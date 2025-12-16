محو الجذور وسرقة البذور وهندسة الرحيل

لا يمكن النظر إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقرّ اتحاد لجان العمل الزراعي في رام الله، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وما رافقه من تعصيب أعين الموظّفات الشابّات وتقييدهن وتصويرهن، ثم مصادرة بنك البذور والملفّات، حادثاً أمنياً عادياً، أو مجرّد محاولة ترهيب عابرة. يكشف هذا الفعل البنية الأعمق لسياسات الاقتلاع والتهجير التي تُمارس على الفلسطينيين اليوم، فالمشاريع الاستعمارية الاستيطانية لا تقوم فقط على الطرد المباشر أو النقل القسري الواضح، بل تعتمد أيضاً على عمليات بطيئة وممنهجة لتقويض شروط الحياة التي تُمكّن الناس من البقاء. ومن هنا، تصبح سرقة البذور اعتداءً على الأسس المادية والبيئية التي تُشكّل جذور الوجود الفلسطيني.

في فلسطين، لا تُعدُّ البذور مجرّد مواد زراعية؛ إنها ذاكرة متوارثة عبر قرون، محمّلة بمعرفة الأسلاف وتكيّفهم مع الأرض والمناخ. تحفظ البذور التنوع الحيوي، وتشكّل مصدر رزق ووعاءً للهُويَّة والانتماء. وعندما تستهدفها قوات الاحتلال لا تصادر ملكية فحسب، بل تضرب البنية التي ينسج الفلسطينيون من خلالها حياتهم وسبل عيشهم واستقلاليتهم. وهذا ينسجم تماماً مع ما وصفه الباحث باتريك وولف بـ"منطق الإقصاء" الذي يوجّه كل مشروع استيطاني يسعى إلى جعل وجود السكّان الأصليين أمراً غير قابل للاستمرار.

يصبح المكان أقلَّ قابليةً للحياة حين تُسرق البذور وتُصادَر المراعي وتُقلَع الأشجار

التهجير الذي يواجهه الفلسطينيون اليوم لا يقتصر على الطرد المباشر، رغم حضوره الدائم، بل يتجسّد أيضاً في تفكيك مختلف أشكال "رأس المال المعيشي": الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمعرفي. فعندما تُقتحم اتحادات زراعية، وتُسرق البذور، وتُحرق أشجار الزيتون أو تُقلع على يد المستوطنين، وتُصادر المراعي، يُصبح المكان أقلَّ قابلية للحياة. تتآكل القدرة على البقاء تدريجياً، بينما يُعاد تأطير أيّ مغادرة لاحقة باعتبارها "قراراً شخصياً" وليست نتيجة قسرٍ ممنهج. لم يكن استهداف الزراعة عَرَضياً يوماً، فالقطاع الزراعي من ركائز الصمود الفلسطيني، وهو ما يشدّ الناس إلى أرضهم عبر اقتصاد قائم على الإرث والمعرفة المحلّية. كما أنه قطاع لم يتمكّن الاحتلال من السيطرة عليه بالكامل، لذلك بقي مساحة تتقاطع فيها السيادة والكرامة والمقاومة. ومن هنا، تُصيب سرقة بنك البذور منطقة حسّاسة تجمع بين الاستمرارية الاقتصادية والامتداد الثقافي. إنها ليست ضربة لمؤسّسة فحسب، بل قطيعة مع تاريخٍ طويل من العلاقة العضوية بين الناس والأرض.

ليست هذه الممارسات معزولة؛ فهي جزء من اقتصاد سياسي للتهجير يمتدّ من غزّة إلى الضفة الغربية. ففي غزة، أصبحت المجاعة وسيلة للحكم، إذ تُحوّل البقاء إلى صراع يومي وسط حصار يمنع الغذاء والماء ومواد البناء. وفي الضفة الغربية، تشلّ سياسات الإغلاق، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين، وتقطيع الجغرافيا، أي إمكانية لبناء حياة مستقرة. في الحالتين، يُصنع الضغط بصورة تجعل اتخاذ قرار البقاء أكثر مشقّة، وتُنتج ظروفاً لا تُحتمل إلا لمن لا يملكون خياراً آخر.

