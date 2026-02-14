ما لم يُقل عن المفاوضات الإيرانية الأميركية

يجلس المفاوضون الإيرانيون والأميركيون في مسقط في غرف تُطلّ نوافذها على بحر عُمان المفتوح على المحيط الهندي. يعرفون أن ما فوق هذه المياه وتحتها يمكن أن يفجّر المنطقة. واشنطن تواصل التحشيد وطهران تواصل التهديد. تلك ترسل حاملة الطائرات جيرالد فورد لتضاف إلى حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، والبوارج والعتاد العسكري المستقدَم إلى المنطقة، وهذه تذكّر بأن الحرب إن اندلعت لن تنحصر في جغرافية إيران، بل ستكون حرباً إقليمية، وتذكّر بشريان الطاقة المهمّ في المنطقة غير البعيد من مكان التفاوض ربّما. وفي أوساط مختلفة، يتداول المهتمّون في الخفاء المواقف الأميركية: هل تريد واشنطن تغيير النظام في إيران أم تعديل سلوكه، أم تريد مباغتته بضربات عسكرية كما فعلت في يونيو/ حزيران الماضي؟ تبقى الأسئلة بلا إجابات مع رئيس مختلف يجلس في البيت الأبيض. وفي المُعلَن، تشي التصريحات الرسمية الإيرانية والأميركية، وحتى بعض الإقليمية، بأن طهران وواشنطن اتفقتا على التفاوض على الملفّ النووي فقط.

تفاؤل حذر في إيران، ورغبة في الاتفاق مصحوبة بتمهيدات عسكرية في الولايات المتحدة، وبينهما وسطاء يريدون إبعاد شبح الحرب، ولاعبون يبحثون عن مصالح لا يمكن ضمانها إلا بالحرب أو خلع الأنياب. فالمطلوب يَدخل إيرانياً في مساحة الأمن القومي للبلاد، وإقليمياً يفرض هيمنة إسرائيلية لا منازع فيها. ثلاث ساعات جلس فيها نتنياهو إلى ترامب، مقابل ثلاث ساعات استقبل فيها سلطان عُمان علي لاريجاني وساعتين استقبل فيهما أمير قطر لاريجاني أيضاً. تمضي الساعات ثقيلة على المنطقة. شبح الحرب يخيّم، واستمرار التحشيد العسكري الأميركي ليس مجّاناً، والعقوبات على طهران باتت تثقل كاهلها. لا يملك دونالد ترامب نفساً طويلاً، وساسة إيران، رغم امتلاكهم صبر حائكي السجّاد، إلا أنهم يبحثون عن حلول سريعة تحسّن أوضاع الإيرانيين اقتصادياً.

الحرب إن اندلعت لن تنحصر في جغرافية إيران، بل ستكون حرباً إقليمية

تؤمن إيران بأن صواريخها (إلى جانب استراتيجيتها العسكرية التي بُنيت على الحرب غير المتكافئة) التي عدّلتها بعد حرب الـ12 يوماً شكّلت عامل ردع. يقول علي شمخاني (أمين سرّ المجلس الأعلى للدفاع الذي أُنشئ بعد تلك الحرب): "إذا اندلعت الحرب، لن تقتصر على مساحة جغرافية محدودة، وبين جانبَين، وبالتأكيد لن تقتصر على القضايا العسكرية فحسب، بل ونظراً إلى حجم الطاقة الهائل في منطقتنا، ستؤثّر حتماً على قضايا عديدة في العالم". وتراهن إيران على وحدة شعبها، وعلى دور إقليمي تغير بشكل كبير خلال الأعوام الماضية على خلفية اتفاق بكين مع السعودية، وانتهاج إيران سياسة الانفتاح على دول الجوار، وما فرضته مرحلة ما بعد "7 أكتوبر" (2023) من تحدّيات وقراءات مختلفة لأمن المنطقة.

