معجم الدوحة التاريخي... إحياء الذاكرة العربية في العصر الرقمي

في يومٍ ثقافيٍّ مشهود، احتضنت الدوحة حدثاً كان إعلان صحوة ذاكرة؛ وقف المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عزمي بشارة، في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أمام جمهور من المفكّرين والعلماء وعموم الحضور، ليعلن اكتمال مشروعٍ استمرّ 13 عاماً. وتحت رعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جاء إعلان "تكريس" معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، مُختتماً بكلمات بليغة ستتردّد طويلاً: "هذا المعجم هدية من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات للأمة العربية". في هذه العبارة تجسّدت روح المشروع برمّته: ليس إنجازاً مؤسّسياً فحسب، بل وقف علمي على الأمة، وتتويج لرحلة طويلة تمثّل قطيعةً منهجيةً مع قرونٍ من التقليد المعجمي العربي، وولادة لذهنية جديدة في التعامل مع اللغة، وإعلان صريح عن ميلاد ذاكرة رقمية حيّة للأمة تجمع شتات تاريخها اللغوي الممتدّ.

الحلم المؤجّل

لم يكن غياب المعجم التاريخي من المكتبة العربية أمراً عارضاً، بل كان علامةً على تحوّل عميق في رؤية اللغة ودورها. قروناً طويلة، سيطرت على العقل المعجمي العربي غاية "الجمع" و"التقنين". فمن "كتاب العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي إلى "لسان العرب" لابن منظور و"تاج العروس" للزبيدي، كانت تلك المعاجم العظيمة مشاريع دفاعية في جوهرها، تهدف إلى "إصلاح المنطق" و"حفظ اللغة" من الضياع واللحن، خصوصاً مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية واختلاط العرب بالعجم. كانت إنجازات حضارية مذهلة بكل المقاييس، لكنّها انطلقت من نظرة سكونية للغة، تعاملت معها كنزاً ثابتاً يجب تخزينه في خزائن الكلمات والتعريفات.

وبينما تطوّرت اللغات الأخرى، وبدأت منذ القرن التاسع عشر في تأسيس معاجمها التاريخية التي تتتبّع تطوّر الكلمة عبر العصور، ظلّ المشروع المُعجمي العربي أسير هذه النظرة الثابتة. يفعل المعجم التاريخي شيئاً مختلفاً جذرياً: فهو لا يكتفي بتجميع الكلمات وشرحها، بل يكتب "سيرتها الذاتية" الكاملة. إنه ينتقل من سؤال: "ماذا تعني هذه الكلمة؟" إلى أسئلة وجودية أعمق: من أين جاءت؟ كيف نمت وتشعّبت دلالاتها عبر الزمن؟ ماذا يقول مسار كلمة مثل "العقل" أو "العدل" أو "الحرية" عن مسارنا نحن كأمة؟

كان غياب هذه الأداة (كما وصفه عزمي بشارة) "مصدر حسرةٍ كبيرة" للباحثين العرب، وشكّل ثغرةً خطيرةً في الذاكرة الجمعية أعاقت الفهم الدقيق لتراثنا نفسه، وجعلت قراءة نصوص ابن رشد أو الجاحظ أو المعرّي محفوفةً بإسقاطات معاصرة على مفرداتٍ كانت تحمل دلالات مغايرة في عصورها.

كانت المعاجم التقليدية مشاريع دفاعية في جوهرها، تهدف إلى "إصلاح المنطق" و"حفظ اللغة" من الضياع واللحن

الرؤية النهضوية: أكثر من مجرّد قاموس

لم ينبت معجم الدوحة التاريخي من تربة أكاديمية جافّة، بل نما من رؤية حضارية شاملة جعلته مشروعاً نهضوياً بامتياز. وفي تصريحات عزمي بشارة نجد أن المشروع يحمل ثلاثة أبعاد متشابكة تكشف عمق الرؤية، فجاء المعجم أولاً ردّة فعل علمية مدوّية على مقولة "جمود" اللغة العربية التي روّجها بعضهم. فمن خلال تتبع آلاف الكلمات عبر عشرين قرناً من النصوص الموثّقة، يُظهر المعجم (بعملية تشريح دقيقة) الحيوية المذهلة للغة وقدرتها الفائقة على الولادة والتجدّد والتكيف، بل يقدّم الاكتشاف الأكثر ثورية: أن أغلب مفردات اللهجات العربية الدارجة، التي يُنظر إليها أحياناً انحرافاً عن الفصحى، هي في الأصل فصيحة ومتجذّرة في النصوص التراثية. ... لا يدحض هذا الاكتشاف الدعاوى المتسرّعة عن جمود اللغة فحسب، بل أيضاً يقرّب المسافة النفسية والثقافية بين العامية والفصحى، ويردم هُوّةً مصطنعة.

