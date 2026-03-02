مشاريع اقتصادية كبرى في تونس... بين الواقعية والتضليل

حتى نكون منصفين، تعاني تونس منذ ثورتها سنة 2010 أزمة اقتصادية حادّة عجزت الحكومات والنظم المتعاقبة عن حلّها، وأقصى ما فعلته تأجيل عواقبها والتخفيف من حدّتها. علّق الناس آمالهم على انتخابات 2019 ومجيء الرئيس قيس سعيّد، متوقّعين أن تتحسّن أوضاعهم، خصوصاً تلك التي تعلّقت بالأسعار والبطالة، لكن شيئاً من ذلك لم يتحقّق، بل استفحلت كثيرٌ من الأوضاع الصعبة. فاقمت جائحة كوفيد الأمر، غير أن النظام القائم على مشروعية سوء إدارة الجائحة، استطاع تفادي الكارثة التي رافقت سنوات حكمه الأولى، وتمثّلت في ندرة المواد الغذائية التي يعتمد عليها الناس في غذائهم من الطحين والحبوب والزيوت النباتية، فضلاً عن الشاي والسكّر والقهوة. أمّا البنزين، فإن الطوابير الطويلة وانقطاعه أسابيع غدا معتاداً. غير أن النظام فعل كلَّ ما في وسعه حتى لا تستمرّ هذه المظاهر المحرجة له، وهي التي لم يتعوّد عليها التونسيون منذ السبعينيّات تقريباً. عاشت أجيال كاملة بلا طوابير على المواد الغذائية. سارعت بلدا الجوار، الجزائر وليبيا، إلى تخفيف الأزمة إلى حين إعادة السلطة أولوياتها، وغدت تقترض من أجل توفير تلك المواد تجنّباً لانفجار الوضع الاجتماعي.

دخلت البلاد منذ قدوم الرئيس سعيّد في دائرة مفرغة شبّهها الخبير وأستاذ الاقتصاد، رضا الشكوندالي، بالثعبان الذي يلتهم ذيله. تقترض البلاد لتأكل، وهذا محزن، فإذا كان الاقتراض أمراً مألوفاً تضطر إليه الدول، فإن حوكمة القروض تقتضي توجيهها إلى الاستثمار وتحفيز محرّكات النمو على مزيد من الإنتاج، غير أن شيئاً من هذا لم يحدث في تونس.

تُعد كتلة الأجور من أرفع الكتل على المستوى الأفريقي. ومع ذلك ظلّ النظام الذي تبنّى رسميّاً شعار "الدولة الاجتماعية"، الذي لا يخلو من "بروباغندا"، حريصاً على تسوية أوضاع عشرات آلاف المواطنين ممَّن هم في وضعية عمل هشّ: عمّال الحضائر، عمّال العقود المحدودة المدّة، وعمال المناولة. صدر قانون سنة 2025 يمنع كل أشكال العمل الهشّ ويعتبرها جريمة. وبذلك تضخّمت أعداد منتسبي الوظيفة العمومية وما شابهها بشكل استثنائي، إذ قارب هذا العدد مليون موظف، وهو عدد مرتفع وقياسي على المستوى القارّي. والمؤسف حقّاً أن إنتاجية هذا القطاع البيروقراطي الضخم ومردوديته متدنّيتان، حتى أصبحت آلاف الوظائف "وهمية"، هي أقرب إلى إرضاء المحتجّين على البطالة التي لا تزال مرتفعة. وتقدّر أعداد العاطلين ما يناهز مليون عاطل، ثلثه من خرّيجي الجامعة، وتلك قصّة أخرى لا تقلّ ألماً. ويعبّر ارتفاع الناتج المحلّي الخام سنة 2025 بنسبة 2.5% (من أضعف النسب في القارّة) عن هذه الوضعية التي تجمّدت تقريباً فيها محرّكات الإنتاج.