ولا يمكن فصل اقتحام اتحاد لجان العمل الزراعي عن الهجمة الأوسع على المجتمع المدني الفلسطيني. فالجمعيات النسوية، والمنظّمات الشعبية، ومجموعات حقوق الإنسان، والتعاونيات الزراعية تتعرّض للإغلاق، أو المداهمة، أو التجفيف المالي، أو التشويه السياسي. ومع تفكيك هذه الأطر، يُعاد تشكيل الفلسطيني بوصفه فرداً معزولاً يسعى للنجاة، لا عضواً في مجتمع قادر على إنتاج المعنى والمقاومة.

وتمتدّ الممارسات التهجيرية أيضاً إلى الحقول والبساتين، ففي الضفة الغربية، لا يكاد موسمٌ يمرّ إلا ويستيقظ المزارعون على كروم محروقة، أو آبار مسمومة، أو مئات أشجار الزيتون (بعضها عمرُه مئات السنين) مقطوعة خلال الليل. ورغم تصوير هذه الاعتداءات "انتهاكات متفرّقة" يرتكبها مستوطنون متطرّفون، إلا أنها تقع في ظلّ حماية بنى الدولة وأجهزتها. ليس إحراق كرم زيتون فعلاً عشوائياً، بل هو تدمير لمصدر رزق وذاكرة ومكانة. وهو رسالة واضحة: الأرض لن توفر لكم الأمان، فارحلوا.

حين تُسرق البذور وتُنهب الأرشيفات يُصبح التهجير واقعاً قبل مغادرة البيوت

حين يصل الفلسطينيون إلى حدود طاقتهم (بسبب الجوع أو البطالة أو الخوف اليومي أو انهيار شبكات الدعم المجتمعي) وتصبح الهجرة في نظرهم المخرج الوحيد، يسارع الخطاب الرسمي إلى تقديم هذه الحركة "هجرة طوعية". هذا ما رأيناه في حالة 150 فلسطينياً ممَّن وصلوا إلى جنوب أفريقيا من دون وثائق. جرى تأطير القصة عالمياً كما لو أنها "بحث عن فرصة أفضل"، بينما الحقيقة أن القهر سبق الرحلة، وأن الظروف غير الإنسانية هي التي دفعت إلى اتخاذ قرار العبور. وهكذا يعمل نظام التهجير الممنهج من خلال آليَّتَيْن متزامنتَيْن: تصنيع الظروف اللامعيشية من جهة، وإعادة توصيف المخرجات التي ينتجها هذا القهر باعتبارها خيارات شخصية. هذا التحويل الخطابي مهم لأنه يعفي إسرائيل من المسؤولية ويُسهّل على العالم تبنّي رواية مُخفّفة لما يحدث. فإذا أصبح الفلسطيني "مهاجراً"، لا "لاجئاً"، اختفت البنية العنيفة التي دفعت به إلى الرحيل.

إدراك خطورة سرقة بنك البذور اليوم مسألة جوهرية، فحين تُسرق البذور، وتُنهب الأرشيفات، ويُقتل العمل الزراعي، وتُقتلع الأشجار، يُصبح التهجير واقعاً حتى قبل أن يغادر الناس بيوتهم. تختلف الأدوات بين القصف والتجويع والبيروقراطية التعسفية والإرهاب الاستيطاني، لكن الهدف واحد: تحويل شعب متجذّر إلى مجموعات نازحة متناثرة. وإذا استمرّ المجتمع الدولي في التعامل مع هذه الأفعال بوصفها "وقائع متفرّقة" وليست أجزاء من بنية متكاملة، فإنه يشارك (ولو من دون قصد) في إنتاج الوهم بأن الفلسطينيين يغادرون أرضهم اختياراً. لكن التهجير المصنّع عبر الحرمان ليس طوعياً. واقتحام رام الله الأخير يذكّرنا بأن الصراع في فلسطين هو صراع على حقّ البقاء، وحقّ الزراعة، وحقّ أن يُمدّ المستقبل جذوره في تربة هذه الأرض.