أمّا البعد الثاني فيتمثّل في أن المعجم أداةٌ لفهم الذات والهُويّة، فالمعجم هنا ليس مجرّد قاموس جامد، بل هو أرشيف حي لتطوّر المفاهيم والمصطلحات التي شكّلت العقل العربي والإسلامي. تتبّع مفهوم "العدل" من دلالاته في الشعر الجاهلي مروراً بالفلسفة الإسلامية السياسية وصولاً إلى الخطاب القانوني الحديث، يكشف تحوّلاتٍ عميقةً في الفكر السياسي. ورصد تحوّل دلالات "العلم" و"النظر" و"البرهان" يروي قصّة تطوّر المنهجية العقلية والبحثية عند العرب. بهذا المعنى، يصبح المعجم مفتاحاً حقيقياً لإعادة قراءة التراث بمنظوره التاريخي الصحيح، ما يحدُّ من "سوء الفهم وانحراف التأويل" الناجمين عن قراءة النصوص القديمة بعيون حديثة وأدوات معاصرة.

أمّا البعد الثالث فيكمن في أنه مشروع توحيدي جمعي. شارك في بنائه وإنجازه باحثون ولغويون من أكثر من 15 دولة عربية، في عملٍ مؤسّسيٍّ نادر حوّل اللغة من مشهدٍ متشتّتٍ إلى "منظومة موحّدة" قابلةً للدراسة والتحليل بمعايير علمية عالمية. واختيار اسم "معجم الدوحة" لم يكن اعتباطياً، بل جاء (كما يوضّح بشارة) "اعترافاً بفضل قطر وقيادتها" التي وفّرت للمشروع طوال 13 عاماً "مكاناً حرّاً للإبداع"، وهو الشرط الأساس الذي لا تنمو من دونه أيُّ نهضة فكرية حقيقية في الواقع العربي.

الثورة المنهجية: من "خزانة الكلمات" إلى "خريطة الحياة"

يتمثّل الإنجاز الأعمق لمعجم الدوحة في القطيعة المنهجية الجذرية التي أحدثها مع تراث المعاجم العربية السابق. هذه ليست مجرّد إضافة جديدة على رفّ قديم، بل هي نقلة نوعية في الفلسفة والغاية. لقد انتقلنا من عصر "التجميع" إلى عصر "التأريخ"، وهو تحوّل جوهري يمكن رؤيته بوضوح في المقارنة التالية:

1. الغاية والهدف: في المعاجم العربية التقليدية "إصلاح المنطق" و"جمع اللغة" للحفظ من الضياع واللحن وتقنين الاستخدام. أما في معجم الدوحة التاريخي فـ"توثيق التاريخ الحيّ" وتتبّع تطوّر الكلمة لفهم تحوّلات الفكر والمجتمع عبر الزمن.

2. المنظور الزمني: في المعاجم التقليدية نظرة سكونية تقدّم المعاني كما يفهمها المؤلف في زمنه، من دون تسلسل تاريخي منهجي. أمّا في معجم الدوحة فنظرة تطوّرية ديناميكية تكتب "سيرة حياة الكلمة" من أقدم شاهد موثّق حتى الاستخدام المعاصر.

3. المنهجية: تتضمّن المعاجم التقليدية شرحاً معاصراً يركّز في المعنى الثابت أو السائد مع الاستشهاد بنصوص مختارة.

وفي معجم الدوحة رصد تاريخي وصفي يرصد ولادة المعنى الجديد، ويوثّق سياقه التاريخي مع إيراد أقدم شاهد مؤرّخ لكل تحول دلالي.

4. المادة المصدرية: في المعاجم التقليدية، النصوص تراثية محدّدة (الشعر الجاهلي والإسلامي، القرآن، الحديث، أمهات النثر). أما معجم الدوحة فيحوي مدوّنةً رقميةً شاملةً (قرابة مليار كلمة)، تضمّ نصوصاً من جميع العصور والمجالات المعرفية.