لكن ما الذي يؤخّر المفاوضات؟... يفاوض الإيرانيون حول رفع العقوبات مقابل تطمينات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وفي هذا تفاصيل كثيرة؛ فالعقوبات متعدّدة ومتشابكة وعلى مستويات مختلفة، ونسب التخصيب وأعداد أجهزة الطرد، وكل ما يرتبط بتقنيات إيران النووية معقّد. لكن هذا ليس ما يُعقّد المفاوضات أو يؤخّرها، ولا حتى انعدام الثقة الإيرانية بالجانب الأميركي منذ إسقاط حكومة محمد مصدّق أيام الشاه إلى حرب الـ12 يوماً. ويحمل المفاوضون الإيرانيون معهم إرثاً حضارياً كبيراً؛ بلداً كان إمبراطورية، وشعباً تتنوع عرقياته وقومياته وإثنياته. تاريخياً، تقول الراوية في مستهلّ فيلم إيراني نشرته وزارة الخارجية الإيرانية أخيراً إن أحدث ذكرياته تعود إلى قرونٍ خلت، وتذكّر بأن حدود إيران رُسمت بسهام انطلقت من قوس آرش. وبهذا المنطق هي ليست مفاوضات نووية فحسب، بل مفاوضات على التاريخ والدور والعمق الحضاري.

المفاوضات بين واشنطن وطهران ليست نووية فحسب، بل أيضاً على التاريخ والحضارة

لكن بين تفاصيل إيران الخفية عن عيون وأذهان كثيرين في العالم، وواقع يفرض نفسَه على الأرض، وما عُرف من براغماتية النظام الإيراني، يصوّره بعضهم انتحاراً مخطئاً في فهم الشعارات الأيديولوجية الكبرى. إذ يبدو أن فهم إيران للمرحلة مختلف، وهي اليوم، إذ تتذكّر ما قاله مؤسّس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني عام 1981: "حاجتنا إلى التضامن اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، إننا نواجه اليوم جميع القوى، وإنها تقوم بالتخطيط في الداخل والخارج حتى تقضي على هذه الثورة، وعلى هذه النهضة الإسلامية والجمهورية الإسلامية، وهذا واجب إلهي، إذ إنه من أهم الواجبات التي فرضها الله، بمعنى أن صيانة الجمهورية الإسلامية أهم من الحفاظ على حياة شخص واحد ولو كان إمام العصر؛ لأن إمام العصر أيضاً يضحّي بنفسه لأجل الإسلام"... حين تتذكّر إيران ذلك تدرك أن التغيير فرض نفسه داخلياً، وتدرك أن الأزمة الاقتصادية المعيشية الاجتماعية اليوم مختلفة. لذا، تبدو المقاربات اليوم مختلفة، والمكاشفات واضحة، وما كان يُطرح في الحلقات الضيّقة بات اليوم حديث الفضاء العام، فليس عابراً اعتراف كمال خرازي بأخطاء في التعامل مع دول الجوار، وليس عابراً حديث علي أكبر صالحي عن رمز الأسد والشمس في تاريخ إيران، ولا عن قوروش الكبير، مع تصاعد اللهجة الوطنية - القومية في الخطاب الإيراني منذ حرب الاثني عشر يوماً. وليس عابراً تكرار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذاره للشعب الإيراني عن التقصير وقوله: "هذه المشكلات التي عاشها مجتمعنا... نحن المقصّرون، لا الشباب الذين نزلوا إلى الشارع... لم نتمكن من تقديم تعليم جيّد، ولم نستطع توفير فرص عمل لهم، لم نستطع تقديم أجوبة وحلول لقلقهم ومشكلاتهم فاعترضوا... الأعداء، وخاصّة إسرائيل، ركبوا موجة الاحتجاجات، واستخدمت إسرائيل مرتزقةً فتسبّبت بالأزمات التي نعيشها اليوم".

مشهد إيراني معقّد بين تاريخ ضارب العمق في الزمن وتجارب حُبلى بانعدام الثقة وواقع مأزوم ومستقبل يبدو التغيير عنواناً كبيراً فيه، ومشهد إقليمي مختلف منذ "7 أكتوبر"، ومشهد دولي غير مسبوق، خاصّة مع ترامب. تبقى الاحتمالات مفتوحةً بين الحرب والسلم.