أمّا الأسعار، فظلّت ترتفع بشكل جنوني، إذ بلغ ثمن كلغ من اللحم ما يناهز 20 دولاراً، وهو أجر يومين تقريباً لعامل يومي في قطاع البناء أو الفلاحة. تعاني الأسر التونسية التضخّم، ولم تشفع لهم سنتا الانتفاع بتخفيض الأسعار، خصوصاً في المواد الخاصّة بقوتهم. فحسب معطيات نشرها البنك المركزي، ولئن سجّل التضخّم الذي بلغت نسبته في سنة 2025 حدود 7% انخفاضاً مقارنة بنسبة 9% سنة 2024، فإنّه ظلّ مرتفعاً وله آثار مدمّرة على القدرة الشرائية. وقد رافقها انخفاض لقيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، ما يعزّز ارتفاع الأسعار مرّة أخرى، محلّية كانت أم مستوردة، خصوصاً في ظلّ تواصل العجز الطاقي وبلوغه نسباً قياسية أيضاً.

وعوض إطلاق حوار سياسي اجتماعي حول أمّهات القضايا الاقتصادية من أجل حلّها بعقلانية، تواصل السلطات تبنّي نظرية المؤامرة، وهو خطاب توسّع في الأشهر الماضية لتعتمده رئيسة الحكومة والوزراء الآخرون؛ "فالخونة والمتآمرون والمحتكرون هم الذين يتلاعبون بقوت الشعب التونسي وينكّلون به". ويتجلّى الهبوط إلى الأمام في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الثنائي، وتجنّب التوجّه إلى صندوق النقد الدولي الذي تتهمه السلطات التونسية بأنه يملي قراراته على تونس ويمسّ سيادتها، كما يتأكّد أيضاً هذا الهروب حين تُستثمر أسطورةُ المؤامرة التي للأسف ما زالت تجد قبولاً، وحين يتردّد المقرضون من البلدان أو الهيئات المالية تلجأ الدولة إلى الاقتراض الداخلي، خصوصاً من البنوك الخاصّة، ما دامت البنوك العمومية على حافة الانهيار، فالدين العمومي ارتفع بشكل محيّر، فبلغ نسبة 83% من الناتج العمومي الخام سنة 2024، وهي التي كانت حين تولّي الرئيس قيس سعيّد السلطة سنة 2019 في حدود 70%.

في اجتماع عقدته أخيراً رئيسة الحكومة لتناول المشاريع الكبرى المعطّلة، من أهمها: ربط مطار العاصمة بالسكّة الحديد، والشروع في إنجاز القطار فائق السرعة (TGV)، وإنجاز الممرّ الحديدي عالي الأداء الذي يربط بين شمال البلاد وجنوبها، ومشروع ربط مطار تونس قرطاج الدولي بتونس العاصمة عبر النقل الحديدي، ومشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، ومشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات الاقتصادية واللوجستية بالنفيضة. لم يأخذ التونسيون مأخذ الجدّ هذه المشاريع وهم تحت ضغط الأسعار في شهر رمضان وهمّ قوتهم اليومي والخدمات الصحّية التي غدت محرجة: فقدان أدوية عديدة، وخدمات صحّية متدنّية الجودة. في المظاهرات التي انطلقت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واستمرّت أكثر من شهر بمناسبة انطلاق محاكمات سياسيين وإعلاميين عديدين، كان من بين الشعارات التي ردّدها المحتجّون: "سبع سنين صلح بيسين"، بما يفيد أن النظام، وخلال سبع سنوات من الحكم، كان إنجازه الوحيد ترميم مسبحٍ ظلَّ مغلقاً أكثر من أربعة عقود.

يفترض قانون المالية تمويلاً للميزانية في حدود 27 مليار دينار تونسي، ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى البنك المركزي للاقتراض، في خرق ما استقرّت عليه الأعراف المالية في السنوات الماضية وتثبيت استقلالية البنك الذي تحوّل (والحال على ما هو عليه) إلى خزانة على ذمّة الدولة.