5. الشكل والتقنية: المعاجم التقليدية مؤلّفات ورقية مغلقة يصعب تحديثها أو البحث فيها بمرونة، بينما معجم الدوحة منصّة رقمية تفاعلية مفتوحة قابلة للتحديث المستمرّ، وتتيح بحثاً متقدّماً وتحليلاً غير مسبوق.

6. الدور الحضاري: تحرس المعاجم التقليدية اللغة فتركّز في النقاء والحفظ، بينما يؤرّخ معجم الدوحة للفكر فيركّز في الفهم والتطوّر وربط الأمة بذاكرتها.

هكذا لم يعد المعجم مجرّد "حارس" للغة ونقائها، بل أصبح "مؤرِّخاً" للفكر وذاكرةً للأمة، وجسراً يربط بين طبقات الزمن اللغوي. معجم الدوحة لا يلغي المعاجم الكلاسيكية أو ينقضها، بل يأتي ليكملها ويضعها في إطارها التاريخي الذي افتقدته طويلاً، مجيباً عن السؤال المحوري الذي ظلّ معلقاً: كيف وصلت الكلمة إلى ما هي عليه اليوم؟

التحدّي التقني: بناء الذاكرة من العدم

وراء هذه الرؤية الفلسفية الطموحة، وقف تحدٍّ تقني هائل قد يكون الأعظم في تاريخ المشروع: كيف تُبنى ذاكرة رقمية شاملة للغة امتدّت جذورها عبر قارّات وازدهرت عبر عشرين قرناً؟ قاد هذه المعركة التقنية عزّ الدين البوشيخي، المدير التنفيذي للمعجم، الذي حدّد أربعة أعمدة أساسية سمحت بتحقيق ما كان يوصف بـ"الحلم المستحيل".

الأول بناء "المدونة اللغوية التاريخية المحوسبة"، وهي الهيكل العظمي الرقمي للمشروع، التي تضمّ قرابة مليار كلمة جُمعت من نصوص موثّقة عبر العصور. وكانت عملية الجمع هذه مشروعاً ضخماً موازياً، تطلّب رقمنة آلاف المخطوطات والمطبوعات القديمة وتنقيتها وتصنيفها زمنياً ومعرفياً، في عمل لم يكن له نموذج عربي سابق يمكن الاقتداء به.

معجم الدوحة التاريخي ليس مجرّد "حارس" للغة ونقائها، بل "مؤرِّخٌ" للفكر وذاكرة للأمة

الثاني، التحوّل من نموذج "العالم الفذّ" الذي ساد في التأليف المعجمي التقليدي إلى "العمل المؤسّسي الجماعي" المنهجي؛ إذ عمل فريق متعدّد التخصّصات من اللغويين والمؤرّخين وعلماء الحاسوب في تناغم ضمن هيكلية صارمة ضمنت استمرارية العمل وجودته على مدى عقد ونصف العقد.

ويرتكز العمود الثالث على توظيف أحدث الأدوات الرقمية وتقنيات معالجة اللغات الطبيعية والذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات البحث الأولية في تلك الكتلة النصّية الهائلة، ما سمح للباحثين بالتحرّر من عبء البحث اليدوي والتركيز في التحليل الدلالي الدقيق.

وأخيراً، كان العمود الرابع "التصميم من أجل المستقبل"؛ إذ لم يُبنَ المعجم منتجاً نهائياً مغلقاً، بل "مصنعاً للمعنى" (بحسب تعبير البوشيخي) أو "معجم المعاجم"، تتيح منصّته الرقمية استخراج معاجم فرعية متخصّصة من بنيته الأساسية، لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي العربي وتساهم في سدّ الفجوة الرقمية مع اللغات الأخرى.

واجه الفريق تحدّياتٍ جسيمة، أبرزها معضلة الضخامة والتشتّت في التراث، وصعوبة التنقيب عن أول ظهور للمعنى الجديد في محيط نصّي هائل، والتحدّي الدائم لضمان الدقّة التاريخية والنصّية. وكان التغلّب على هذه التحدّيات إنجازاً تقنياً باهراً يوازي في أهميته الإنجاز العلمي.

