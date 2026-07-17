ما هو الوطن بعد المجزرة؟

ليس لأن الجريمة مفزعة، وجاءت في سياق مفزع، بل لأن السؤال وجوابه هما الأساس الذي قامت عليه مجزرة السويداء وقبلها مجزرة الساحل: اثنتاهما كانتا مبنيتين على أساس تمييزي طائفي يهشّم فكرتي الوطن والشعب، ويفتّت مفهوم التغيير الذي دفع ثمنه سوريون كثيرون جداً من حيواتهم ومن أرزاقهم ومن أمانهم 15 عاما ماضية." أنا سوري يا خيي" هي الجملة التي قالها مواطن سوري من السويداء في وجه قاتل سأله قبل قتله: "شو إنت؟". لم يردع الجواب القاتل القادم إلى السويداء مثقلا بخطاب كراهية طائفي لا يرى في الآخر سوى هوية عدوة، ولم يكن سيردعه أي جواب فهو قادم بقصد القتل، وربما لو أجابه الضحية بـ"أنا درزي" لشتمه بمفردة "خنزير" الدارجة في سورية الجديدة (بدلا من إرهابي التي كانت دارجة في سورية الأسد). ولكن الجواب سوف يبقى دائما دليلا على كيف تبني سلطة مجدها عبر تكريس الخطاب التمييزي والغلبة الطائفية القاتلة.

تعيد المجازر الأهلية إنتاج السؤال الوجودي: هل يستحق بناء الأوطان فعلا كل هذه الدماء؟ هل تستحق الثورات والتغيير كل هذه الأثمان الباهظة؟ هل يستحق أي شيء في العالم أن يستعيد البشري جزأه الوحشي الذي دجّنته الحضارات المتعاقبة، ويتحوّل إلى آلة قتل لا تنتج غير الضحايا وغير الكراهية المتوارثة؟ هل تستحقّ الحرية أن يتحوّل الناس من أجلها إلى ضحايا وقتلة؟ والسؤال الأهم: هل تحرّرت سورية فعلا ومن ماذا تحرّرت بالضبط؟ إن كان الهدف تغيير النظام فقط من دون تغيير ثقافته، فهل يستحق تغيير الوجوه كل هذه الأكلاف الباهظة؟ تعيد المجازر أيضا السؤال بشأن نوع التغيير الذي كان يريده الشعب ونوع المستقبل الذي يحلم به الشعب ونوع الثقافة التي يرغب الشعب بالعيش في أدبياتها. تعيد المجازر السؤال الملح حول ما هو مفهوم الشعب وما هي ضرورة أن يتحوّل المجتمع بفئاته المتنوّعة والمختلفة إلى شعب.

تلغي المجازر الأهلية فكرة الوطن تماما، فالقاتل ليس غريبا، هو الجار وابن المدينة وزميل العمل ورفيق الحلم، هو من يتشارك مع ضحيته اللغة والثقافة والعادات والأعياد والأحزان والأفراح، هذه إحالة مهمّة تغير فكرة العدو إلى أخرى أكثر فداحة، فالعدو الجديد يذبح الذاكرة المشتركة والمستقبل المشترك، يذبح الثقة والطمأنينة والأمان. يذبح كل ملمح للوطن وللعيش المشترك ويمهد لخراب مديد، ألم تفعل مجازر زبانية الأسد هذا وطالب السوريون بالتحرّر من هذا الإرث؟ كيف إذا تحوّل ضحية أمس إلى قاتل اليوم إن كان قد تحرّر؟ مرّة أخرى، يصح السؤال عن ماهية التحرير وعن ماهية السوري الحر أو المتحرّر.

حين كنت أحلم بالعودة إلى دمشق كانت في ذهني دائماً صديقة عمري أميرة أبو الحسن ابنة السويداء، والتي أخبرتني مراراً في السنوات السابقة أنها لن تغادر السويداء حتى في زيارة طبية إلى دمشق، طالما ما زال نظام الأسد موجوداً، وأنها ستحل نفسها من هذا القسم ما إن يسقط وينتهي هو ونظامه. كنت أحلم بلحظة التقي أميرة في دمشق واستعادة ما فاتنا من صحبة لم تنقطع رغم البعد 15 عاماً. هرب بشار الأسد وتحرّرت سورية كما أعلن، وبات موعدي مع أميرة قريباً. كنا نخطّط لنزور كل أمكنتنا، تلك الأمكنة التي حفظناها عن ظهر قلب وفقدناها في الغياب. كنّا نخطّط لنزور قبر شكران، صديقتنا التي غادرت 15عاماً، من دون أن يخطر لنا أن حلماً بسيطاً كهذا سوف تلوي رقبته مجزرة هنا وأخرى هناك، وأن أحلامنا الصغيرة بأن نستعيد سوريّتنا سوف تكسرها يقينياتٌ نشأت خلال عقد ونصف العقد: القتل بات عاديا والدم السوري على السوري ممكنا ومباحاً وجملة مثل: "أنا سوري لا سني ولا درزي ولا علوي" هي الجملة التي سوف تؤسّس لذاكرة الدم.