مجرّدُ سكّيرٍ بائس

تنبهتُ إلى أنني بتُّ أُكرّر كلامي في الآونة الماضية؛ صرتُ أعيد سرد القصص المملّة ذاتها، ليس من باب التكرار الذي يعلّم الحمار أو الشطّار، كما يذهب المُؤدَّبون الذين ينتقون ألفاظهم بعناية على النقيض مني، باعتباري رجلاً صريحاً للغاية، بل ببساطة لأنني أصبحتُ أدرك أن أيَّ شخصٍ أنخرطُ معه في حديثٍ لا يُعيرني الانتباه الكافي الذي أستحقه؛ بل بالأحرى لا يُصغي إلى ما أقول، وإن ظلّ يهزّ رأسه مدّعياً الاهتمام.

مثلاً، بالأمس استوقفتُ أحد المارّة كي أخبره بقصة زواجي الفاشل. تململ الرجل وقال إنه على عجلةٍ من أمره، لكنّني ألححتُ عليه، فتوقّف من باب الكياسة، ورحتُ أسرد عليه بإسهاب كيف أنني أحببتُها من كل قلبي ولم أُبالِ بمعارضة عائلتي البرجوازية التي وقفت ضدّ الزواج الذي وصفوه بغير المتكافئ، لأن البنت تنتمي إلى عائلةٍ فقيرة الحال. تحدّيتهم بكل إصرار وطيش وحماقة؛ لأن ميولي كانت يساريةً في حينها، واعتبرتُ زواجي منها تنصّلاً صريحاً من شبهة البرجوازية وإثباتاً دامغاً للرفاق بأنني واحدٌ منهم لأنهم طالما ساورهم الشكّ في أصالة انتمائي إليهم؛ بل اعتقد بعضهم أنني مُخبرٌ أقدّم التقارير للأجهزة الأمنية. لذلك جاء زواجي منها بمثابة سند براءة لا يقبل الشك. ولمزيدٍ من الطمأنة، كتبتُ كل أملاكي باسمها كي أحميها من تسلّط عائلتي ومن غدر الزمان.

لكن اللعينة أقدمت على خيانتي بعد مرور عشرة أعوام على زواجنا. حين واجهتها لم تُنكر التهمة، واعترفت بأنها لم تُبادلني الحبّ يوماً، وأنّني مجرّد سكّيرٍ بائس. حصل الطلاق بهدوء. خشيتُ منها؛ استولت على كل شيء وطردتني من البيت الذي ورثتُه عن جدّي، بعد أن ألقت بثيابي على الرصيف. ذهبتُ إلى عائلتي مستنجداً، فأغلقوا أبوابهم في وجهي، موضّحين أنهم تبرّأوا مني منذ زمن بعد أن أصبحتُ مصدر حرجٍ لهم. كذلك فُصلتُ من الحزب الذي لا يقلّ فشلاً عني، بسبب سلوكي الإدماني المنحرف، على حدّ تعبيرهم.

ظلّ الرجل يحدّق في وجهي بعينَين فارغتَين، وحين أنهيتُ قصتي بعبارتي المفضّلة التي أكرّرها دائماً: "الحبّ يا صديقي أصل الشرور"، ابتسم بارتباك وقد استنتج أنني أنهيت كلامي. صحيح أنني استرسلتُ في تفاصيل ليست ضرورية، لكن كان عليه أن يُبدي تعاطفاً أكبر بدل أن يردّ بغباء مطلق: "فعلاً، قصة مثيرة! لو كنتُ مكانَك لكتبتُها… إنها تصلح لمسلسل رمضاني من ثلاثين حلقة". صرختُ في وجهه قائلاً: "وأنت شخص عديم الفهم، فاقد الإحساس".

والحقُّ أن الوقاحة لا تقتصر على هذا الرجل البليد الذي أسمعته حكايتي، بل أصبحت حالةً عامة. صرتُ أشعر أن أخلاق الناس جميعهم، بلا استثناء، تغيّرت إلى الأسوأ؛ صاروا أقلَّ حساسيةً وأكثرَ فظاظةً وقسوةً وبلادة، وفقدوا تركيزهم وانشغلوا بذواتهم أكثر ممّا ينبغي، فتلاشت مقدرتهم على التواصل مع الآخرين بشكل طبيعي ينطوي على التضامن والتعاطف والإحساس بالآخر والإصغاء باهتمام، لأنهم توقّفوا عن الاكتراث بأيّ شأن خارج أنفسهم.

ولأنني رجل شديد الحساسية، فإن مثل هذه التصرّفات تزعجني جدّاً وتدفعني إلى تقريع مرتكبيها حتى لو كانوا غرباء عنّي. أحسّ بمسؤولية أخلاقية بضرورة توعيتهم وإرشادهم إلى الصواب، خصوصاً إذا كانوا شبّاناً في مقتبل العمر. أبتدئ عادةً حديثي معهم بتنويه لطيف مفاده أن أهلهم فشلوا في تربيتهم، وأنهم لو كانوا قد شمّوا رائحة تربية في بيوتهم لما قهقهوا بصوت مرتفع رقيع، وتلفّظوا بكلمات نابية تخدش حيائي شخصياً. يقولون لي، وهم يواصلون القهقهة: "عمّو… نحن نمزح". أيُّ مزاحٍ صفيق هذا؟ وأيُّ أزياء متهدّلة غريبة قبيحة يرتدونها سعداء بقصّات شعر تشبه رؤوس ديكةٍ بأعراف ملوّنة!

مررتُ هذا الصباح بالقرب منهم منزعجاً بعد أن أسمعتهم ما تيسّر من الكلام، وواصلتُ طريقي وأنا أستمع إلى أحدهم يقول عبر الهاتف: "راحت عليك… الرجل المجنون رثُّ المظهر مرّ من هنا الآن، لا بدّ أنه يبحث عن ضحية جديدة من المارّة كي يسرد عليه من جديد قصة زواجه الفاشلة".