الهُويّة في العصر الرقمي: من الذاكرة إلى الذكاء الاصطناعي

في عصر تحوّلت فيه الهُويّات إلى كيانات رقمية وتواجه تحدّيات وجودية في فضاء الإنترنت الواسع، تتجاوز أهمية معجم الدوحة التاريخي المجال الأكاديمي لتصبح قضية هُويّة مصيرية. فاللغة، بوصفها حجر الزاوية في أيّ هُويّة ثقافية، تحتاج إلى فهم تاريخها بوصفه شرطاً لفهم الذات الحاضرة.

المعجم، برصده الدقيق لتاريخ العربية الطويل والغني، يقدّم للأجيال الجديدة إجابةً ملموسةً عن سؤال "من نحن؟"، لا من خلال خطاب أيديولوجي مجرّد، بل عبر الوقائع اللغوية والتاريخية الموثَّقة. فهو يُظهر كيف استوعبت العربية علوم الأمم وترجمتها وهضمتها ثم أبدعت فيها، ويكشف تفاعلها الحيّ مع الحضارات المجاورة من الفارسية واليونانية إلى السريانية، بل يبيّن كيف تسرّبت منها ألفاظ إلى لغات العالم.

وفي السياق الرقمي تحديداً، يتحوّل المعجم من أداة بحثية إلى سلاح استراتيجي في معركة الهُويّة. فتطوير برمجيات الترجمة الآلية الذكية، والمدقّقات الإملائية والنحوية المتطوّرة، ومساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي يفهم الفروق الدقيقة، بل وحتى خلق محتوى عربي ذي جودة في الفضاء الإلكتروني... كلّها معارك تعتمد على بنية تحتية معرفية مثل تلك التي يوفّرها المعجم.

تخيّل ذكاءً اصطناعياً يتعلّم اللغة العربية لا من فوضى النصوص على الإنترنت، بل من هذه السيرة الموثّقة والمتسلسلة للكلمات التي وفّرتها المدوّنة التاريخية. لن يكون هذا الذكاء الاصطناعي مجرّد آلة تردّد كلمات وتجمع جملاً، بل سيكون كائناً "مثقّفاً" يفهم الطبقات التاريخية للدلالة. فعند سؤاله عن مفهوم "الحرية" مثلاً، لن يعطي تعريفاً واحداً جامداً، بل قد يميّز بين دلالتها في الخطاب الفلسفي العبّاسي، واستخدامها في النضال الوطني في القرن العشرين، ومعناها في الخطاب السياسي المعاصر.

ويمكن للمدرس في فلسطين، بفضل هذه الأدوات، أن يطوّر برنامجاً يساعد تلاميذه على كتابة نصّ تاريخي بلغة ذلك العصر بدقّة، ويمكن للمبرمج في تونس أن يبني مدققاً لغوياً لا يصحح الإملاء فحسب، بل يقترح المفردة الأكثر دقّة تاريخياً وسياقياً. وهكذا يصبح المعجم التربة الخصبة التي ستنبت فيها تقنيتنا اللغوية المستقبلية.

التفاعل العربي: الدم الذي يغذّي القلب الرقمي

لكن هذا القلب الرقمي النابض، بكل هندسته الدقيقة وخرائطه المتقنة، يحتاج إلى دم حيّ ليواصل الخفقان. وهذا الدم هو المخزون المعرفي الهائل الذي تمتلكه حواضر العالم العربي، فمصر والشام والمغرب والعراق، ومراكز الإشعاع الثقافي العربية كلّها، ليست مجرّد جيران لهذا القلب الجديد، بل هي مخزون دمائه الطبيعي: إرثه الحي الذي لم يُدوّن كلّه بعد. فهذه الحواضر تملك ما لا تملكه أيُّ قاعدة بيانات: الذاكرة الحيّة في أزقة المدن العتيقة، ولهجات المواويل والأغاني، ونغمات السوق، وحكايات الجدّات، وتلك الطبقات الشفوية كلّها من اللغة التي حفظتها الأذن واللسان عبر الأجيال قبل أن تحفظها الكتب.

