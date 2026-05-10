ماذا يقول فرويد اليوم؟

وُلِد في 6 من مايو/ أيار عام 1856 رجل سيقضي حياته يسأل الإنسان عن أسباب تعاسته، ويستمع إلى الجواب بسخرية من لا يفاجئه شيء. إنّه الطبيب والمفكّر النمساوي سيغموند فرويد، الذي بدا وكأنّه يعرف مسبقاً أنّ الإجابة ستكون دائماً أكثر إيلاماً من السؤال. لكن ماذا عساه يكتب اليوم، لو أُتيح له أن يجلس على أريكته الشهيرة في شارع بيرغاسه 19 بفيينا، ويُمسك قلمه ويُشاهد ما نراه؟

الأرجح أن يكتب ما هو أثقل وأشدّ كآبةً من كلّ ما كتبَ في "ما وراء مبدأ اللذة"، و"قلق في الحضارة"، لأنّ ما يحدث اليوم ليس انتكاسةً لفرضياته، بقدر ما هو تأكيد فجٌّ لها، بل إنّنا لا نخاله يتمنّى أن يرى أفكاره مجسَّدةً بهذه الوقاحة التاريخية. فها هو ترامب يقف أمام الكاميرا بغريزة الأنا الأولى، التي يصفها، في "الأنا والهو"، بأنّها مستودع الدوافع البدائية من عدوانية وهوس بالسيطرة. وها هو نتنياهو يعربد انطلاقاً ممّا يسمّيه المعجم الفرويدي "الأنا المثالية المُسلَّحة"، ذلك الكيان المعطوب الذي يُحوّل الجرح الجمعي القديم إلى مسوّغ أبديّ لكلّ فعل حاضر ومستقبل، بما في ذلك الفعل الإجرامي.

لو عاش سيغموند فرويد اليوم، وشاهد ما ارتكبته الدولة الصهيونية وعرّابوها من فظاعات، بعد قرن من كُتُبه ورسائله وتحفّظاته، لتشبّث أكثر برفض فكرة الدولة المؤسَّسة على هُويّة دينية إثنية مغلقة. وليس من شكّ في أنّه سيكون أكثر تشاؤماً حيال ما سمّاه بـ"عودة المكبوت" داخل الحضارة نفسها، التي لا تلغي العنف بل تعيد تنظيمه وتبريره. أمّا الصدمة التاريخية الكُبرى لليهود في أوروبا، فليس من شكّ في أنّه لن يراها مبرِّراً أخلاقياً لإنتاج صدمة مقابلة لدى أيّ شعب آخر. وربّما كان سيقرأ التحوّل الصهيوني المعاصر بوصفه انتقالاً من "هُويّة مضطهَدة" إلى "هُويّة مُضطهِدة"، تعيد إنتاج خوفها باستمرار. ومع ذلك، من المهم الانتباه إلى أنّ فرويد لم يكن مفكّراً سياسياً بالمعنى المباشر، ولم يكن مناضلاً ضدّ الاستعمار أو منظّراً للتحرّر الوطني. كانت مواقفه متردّدةً أحياناً، نخبويّةً أحياناً أخرى، مشحونةً بخلفيته الأوروبية. لذلك من الخطأ تحويله إلى "نبي مضادّ للصهيونية" بالمعنى المعاصر. إنّه أقرب إلى مثقّف يهودي حداثي خشي من أن تتحوّل القومية اليهودية إلى دين سياسي جديد، وأن يدفع العرب واليهود معاً ثمن أسطورة تاريخية أثقل من أن تحتملها البشرية.

كتب فرويد، في رسالته الشهيرة إلى أينشتاين عام 1932 التي حملت عنوان "لماذا الحرب؟" ما يبدو كأنّه كُتب هذه الأيّام: "إنّ غريزة الموت تعمل في صمت داخل الكائن الحي، وأكثر ما تظهر حين تجد شعاراً يُضفي عليها شرعية"، ويكفيه أن يلتفت اليوم ناحية العالم العربي كي يرى هذه الشعارات وفيرةً كالذخيرة ومُصنَّعة بالعناية ذاتها. ولن يحتاج إلى تشخيص طويل كي يضع إصبعه على ما سمّاه "نرجسية الفروق الصغيرة"، وهو مفهوم أطلقه في "قلق الحضارة" على ظاهرة صراع الجماعات المتقاربة بضراوة أشدّ من صراع الجماعات المتباعدة، بدعوى أنّ الشبيه يُهدّد الهُويّة أكثر ممّا يُهدّدها الغريب.

قال فرويد أكثر من مرّة إنّ "الناس لا يريدون أن يُشفَوا بقدر ما يريدون أن يُفهَموا"، ولو سألناه اليوم ماذا سيقول لشعوب العالم في ذكرى ميلاده، لأجاب على الأرجح بما قاله لأحد مرضاه في نهاية جلستهما الأخيرة: "لقد فهمتَ كلّ شيء ولم تتغيّر في شيء". ولعلّه يُضيف اليوم أنّ الشعبوية هي العلاج الذي يقدّمه من لا يفهم لمن لا يريد أن يُشفى، لأنّها تتيح للجميع عدوّاً واضحاً بدلاً من سؤال معقّد، وعدواً خارجياً بدلاً من مرآة داخلية، وهذا بالضبط ما وصفه في "سيكولوجية الجماهير"، حين تكلّم على الزعيم الذي يحتلّ موقع الأنا الأعلى الجمعي، ويُعفي الفرد من عناء التفكير، مقابل الولاء المطلق. وتلك هي المأساة الحقيقية، لا في عيادة فرويد وحده، بل في الكوكب الأرضي كلّه. لقد أصبح التشخيص فنّاً متاحاً بينما ظلّ العلاج فضيحة مؤجَّلة، ولم يستطع الإنسان الذي اخترع التحليل النفسي أن يُحلّل نفسه من غريزة التدمير. ولعلّ فرويد سيختم مقاله بما ختم به "مستقبل وهم": صوت العقل خافت، لا يصمت حتى يُسمَع، مضيفاً بسخريته النمساوية الهادئة: لكنّه في زمن الميكروفونات الشعبوية يحتاج إلى سمّاعات.