق بوصفه مجرّد مسطح مائي يفصل بين قارّات، أو نقطة تموضع في خرائط الطاقة العالمية. نحن إزاء فضاء سيادي معقّد ومتعدّد الطبقات، تشكّله منظومة من الدول التي تمتلك ثقلاً نوعيّاً في معادلات السياسة والاقتصاد والتنمية، وتتموضع في قلب شبكات التجارة العالمية، فضلاً عن قيامها بأدوار متقدّمة في هندسة الدبلوماسية الوقائية والوساطة في أكثر النزاعات الدولية تشابكاً.

ويفترض هذا التكوين المركّب، منطقياً، تعدّدية في زوايا المقاربة التحليلية، تعكس ثراءه وتداخله. غير أن المفارقة تكمن في إصرار الخطاب التنميطي السائد، سواء في بعض العواصم الغربية، كواشنطن ولندن وباريس، أو في عدّة دوائر عربية من بغداد إلى القاهرة وصولًا إلى فضاءات المغرب العرب، على اختزال هذا المشهد المركّب في ثنائيات تبسيطية مكرّرة: الثروة مقابل التبعية، الأمن مقابل الهشاشة، الحداثة المادية مقابل التأخر السياسي. وهذه الثنائيات لا تُعدّ توصيفات بريئة، بل تمثل آليات للضبط المعرفي تُصادر تعقيد الواقع، وتُقوّض إمكان فهم المنطقة ضمن شروطها الموضوعية، لتُعاد صياغتها موضوعاً خاضعاً لقوالب تفسيرية مسبقة.

يعمل "الاستخلاج" بوصفه منهجية إقصائية عبر ثلاث آليات متشابكة، تتكامل في ما بينها لطمس ملامح الواقع الفعلي وإعادة تشكيله وفق قوالب جاهزة. أولى هذه الآليات "الاختزال البنيوي"، حيث تُختزل الديناميكيات السياسية والمجتمعية المعقدة في متغيّر أحادي، غالباً ما يتمثل في الريع النفطي أو المظلة الأمنية. وضمن هذا المنظور، تُغيَّب الفاعلية الذاتية للدول، ويُختصر التاريخ الاجتماعي والسياسي لمجتمعاتٍ بأكملها في معادلة اقتصادية ضيقة، مع تجاهل التحولات الهيكلية العميقة التي تعيد تشكيل اقتصادات المنطقة، وتدفعها نحو تنويع مصادر القوة بعيداً عن الارتهان الأحادي للطاقة.

وتتمثّل الآلية الثانية في ما يمكن تسميته "التعميم الكسول"، حيث يُقارب الخليج بوصفه كتلة متجانسة صمّاء، تُمحى فيها الفروق الدقيقة والعميقة بين دولٍ تختلف في نماذجها السياسية ومساراتها التنموية وتكويناتها الاجتماعية. والحال أن التباينات المؤسّسية والتاريخية داخل دول مجلس التعاون قد تكون، في بعض الأحيان، أكثر عمقاً من تلك القائمة بين أقاليم جغرافية متباعدة. غير أن العقل الاستخلاجي يتجنب الاعتراف بهذا التنوع، لأنه يقوّض بساطة النماذج النظرية الجاهزة التي يعتمدها.

وتأتي الآلية الثالثة، والأكثر تعقيداً، في صورة "الإسقاط النظري"، حيث يجري استيراد أطر مفاهيمية خارجي، مثل الواقعية الكلاسيكية، أو نظريات التبعية، أو مقولات المركز والأطراف، وإسقاطها بصورة قسرية على واقع لم تُصمم هذه النماذج لتفسيره. وبدلاً من أن تنطلق النظرية من معطيات الواقع المحلي، يجري تطويع هذا الواقع ليتوافق مع افتراضات نظرية مسبقة، الأمر الذي يُنتج تحليلاتٍ تبدو منسجمة من حيث البناء النظري، لكنها تظل منفصلة عن التعقيد الفعلي للميدان.

لا تنشأ هذه السرديات المشوّهة في فراغ، بل ترتكز على بنية مؤسسية وثقافية تغذّي منطق "الاستخلاج" وتعيد إنتاجه. فاقتصاد المعرفة المعاصر، كما يتجلى في مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام، يفرض إيقاعاً متسارعاً يُكافئ السرعة والاختزال على حساب الدقة والعمق. وفي هذا السوق التنافسي للأفكار، يغدو التبسيط خياراً براغماتيّاً مغرياً؛ إذ يوفّر تحليلات سريعة التداول، قليلة الكلفة، لا تتطلب جهداً ميدانيّاً أو انخراطاً معرفيّاً حقيقياً مع تعقيدات المنطقة.

ويتفاقم هذا الخلل مع بروز من يمكن تسميتهم "الباحثين العابرين"، الذين يقاربون الخليج من مقاهي العواصم الغربية أو العربية، أو من مسافات بعيدة، جغرافيّاً ومعرفيّاً، مستندين إلى مصادر ثانوية وانتقائية إعلامية، من دون احتكاك مباشر بالواقع المحلي. وفي ظل هذا الانفصال، تتحوّل التحليلات إلى صدى دائري يعيد إنتاج نفسه، بدلاً من أن يشكّل معرفة تراكمية نقدية. وإلى جانب هذا، تجد بعض الأيديولوجيات السياسية في الاستخلاج بيئة مريحة، تتيح لها تثبيت افتراضاتها المسبقة وتعزيز انحيازاتها، من دون الانخراط في مراجعة جدّية قد تفضي إلى تقويض تلك المسلّمات.

لا يتحقّق تجاوز مأزق "الاستخلاج" عبر ردات فعل دفاعية متشنجة، ولا من خلال استبدال خطاب التشويه بخطاب تمجيدي مضادّ، يقع في الفخ الاختزالي نفسه. بل تبدأ المواجهة الحقيقية بتأسيس "إبستمولوجيا سيادية" بديلة، تعيد الاعتبار للسياقات التاريخية والثقافية والمؤسّسية، وتدمج الاقتصاد السياسي في صلب العملية التحليلية بوصفه جزءاً من كلٍّ تفسيري متكامل.

ويقتضي هذا التحول تفكيك مقولة "الخليج الأوحد"، والانتقال نحو مقاربات مقارنة دقيقة تُنصت للفوارق، وتتعامل مع التباينات بوصفها مدخلاً للفهم لا عائقاً أمامه. كما يستدعي انفتاحاً جادّاً على المعرفة المنتجة محلياً، وإعادة الاعتبار لأصوات الباحثين من الداخل، بالتوازي مع تبني مقاربات بينية قادرة على تفكيك الظواهر المركبة عبر تقاطعاتها المختلفة.

وقبل هذا كله، يتطلب الأمر تواضعاً منهجيّاً حقيقيّاً، قائماً على الاعتراف بحدود الأطر النظرية المستوردة، سواء الغربية أو تلك التي تتبناها بعض النخب العربية، وإفساح المجال للوقائع الميدانية كي تقود عملية بناء المعرفة، لا أن تُخضع لها. ففي هذا التحرّر من هيمنة القوالب الجاهزة، تتأسّس إمكانية إنتاج فهم أكثر دقة، وأكثر اتصالاً بحقيقة الواقع الخليجي وتعقيداته.