التفاعل الغني المنتظَر ليس عملية تلقٍّ بارد، بل هو حوار خلاق متعدّد المستويات. على المستوى المؤسّسي، لن تظلّ الجامعات العريقة في القاهرة ودمشق وفاس والجزائر مجرّد "تلميذة" تتلقى درساً جاهزاً، بل ستتحوّل إلى "شريك مخبر" فاعل. يمكن لقسم اللغة العربية في جامعة القاهرة، بمخزونه من الوثائق العثمانية ومجلات القرن التاسع عشر، أن يقول للمعجم: "لقد رسمت مسار الكلمة حتى القرن العاشر، هيا نكمله معاً إلى القرن العشرين".

شعبياً تحوّل المعجم من أداة نخبوية إلى جسر هُويّاتي يربط الناس بانتماء لغوي عميق

وعلى مستوى الخبراء، سينظر اللغوي الشامي أو المصري إلى هذا "المصنع الرقمي" لا بوصفه منتجاً نهائياً يُستهلك، بل مقلعَ رخامٍ ثمين يمكنه أن ينحت منه أعمالاً جديدة: "معجم اللغة الإدارية في بلاد الشام" أو "أطلس تحوّلات اللهجة المصرية في القرن العشرين".

وعلى المستوى الشعبي، هنا تكمن المعجزة الحقيقية: عندما يذهب طالبٌ في حلب أو الإسكندرية أو مراكش إلى المنصّة، ويكتب كلمة من لهجته المحلّية، ليكتشف أنها فصيحة عمرها ألف عام وردت في "الأغاني" أو "العقد الفريد"، سينقلب عالمه رأسًا على عقب. ستتحوّل الفصحى من لغة "الآخر" البعيد والرسمي إلى جذره الشخصي الذي كان يجهله. عندها يتحوّل المعجم من أداة نخبوية إلى جسر هُويّاتي شعبي يربط الناس العاديين بانتماء لغوي عميق كان مخفيّاً.

الهدية والوعد: نحو ذاكرة حيّة في ضمير الأمة

عندما وصف معجم الدوحة بأنه "هدية للأمة"، كان عزمي بشارة يتحدّث بلغة الرمز والحقيقة معاً. فالهدية ليست فقط في مجانيتها المطلقة ووضعها بين يدي كل عربي في أيّ مكان، بل هي (في جوهرها الأعمق) إعادة للأمة ذاكرتها اللغوية المفقودة، وتمكين لها من قراءة تراثها بمنظور تاريخي صحيح، وتسليح لها بأداة حضارية تليق بعصرها وتنقلها من موقع المستهلك التكنولوجي إلى موقع المساهم في صناعة المعرفة الرقمية.

والوعد الذي وفّى به المشروع ليس تقنياً أو أكاديمياً فحسب، بل هو وعد نهضوي يتجاوز اللغة ذاتها. فهو يثبت أن الإرادة العلمية المؤسّسية الجادّة، المدعومة ببيئة حرّة ومستقرّة، قادرة على تحقيق ما ظلّ "مستحيلاً" لعقود، وتجاوز إرث قرون من الجمود النظري في التعامل مع التراث. ويؤسّس مرحلةً جديدةً كلياً، حيث تصبح اللغة (بفضل التقنية) كائناً حيّاً يمكن تشريحه وفهمه والبناء عليه، لا مجرّد تراث مقدّس يُحفظ في بروج عاجية.

معجم الدوحة التاريخي، في نهاية المطاف، أكثر من معجم. إنه بيان ثقة جريء بإمكانات العقل العربي الجمعي حين تتوفّر له الإرادة والحرية والموارد. وهو جسرٌ متينٌ بين ماضي الأمة المجيد ومستقبلها المأمول، وأداة حيّة لإعادة اكتشاف الهُويّة في زمن التحوّلات الكبرى والانفتاح المخيف. إنه مشروع لم يكتمل بتدشينه في ذلك الحفل المهيب، بل بدأ للتو رحلته الأطول والأصعب: رحلة أن يصبح ذاكرةً حيّةً في ضمير كل عربي، ومرجعاً يومياً في مدارسنا وجامعاتنا ووسائل إعلامنا، وأساساً مرجعياً في بناء مستقبل لا ينفصل أبناؤه عن جذورهم، بل يفخرون بها وهم يشيدون حضارتهم الجديدة على أرض صلبة من الفهم والمعرفة. الهدية قُدّمت، والأمة مدعوة الآن إلى أن تفتحها بترحاب، وتستثمرها بحكمة، وتجعل منها (حقاً) ذاكرتها المشتركة ومنارتها نحو المستقبل.